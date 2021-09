Odoleo je PSŽ uraganskim napadima Real Madrida u letnjem prelaznom roku i zadržao Kilijana Mbapea na silu. Istovremeno je bacio niz vodu 200.000.000 evra. Odbio je drugi najveći transfer u istoriji fudbala i izgubio ogroman novac. I ne samo da će ostati bez evra obeštećenja već će morati i da plati Monaku 35.000.000 evra kada Mbape ode za džabe.

Prvog dana sledeće godine, Mbape će moći bez bilo kakve dozvole da potpiše predugovor sa Real Madridom i da se narednog leta preseli na Santjago Bernabeu za džabe kao slobodan igrač. Makar je takav dogovor Kraljevskog kluba i francuskog napadača...

Do tada će tinjati nada Pari Sen Žermena da bi ipak mogli da produže ugovoro sa Mbapeom. Ali ta nada je baš tanka... Da ne kažemo uzaludna. Napadač je do sada odbio sve ponude za nastavak saradnje od kojih je poslednja bila brutalna. Sveci su mu ponudili 45.000.000 evra po sezoni do 2024. što bi ga učinilo najplaćenijim fudbalerom sveta ali je on to odbio. Jednostavno, novac nije ključni faktor u njegovom izboru za nastavak karijere. On želi u Real i nikakva ponuda Nasera Al Kelaifija ga ne može uzdrmati.

Mbapeov dolazak u Real je tako samo odložen što se može zaključiti i iz današnjih reči njegovog zemljaka i saigrača iz reprezentacije Karima Benzeme.

„Mbape će jednog dana zaigrati u Real Madridu. Pre ili kasnije. Nas dvojica se lepo slažemo na terenu u reprezentaciji i voleo bih da je već sada sa mnom u Madridu. Real je najbolji klub na svetu ali Kilijan isto tako on mora da poštuje svoj sadašnji klub. On je trenutno tamo i to je to“, poručio je Benzema.

Jasno je i da će Mbapea sada bolje naplatiti transfer u Real nego da je otišao u letnjem prelaznom roku. Kako Real Madrid neće morati da izdvoji 200.000.000 evra za obeštećenje, Mbapea će to iskoristiti da dobije bonus za bpotpis i jači ugovor. A Realu će i posle toga ostati veliki novac koji će biti presumerena na dovođenje još jedne zvezde.

Marka sa naslovoom „Dvojica po ceni jednog“ najavluje da će Florentino Perez narednog leta uraditi sve da upari Mbapea i Erlinga Halanda koji je takođe njegova velika želja. Borusija Dortmund je ovog leta odbila sve napade zainteresovanih klubova na Halanda, ali Norvežanin od narednog leta ima fiksnu klauzulu po ceni od 75.000.000 evra koja je više nego pristupačna za zainteresovane kupce. I tu se Borusija ne pita ništa.

Doduše, dovođenje Halanda će za Florentina biti mnogo teža misija nego Mbape. Problem je žestoka konkurencija u vidu ostalih klubova. Pre svih mančesterskih bogataša Junajteda i Sitija koji su naciljali Halanda za sledeće leto i takođe mogu bez problema da plate pomenutu cenu i da mu čak ponude i jači ugovor. Otac mu je igrao za Siti, a Junajtedov trener Solskjer ga je afirmisao u Moldeu i imaju sjajan odnos. A opet... Real je Real. Najveći klub na svetu. Haland i Mbape u tandemu za početak ere Galaktikosa 3. Teško je to odbiti...

Druga prepreka za Florentina će biti da nađe zajednički jezik sa alavim Minom Rajolom koji zastupa Halanda. Godinama je prvi čovek Reala izbegavao da sarađuje sa Rajolom ali u ovom slučaju će morati da bude pragmatičan. Uostalom, već godinama je u lošim odnosima i sa Bejlovim agentom Džonatanom Barnetom pa im to nije smetalo da ekspresno postignu dogovor oko transfera Eduarda Kamavinge iz Rena.

Perez će morati da bude fleksibilniji u pregovorima sa Rajolom koji posluje na granici legalnog i konstantno lovi u mutnom. Šuška se da će kontroverzni Italijan tražiti proviziju od oko 40.000.000 evra od Halandovog budućeg kupa. Mančester Junajted, Juventus i PSŽ bi mu to dali jer mu godinama pune džepove na dozvoljene i nedozvoljene načine. Ali klubovi poput Bajerna, Mančester Sitija, Čelsija ili Reala nisu Rajolini saveznici i žele čistiji način poslovanja. Štaviše, Gvardiola i Siti ne želi da imaju ništa sa njim što ih odmah stavlja u podređen položaj u trci sa Halandom.

Sa druge strane, Haland je na neki način i specifičan među Rajolinom klijentima jer se otac pita mnogo i bez njega se konačna odluka neće doneti. Za razliku od igrača poput Pogbe ili Donarume kojima Rajola odlučuje o svemu, ovde će morati da bude obazriviji zbog igračevog oca koji vrlo dobro zna kako stvari u fudbalu funkcionišu, šta koliko košta i koliko kome ide. Perez bi tako mogao da stupi u direktan kontakt sa Halandom seniorom i da pokrene priču. Takođe, Real već godinama neguje dobre odnose sa Borusijom pa bi i klubu iz Dortmunda najviše odgovaralo da igrač završi u Madridu i da iz igre što pre ispadne ljuti rival Bajern koji će tražiti naslednika Levandovskog.

Marka tvrdi da igrač ima pozitivno mišljenje o prelasku u Real i da je to dodatni vetar u leđa transferu. Era Kristijana Ronalda i Lea Mesija polako prolazi svidelo se to nekome ili ne, a narednih desetak godina u svetskom fudbalu bi po većinskim pognozama trebalo da obeleže Kilijan Mbape i Erling Haland.

Florentino Perez želi da upari dvojicu sjajnih napada u belom dresu Reala i to ga sve zajedno neće koštati koliko bi ga koštao transfer Mbapea da je PSŽ pre dva dana pristao na ponudu.