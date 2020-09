Ako ne bude senzacionalnih dešavanja u poslednje dve sedmice prelaznog roka (čitaj: ako ne uzme Lautara) mogao bi Real Madrid ovog leta da prođe bez skupocenih kupovina i pojačanja.

Na tu kartu se, doduše, igra od samog početka. Martin Edegard biće jedino novo ime u sastavu Blankosa, koji su se ovog leta najozbiljnije posvetili tome da rasterete budžet i napune kasu sa preko 100.000.000 evra kako bi se nivelisao minus nastao posle prošloodišnjeg izlaska na tržište i utrošenih 300.000.000 evra.

Real Madrid se u subotu popodne zvanično oprostio od Gereta Bejla u šturom saopštenju od, kako su ostrvski novinari izbrojali, svega 44 reči iliti 3,38 po trofeju koji je Velšanin osvojio sa klubom. Dok još nije do kraja razjašnjeno da li je Real od Totenhema za Bejla dobio neki novac na ime pozajmice, svima u klubu laknulo je što je budžet rasterećen za platu od 17.000.000 evra neto, odno duplo više pre nego što se odbiju porezi. Bejl je sada postao Totenhemova briga. S druge strane, u istom poslu Real je od Totenhema dobio 30.000.000 evra čisto za Serhija Regilona. Od bonusa bi moglo da pristigne još oko 5.000.000 evra, a Blankosi su uspeli u prvobitnoj nameri da u ugovor ubace i pravo otkupa nazad po fiksnoj ceni od 40.000.000 evra, što će biti važeće do juna 2022. godine, plus pravo preče kupovine u slučaju da se javi neki zainteresovani kupac.

Prodisao je Real ovog leta, jer je opterećenje na budžet bilo veliko i dolazilo je sa svih strana. Što zbog velikog broja igrača s jakim ugovorima, a bez adekvatne uloge u timu, što zbog aktuelnog renoviranja stadiona Santjago Bernabeu i kredita koji je Florentino Perez uzeo od jedne američke banke, a onda i pandemije virusa korona, koja je poremetila i ovako nestabilno tržište...

Pored Bejla i Regilona, Real se rešio i Hamesa Rodrigeza, ali niko ne zna pravu formulu ovog posla. Jedni tvrde da je Kolumbijac otišao bez obeštećenja, drugi da je Everton platio 25.000.000 evra za ovaj transfer. Specijalizovani sajt Transfermarkt tvrdi da je Hames prešao u Everton bez centa obeštećenja. Ako je drugačije, Real će svakako imati koji evro više u kasi. Svakako se klub oslobodio i njegovog ugovora koji je donekle gušio budžet.

Dalje, Realova letnja rasprodaja počela je sa Ašrafom Hakimijem. Marokanca je Inter platio 40.000.000 evra. Sevilja je za Oskara Rodrigeza platila 15.00.000 evra. Tu dolazimo do sume od 85.000.000 evra, plus će još 10.000.000 evropskih novčanica pristići od bonusa za Regilona i Hakimija.

Blankosi su ovog leta raščistili i mlađe kategorije, odnosno pometlali višak koji je gušio one od kojih se zapravo očekuje više. Havi Sančez je otišao u Valjadolid za 3.000.000 evra, po 50 odsto ugovora Horhea de Frutosa i Danija Gomeza prodati su Levanteu za po 2.500.000 evra, Take Kubo je na pozajmici u Viljarealu za 2.500.000 evra, plus 2.500.000 evra u bonusima, Alfonso Soro je u Granadi za isti novac, a Migel Baeza u Selti za takođe 2.500.000 evra.

Real u završnici letnje pijace očekuje još neke izlazne poslove, a još se čeka i neki novac od ranije dogovorenih bonusa za druge transfere. Pre svega Marijana Dijaza ili Luke Jovića, od kojih će jedan sigurno biti višak kod Zinedina Zidana. Real Madrid je prebrodio krizu i sada se lakše diše...

