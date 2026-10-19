Borjan pred Kopenhagen: Nema mesta strahu i sumnji; velike utakmice dobijaju hrabri

Četvrtak, 18.45: (2,30) Crvena zvezda (3,50) Kopenhagen (3,00)

Kada je reč o predstojećem susretu Crvene zvezde i Kopenhagena, Borjan je istakao da su za evropske utakmice, pored kvaliteta, od presudnog značaja karakter, disciplina i zajedništvo.

"Evropske utakmice se ne dobijaju samo kvalitetom, već pre svega karakterom, disciplinom i verom u pobedu. Kopenhagen je ozbiljan protivnik, ali Zvezda nikada ne sme da uđe u utakmicu sa strahom ili osećajem da je neko bolji od nje. Mi smo 2019. godine pokazali da se veliki rezultati prave kada ekipa diše kao jedan. Presudno je da igrači veruju jedni drugima, da budu maksimalno koncentrisani i da se bore do poslednje sekunde. U Evropi nema lakih utakmica, ali nema ni nepobedivih protivnika".

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Navijači Crvene zvezde i dalje pamte njegove odbrane u duelima sa danskim predstavnikom, a Borjan je naglasio da mu posebno znači što su ti trenuci ostali deo klupske istorije.

"Za mene je ogromna čast što sam imao priliku da budem deo istorije kluba kakav je Crvena zvezda. Taj grb sam uvek nosio sa ponosom, odgovornošću i ogromnom ljubavlju. Trofeji i pobede su važni, ali ono što ostaje zauvek jesu emocije i uspomene koje delite sa navijačima. Kada vidim da se i posle toliko godina priča o tim odbranama, znam da smo uradili nešto veliko. Posebno mi znači kada vidim decu koja pamte te trenutke ili žele da jednog dana stanu na gol Crvene zvezde. To je za mene najveće priznanje".