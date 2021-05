Kakvo nas samo finale Lige šampiona čeka za tri sedmice. Mančester Siti i Čelsi su se sastali u okviru 35. kola Premijer lige, u najavi velike borbe za najsjajniji trofej evropskog fudbala. Viđeno je još jedno fantastično nadmudrivanje Pepa Gvardiole i Tomasa Tuhela, koji su se potrudili i da ne otkriju sve karte pred veliko finale, a na kraju su Plavci uspeli da spreče Građane da preko njih i matematički obezbede sedmu titulu prvaka Engleske. Dokazali su da se nalaze u sjajnoj formi, pa su i pored nekoliko promena u postavi uspeli da nadigraju rivala, sa kojim će megdan deliti i krajem meseca u meču od daleko većeg značaja - 2:1.

Delili su megdan Gvardiola i Tuhel u šest navrata u Bundesligi, Nemac je kao trener Majnca i Borusije Dortmund uspeo samo jednom da ostane neporažen (izvukao bod). Ipak, od kako je stigao u Englesku, španski stručnjak nije uspeo da ga savlada. U prvom okršaju u okviru polufinala FA kupa Tuhelovi Plavci su slavili (1:0), a večeras su novim trijumfom napravili veliki korak ka obezbeđivanju četvrtog mesta, koje bi mu omogućilo da se domogne Lige šampiona, za slučaj da krajem meseca ne slavi u velikom finalu. Sitiju su pred današnji meč nedostajala samo dva boda da i matematički obezbedi titulu, pa mu je toliko potrebno i na tri utakmice do kraja.

Promešali su karte Španac i Nemac, sa željom da odmore određene fudbalere, ali i da ne otkriju previše pred meč sezone (29. maj). Tako je Gvardiola od prvog minuta izašao sa tri štopera (Laporte, Ake i Dijas) i dva napadača (Žesus i Aguero), ali bez ključnog igrača Kevina De Brujnea, koji nije bio ni u protokolu. Na klupi je ostavio i Rijada Mareza, Ilkaja Gundogana, Fila Fodena i Kajla Vokera. Sa druge strane, Tuhel je od starta ukazao šansu mladom Biliju Gilmoru, odmorio je Haverca, dok Ben Čilvel i Mejson Maunt nisu bili ni među rezervama.

Meč je očekivano bio izjednačen, domaćinu je pripalo prvo poluvreme, tokom kojeg je mogao da stigne i do dva gola prednosti. Pri vođstvu 1:0, u poslednjim minutima prvog dela igre, gosti su skrivili penal, a odgovornost je preuzeo Serhio Aguero, koji se na kraju sezone posle 10 godina oprašta od mančesterskog kluba. Popularni Kun je panjenkom pokušao da iznenadi Eduarda Mendija, ali sjajni Senegalac je bio oprezan, pa je na kraju uspeo i da uhvati loptu. Neozbiljan pokušaj Argentinca. Plavci su u nastavku zaigrali bolje, pa su vrlo brzo stigli i do izjednačenja, na kraju i do zaslužene pobede.

Prva ozbiljnija šansa viđena je u osmom minutu, Benžaman Mendi je tukao sa ivice kaznenog prostora, ali je za malo bio neprecizan. Motivisaniji je bio Siti od samog starta, tek sredinom prvog dela se Čelsi oslobodio pritiska, uspeo da stvori par prilika, pa i da zatrese mrežu iza Edersona, ali je pogodak Tima Vernera iz 32. minuta opravdano poništen zbog ofsajda. Samo tri minuta kasnije velika prilika na drugoj strani, Rahim Sterling je odlično šutirao posle prodora, ali je Mendi još bolje interevenisao posle njegovog pokušaja sa ivice kaznenog prostora.

Uzvratili su gosti preko Zijeha, ali je poput Mendija i Ederson sjajno interevenisao na drugoj strani, da bi u 44. minutu Građani konačno stigli do prednosti. Duga lopta ka Agueru, oslobodio se čuvara i potom loptu na tacni ostavio Rahimu Sterlingu, kojem nije bilo teško da savlada golmana Čelsija sa ivice peterca.

Koji minut kasnije, velika šansa za Siti da stigne i do drugog pogotka, mladi Bili Gilmor je napravio prekršaj za najstrožu kaznu. Aguero je stavio loptu na kreč, uzeo zalet, a onda jako neozbiljno pokušao da popularnom panjenkom duplira prednost svoje ekipe. Mendi ga je pročitao i jednom rukom uhvatio loptu posle pokušaja Argentinca sa bele tačke.





Kazna je stigla posle 18 minuta igre u drugom delu, Rodri je izgubio loptu na sredini terena, krenula je munjevita kontra Čelsija po desnoj strani, Aspilikueta je zavrnuo loptu na ivicu kazenonog prostora ka Zijehu, a Marokanac hirurški preciznim udarcem poravnao rezultat. Trudio se Siti da vrati prednost, ali je uglavnom jalovo pretio, dok su gosti uspeli u dva navrata i da zatresu mrežu rivala, ali su golovi Tima Vernera iz 79. i Hadson Odoija iz 81. minuta, poništeni zbog ofsajda.

A onda, u sudijskoj nadoknadi, još jedna akcija Plavaca po desnoj strani, Vernerova lopta u sredinu ka Markosu Alonsu, koji sa desetak metara trese mrežu domaćina i donosi pobedu Plavcima.





