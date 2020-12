Jedna od najlepših fudbalskih priča ove godine nam stiže sa krajnjeg severa Evrope, iz norveškog grada Bodea, jer je tamošnji fudbalski klub osvojio svoju prvu titulu nacionalnog prvaka u 104 godine dugoj istoriji.

Zbog rezultata koje su ostvarili u 2020. godini, svetska javnost ih poredi sa ekipama koje su pre nekoliko sezona napravile čudo u svojim ligama – Lester u Engleskoj i Monpelje u Francuskoj. Ipak, zbog napadačkog fudbala i efikasnog stila igre, nekako je najprimereniji nadimak „Arktička Atalanta“, zbog onoga što Boginja čini poslednjih godina na čizmi ili „Arktički Ajaks“.

Međutim, iako sadašnjost izgleda sjajna, a budućnost svetla, sve do pre nekoliko godina nije išlo tako glatko za klub. Bode Glimt je uglavnom klub koji je često ispadao iz elite i vraćao se u nju. Popularni jo-jo klub. Najveće uspehe predstavljala su dva osvojena Kupa Norveške iz 1975. i 1993. godine, kao i četiri vicešampionske pozicije u domaćem prvenstvu (1977, 1993, 2003 i poslednji put prošle sezone, kada kreće njihov uspon).

Ono što je predstavljalo dodatni problem ovoj ekipi da napravi iskorak jeste njen geografski položaj. Bode Glimt dolazi iz malog i zabačenog grada Bodea na severu Norveške. Ta naizgled nevažna stavka je igrala i te kako bitnu ulogu u istoriji ovog tima. Teško se dolazilo do novih igrača, jer mnogi nisu želeli da žive u tom mestu, a često su stanovnici te regije od strane svojih južnih sunarodnika nazivani primitivcima. Kako je onda zapravo ova ekipa uspela da od 2017. godine i statusa drugoligaša dođe do titule 2020. godine u tako kratkom periodu? Krenimo redom.

Osmund Bjerkan, bivši igrac Bode Glimta, vraća se u klub 2013. godine kao pomoćni trener. Na toj poziciji ostaje sve do kraja 2015. godine, a prvog dana 2016. godine izabran je za prvog trenera tima. Međutim, mandat mu ne počinje dobro, iste te godine ispada sa klubom u drugu ligu, sa bodom manje od Stabeka, koji je bio prvi iznad crte. Ipak, on dobija poverenje kluba i nastavlja da predvodi Bode Glimt sa klupe u drugom rangu. Te 2017. godine mu se kao asistent pridružuje Kjetil Knutsen. Reč je o čoveku koji je skoro dvadeset godina radio u norveškim trećeligašima, da bi od 2014 do 2016. godine radio u klubu Asane, tadašnjem drugoligašu. Te sezone klub se ekspresno vraća u prvu ligu, kao prvoplasirani sa 16 bodova ispred drugoplasiranog Starta.

Na kraju te sezone dešava se ono što je odredilo budućnost ove ekipe. Bjerkan odlazi na mesto sportskog direktora, a trenersku palicu preuzima njegovo pomoćnik Knutsen. Takođe, dolazi do najznačajnijih stvari: odličan skauting, promovisanje mladih igrača iz svog omladinskog pogona i menjanje fudbalske filozofije u samoj igri i mentaliteta ekipe. Bode Glimt postaje ekipa koja igra napadački fudbal, fudbal koji se veže za dve najjače ekipe u tom trenutku – Rosenborg i Molde. Oni fudbal ne posmatraju kao ostale ekipe iz sredine tabele, gde će se zatvoriti pred jačim. Naprotiv, Bode protiv svakog igra u svom stilu, jako i ofanzivno, kroz osvajanje terena pasovima po zemlji uz što brže odigravanje.

Već u toku sezone u kojoj su nastupali u drugoj ligi, promovisane su buduće zvezde ove ekipe, golobradi momci Hakon Evjen koji je tad imao 17 godina (sada igra za AZ) i Jens Peter Hauge koji je tada imao 18 godina (sada igra za Milan), Fredrik Andre Bjerkan koji je imao 19 godina, Patrik Berg koji je imao 20, a njih dvojica i dalje nastupaju za Bode. Pored njih, jedan od prvih značajnijih transfera Bode Glimt ostvaruje tokom leta, kada je 21-godišnji Matijas Norman otišao u Brajton za 1.400.000 evra. Predvodnik ekipe postaje Ulrik Saltnes, koji je ponikao u Bode Glimtu, a koji je sada kapiten tima.

Prvu sezonu kao šef stručnog štaba, Knutsen završava na 11. mestu. U toku sezone je za 200.000 evra u ekipu stigao Filip Sinkernagel, igrač koji je danas zaludeo pola Evrope, a nalazi se i na meti Crvene zvezde o čemu ste ekskluzivno mogli da čitate na portalu Mozzart Sporta. U sledećoj sezoni, tokom 2019. godine najavljuje se ono što će se desiti godinu dana kasnije. Bode Glimt završava kao drugi na tabeli, sa 14 bodova zaostatka u odnosu na šampiona Moldea. Tu sezonu Sinkernagel se pokazuje kao vodeći igrač tima. Na pola sezone, Bode ostvaruje još jedan značajan transfer, ekipu napušta Lajuni, koji odlazi u Egipat za 1.500.000 evra. Dok na kraju sezone tim napušta i mladi Hakon Evjen koji odlazi u AZ za 2.500.000 evra.

Na osnovu četiri miliona evra koje su dobili od ova dva igrača, Bode Glimt započinje rekonstrukciju tima u januaru i februaru 2020. godine. Do izražaja dolazi odličan skauting. Dovode se igrači iz slabijih norveških i skandinavskih klubova, kao i golman Smits, koji stiže iz holandske druge lige, iz ekipe Almerea i pridružuje se ruskom golmanu Haikinu. Pored njega klub pojačava štoper Hajbrojten iz drugoligaša Sandefjorda, zatim rezervista na krilu Solbaken, koji stiže iz Ranhajma, koji je te sezone ispao iz lige. Pozicija desnog beka se popunjava mladim Islandjaninom Sampstedom, koji je nastupao za švedski Norčeping. Obeštećenje izdvajaju za dva Danca, Kaspera Junkera – 600.000 evra i Skitea – 400.000 evra,koji nije zadovoljio pa je u septembru prešao u Stabek. Ukupno su potrošili 1.100.000 evra na rekonstrukciju tima, što im je omogućilo da budu konkurentni za šampionsku titulu, osvoje je i podignu lestvicu jako visoko.

Bode Glimt furiozno kreće u sezonu, a bez skidanja noge sa gasa je i završava. Tim se iskristalisao, golmani su se smenjivali. Štopere su igrali Marijus Hajbroten, Brede Matijas Mu i Marijus Lode. Bekove su pokrivali Sampsted i Bjerkan, koji su imali veoma značajnu ulogu u napadu za ovu ekipu, nešto slično što na višem nivou igraju Trent Aleksander-Arnold i Endi Robertson u Liverpulu. Vezni red čine sjajni Berg i kapiten Saltnes, koji je imao izvanrednu sezonu, a završio ju je furiozno sa 12 golova i 17 asistencija. Njima dvojici se na leto pridružuje iz Olesunda, poslednje ekipe u norveškom prvenstvu i mladi Sondre Fet, koji stiže na pozajmicu, a koji će od januara i zvanično postati igrač Bode Glimta. Oni čine fantastičan trio u sredini, pravi moderni igrači, koji igraju u oba pravca i koji ne beže od lopte. Ispred njih je igrala paklena trojka koja je terorisala protivničke odbrane. Na desnom krilu našao se sjajni Filip Sinkernagel, koji je postigao 19 golova, a pored toga je namestio još 24 gola svojim saigračima. Levo je eksplodirao mladi Hauge, koji je do svog odlaska u Milan imao učinak od 14 golova i 10 asistencija. U špicu napada našao se Kasper Junker, koji je postigao 27 golova na 25 utakmica, a pored toga je imao i 11 asistencija.

Kao što je već rečeno, ekipu je u toku sezone napustio Hauge. Norveški vunderkind otišao je u Italiju za 5.000.000 evra što je najveći izlazni transfer ove ekipe u njenoj istoriji. Sinkernagelu ističe ugovor na kraju godine i on već sada može da bira gde će, a i drugi Danac, Junker bi najverovatnije mogao da promeni sredinu, jer se za njega interesuju Kristal Palas i Vest Bromvič Albion. Iako će ovi odlasci itekako uticati na kvalitet ekipe, ne treba sumnjati da će sportski sektor pronaći igrače približnog kvaliteta da zameni ovaj trojac. Tokom sezone je iz Stabeka stigao mladi Hugo Vetlesen za 500.000 evra, u napadu treba očekivati da će priliku dobiti mladi Nigerijac Bonifejs, koji je prošle sezone bio peti strelac ekipe i kojeg odlikuju neverovatne fizičke predispozicije.

U prilog neverovatnoj sezoni ne govore samo individualne brojke igrača, već i timske brojke. Bode Glimt je srušio sve rekorde. Osvojili su najviše bodova u istoriji norveškog prvenstva (81). Pre toga je rekord držao Molde (71). Zatim su postigli najviše golova u jednoj sezoni, na 30 utakmica postigli su 103 gola, što u proseku dođe 3,4 gola po utakmici. Iako su igrali ofanzivan fudbal, defanziva nije zanemarena. Primili su najmanje golova u ligi (32). Na 30 utakmica ostvarili su 26 pobeda, tri puta su igrali nerešeno i doživeli su samo jedan poraz od Moldea na gostovanju (4:2). Koliko su izgledali moćno, pokazuje i to što su istamburali dva puta u toku sezone najveći norveški klub Rosenborg (na gostovanju su pobedili 3:2, a na domaćem terenu je pukla petarda, pobeda od 5:1).

Sve ovo pokazuje samo jedno, da ova prelepa priča nije nešto što se slučajno dogodilo. Ona neće trajati samo jednu epizodu, ovo je stabilan sistem, koji uz kvalitetan rad sve više raste, a svima će predstavljati ogromnu kosku kada se na žrebu za Ligu šampiona Bode Glimt nađe među nepovlašćenim ekipama u prvom kolu kvalifikacija. Romantična sezona kluba iz arktičkog kruga pobrala je simpatije ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svetu. Obasjao je Bode Glimt fudbalsku mapu Evrope poput polarne svetlosti (Aurora borealis) krajnji sever evropskog kontinenta. Nepristupačni Nordland dobio je uz Tromse još jednog šampiona, a Norveška dragulj o čijem načinu rada i brušenju talenata će se ispredati priče. Razgrabiće platežno moćni evropski klubovi članove šampionske generacije, ali je Bode Glimt se pripremio na život bez Filipa Sinkernagela i Kaspera Junkera kao što je uspešno preboleo i odlazak Jensa Petera Haugea. Sve polazi od skautinga i sistema, koji je građen na čvrstim temeljima. Arktički vetrovi i izdašne ponude mogu udrmati Knutsenovo čudo iz Nordlanda, ali ga ne i srušiti. Bode Glimt je spreman da ponudi daleko više od jedne šampionske krune u Norveškoj.

PIŠE: Stefan TANASIĆ