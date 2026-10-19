Kockice se slažu: Zvezdinih 56 šuteva za 180 minuta

Gol Radeta Krunića u Luganu je bio iz daljine, setimo se i odličnog pokušaja Mateja Gaštarova iz uvodnih minuta utakmice, a protiv gostiju iz Lučana samo u prvih 10 minuta crveno-beli su uputili tri šuta izvan kaznenog prostora. Posebno raspoložen za dalekometnu paljbu bio je Muhamed Čam . Posle njegovog pokušaja Žarko Samčović je kratko odbio loptu i omogućio zicer Marku Arnautoviću . Nije ga iskoristio doskorašnji reprezentativac Austrije, ali jeste popravni u drugom poluvremenu, kada je šutirao Kristijan Balov .

Statistika kaže da su Zvezdini fudbaleri protiv Lugana imali pet šuteva u okvir gola, sedam pored ili preko i šest blokiranih. Protiv Mladosti je bilo 12 šuteva u okvir, 13 nepreciznih, a 11 blokiranih. Protiv oba rivala Rijerini izabranici imali su dvocifren broj pokušaja sa distance, van šesnaesterca, što je izgleda nešto na čemu Španac insistira.

Što se tiče napada, uz sve češću dalekometnu paljbu, počela je i lopta da kruži kao što tipičan predstavnik španske škole želi. Ko nije, neka pogleda jučerašnji gol Arnautovića. Odbrana je, međutim, i dalje rizična. Individualne greške ove sezone osakatile su Crvenu zvezdu još dok je na klupi sedeo Dejan Stanković, a ne prestaju po dolasku Alberta Rijere.

Prvo na čemu je Španac počeo da radi kada je preuzeo ekipu bila je defanzivna linija. Insistirao je na tome da svaki igrač uvek zna koga pokriva i gde šalje loptu u gradnji napada. Individualne greške su nešto na šta trener ne može da utiče drugačije osim razgovorom. I moraće ozbiljno tome da se posveti Rijera što pre. Greške koje su napravili Gudelj, Gaštarov, Baždo i Strika u prethodne dve utakmice mogu se pripisati neiskustvu, ali neće još dugo to moći da se koristi kao opravdanje.

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

I sam Rijera jasno je to poručio igračima posle 5:1 protiv Mladosti iz Lučana.

"Igrači koji ne mogu da nam pomognu, koji ne mogu da ispune zahteve, biće na drugom mestu. Oni koji mogu da pomognu ostaće tu", upozorio je Španac.

Odlična stvar za Crvenu zvezdu je što je protiv Mladosti još jednom pokazala da u Mozzart Bet Superligi može da se osloni i na kompletno promenjenu postavu, ali mnogo važniju audiciju igrače će imati protiv Kopenhagena.