Bes Aleksandra Stanojevića: Skandal je što se odlažu utakmice zbog virusa, nismo svi ovde zbog Zvezde

Umesto nekolik rečenica oko utakmice u Lučanima – grmljavina iz Zemunela.

Razbesneo se trener Partizana Aleksandar Stanojević zbog odloženih utakmica u ovom kolu, pre svega upirući prst u Crvenu zvezdu. Crveno-beli imaju nekoliko fudbalera koje je oborio virus i zato su pomerili meč sa Voždovcem, što je neregularno, po mišljenju šefa struke Parnog valjka.

Zagrmeo je oko toga Stanojević kada je izašao pred novinare u Zemunelu.

„Iskreno da vam kažem, razočaran sam ovim poslednjim dešavanjima. To je skandal. Skandalozno je da se ovako odloži utakmica. Ne znam zašto se odlažu utakmicu. Mislim da je to neregularno, ne dovodi nas sve u ravnopravan položaj. Ove tri ekipe koje su odložile utakmice zbog virusa pojedinih igrača dovode u pitanju regularnost. I mi smo umorni. Igramo u Lučanima gde nismo pobedili dugo. Pa igramo protiv Spartaka, teška utakmica, pa Evropu, pa opet Kruševac. To je izuzetno teško. A imamo najvećeg rivala, konkretno mislim na Crvenu zvezdu, verujem da imaju dva ili tri bolesna igrača, ali imaju roster, kao i mi, od 30 igrača. Mi prvi imamo takve budžete, 20 puta veće budžete od protivika. I ne možemo da zbog bolesti par igrača odlažemo utakmica. Stavljate nas u neravnopravan položaj“, sipao je reči kao bujicu Aleksandar Stanojević.

Poručio je šef struke Partizana da i oni imaju povređene i bolesne igrače, pa im nije palo na pamet da traže odlaganje meča u Lučanima.

„Utakmica posle derbija su vrlo teške, svi to dobro znamo. Imamo dosta i povređenih i umornih igrača. Ali nećemo tražiti nikakav alibi niti način da izbegnemo utakmicu. Taj Metalac, taj Voždovac, treba sa njihovim rosterima da igraju sreda-subota. Zvezda ide u Pazar da igra bez prisustva publike. I igraće protiv Pazara koji je sa njihovim (skraćenim) rosterom igrao utakmicu pre tri dana. To ljudi koji gledaju naširoko možda ne shvataju. Mi iz struke vrlo dobro znamo šta to znači. I mi imamo pet povređenih ili tri bolesna igrača. Pa ne pada mi na pamet da ih šaljem kod školskog lekara da tražim potvrdu da imaju neki virus“.

Naglasio je Stanojević neravnopravan položaj u koji se stavljaju klubovi odlaganjem utakmica.

„To je stvarno skandalozno i to mora neko da kaže ovde. Ili će odlučivati kad se odlažu utakmicu predsednik komisije koji je član uprave Crvene zvezde. Pa nismo svi ovde zbog Zvezde! Valjda to možete da shvatite? Valjda i mi ovde igramo, imamo neko pravo. Pitamo se i mi valjda ovde nešto?“

Najviše je razočaran Stanojević što je sve u srpskom fudbalu dobro išlo ove jeseni. Do sada.

„Sve je bilo dobro i čuli ste moje izjave, uvek su išle u dobrom pravcu. I u vezi sa reprezentacijom i u vezi sa regularnošću. I VAR se pojavio i sve je bilo dobro, i u vezi za Evropu. Videli ste derbi, jedan pravi, sportski derbi, bilo je sporadičnog čačkanja naravno, ali bila je pozitivna atmosfera. I onda dođemo u situaciju, ne znam šta je ovo, da nas potcenjuje neko ovde? Priča se sad o nekoj tituli, o čemu pričate? Bežimo Zvezdi dva boda, hoćemo da se borimo na teškom gostovanju u Lučanima i vi hoćete da odlažete utakmicu? Pa je l’ ima neko da kaže nešto? Ili se posle čudite zašto Partizanovi imaju neko nezadovoljstvo i reaguju na određene načine? A videli ste da je sve krenulo u nekom dobrom pravcu. I sve pozitivno i reprezentacija i klubovi. I vi nas sad pravite ludim, pričate nam o nekom virusu. Pa što UEFA nije odložila utakmicu protiv Kajrata, imali su osmoricu bolesnih, branio je treći golman? To samo ovde može da se odloži“.

Odložio je i Partizan utakmicu pre dva meseca, ali tek nakon Zvezde i Čukaričkog, podsetio je trener crno-belih.

„Odložili smo i mi, ali tek posle Crvene zvezde i Čukaričkog, jer to bio interes srpskog fudbala, a nismo ni hteli da odložimo. Nego pričaju nam: Mora, da budemo odmorni, interes je srpskog fudbala, da se igra Evropu. Koji je sada interes? Dvojica imaju dijareju, trojica temperaturu? Sad nas dovodite u situaciju da sumnjamo u institucije i da radim posao koji radim“.

Šef struke Partizana poručio je da želi ravnopravno, pošteno prvenstvo.

„Stvarno je bezobrazluk više. Ne znam ni zašto se bavim više ovim poslom, neću ni da radim više ovde. Posle se čudite zašto trener hoće da ode i neće da radi? A znate da će za dva dana biti spremni i u trenažnom procesu. To na svetu nema. Ko odlaže utakmice zbog proliva trojice igrača, da izvinite? O čemu pričamo? Videli ste poslednja dva derbija, na terenu kakvi smo. Egal. Tu smo. Prvenstvno regularno, sve je super, reprezentacija super, igramo Evropu, šta nas dirate sada? Tu s nekim dijarejama i bolestima, pravite sprdnju od lige. I hoćete navijači Partizana da budu pozitivni, ne mogu da budu pozitivni, ja neću prvi da budem pozitivan. Pustite nas da se borimo sportski, kao i do sad što je bilo. Ili nam kažite da onda igramo Evropu, a vi idite ovde na 10 bodova, igrajte svoju ligu i pravite vaše interesne stvari“, podvukao je Stanojević.

I posle toga ustao i otišao sa konferencije, nije želeo ni reč da kaže o utakmici protiv Mladosti u Lučanima.

"Neću ni da vam odgovaram. Na koja pitanja da vam odgovaram. Pa ja pet, evo šest igrača imam da ne mogu da idu u Lučane sada. Pa šta sad ja da radim? Ne mogu. Ni Pantić, ni Marković, ni Šćekić, ne može još pet igrača, pa šta da radim?"