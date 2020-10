Nisu se još kockice na Stamford Bridžu posložile najsjajnije. Frenk Lampard još ne može da računa na kompletan sastav, a kako su rezultati varljivi, tako i njegova neodlučnost sve više dolazi do izražaja. Čelsi još nema standardnih jedanaest, ni formaciju, ni taktičku osu, a ovog leta potrošeno je čak 250.000.000 evra kako bi se sve to dovelo u red.

Ali, u Zapadnom Londonu čeka se još jedan dolazni transfer do 5. oktobra, kada će katanac biti stavljen na kapije letnje pijace. Svi i dalje govore o povratku Deklana Rajsa u svoj matični klub, mada u ovom trenutku taj posao je daleko, daleko od realizacije. Vest Hem ne odustaje od toga da Rajs nije na prodaju ili da bi zainteresovani kupac morao da izvuče zmiju iz džepa i plati bar 80.000.000 evra za njegov odlazak. Čelsi ne pada na tu foru, jer je ovog leta sličan scenario prošao sa Lesterom oko Bena Čivlela i zato je za Rajsa spremljeno oko 45.000.000 evra.

Međutim, šta ako Čelsi i Vest Hem ne nađu zajednički jezik? Što će izvesno biti slučaj... Na horizontu se pojavilo novo potencijalno rešenje - Tomas Parti. Vezista Atletika oko kojeg Arsenal obleće celog leta je u poslednja dva i po dana prelaznog roka opcija B koja će biti aktivirana u slučaju da se u najskorije vreme nešto ne promeni u pregovorima za Rajsa.

Britanski Gardijan tvrdi da Čelsi već neko vreme gleda alternativna rešenja na tržištu, jer je pojačanje u veznom redu neophodno, a Parti je postao realna opcija. Prvo iz razloga što Atletiko pokušava da ga proda kako bi otvorio vrata Lukasu Toreiri čija je pozajmica iz Arsenala već dogovorena za 2.000.000 evra (plus obeštećenje od 18.000.000 i bonusi od 2.000.000 evra narednog leta). Drugo jer Čelsi i Atletiko Madrid imaju dugogodišnju istoriju dobre saradnje u kojoj su jedni-drugima prodavali igrače. Na kraju, jer je Partijeva cena gotovo u rangu onoga što je Čelsi spreman da plati za poslednji transfer ovog leta.

Naime, Tomas Parti ima otkupnu klauzulu od 50.000.000 evra koja je bila kamen spoticanja u pregovorima Atletika i Arsenala celog leta. Tobdžije su tu cenu pokušavale da umanje značajno, ali nije išlo, pa je ideja bila da Toreira bude deo trampe, ni to nije prošlo, jer Rohiblankosi traže isključivo da se aktivira otkupna klauzula.





Tokom noći i subotnjeg jutra osvanule su i nove informacije o statusu Kaluma Hadson Odojija i njegovog potencijalnog transfera u Bajern. Nije sve tako blizu realizacije kako je sinoć izgledalo, ali najveroatnije će Hadson Odoi preći u Minhen u nedelju ili ponedeljak. Italijanski novinar Fabricio Romano saznao je da je Bajern ponudio pozajmicu uz obavezu otkupa narednog leta, ali da se trenutno vaga unutar stručnog štaba Čelsija da li prodati engleskog reprezentativca. Navodno, Frenk Lampard i dalje veruje u krilnog napadača i ima ga u svojim planovima, ali sa ograničenom minutažom. Hadson Odoi se posle frke koju je napravio nedavno primirio i sada čeka rasplet. On ne bi sada imao ništa protiv ostanka, jer su ga ljudi iz najbliže okoline malo spustili na zemlju, a kako se navodi - poštovaće svaku Čelsijevu odluku. On želi da igra i to je ono što mu je najvažnije, nebitno da li u Čelsiju ili Bajernu.

Dakle, još čekamo rasplet...

