Fudbaler Crvene zvezde, Miloš Degenek, ima veoma važan zadatak u narednom periodu. Od njega se očekuje da prenese šampionski pelcer na ostale reprezentativce Australije. Kengure u četvrtak od 21.00 očekuje meč kvalifikacija za Mundijal u Kataru protiv Kuvajta.

Zvanično, Australija je na toj utakmici domaćin. Međutim, zbog pandemije koronavirusa meč se igra na stadionu "Džaber Al Ahmad" u Kuvajtu. Tu su se ove dve selekcije već jednom sastale, pre početka pandemije, a tada su Australijanci rutinski odradili posao i pobedili sa 3:0. I na tom meču je svih 90 minuta odigrao Degenek.

21.00: (1,32) Australija (4,50) Kuvajt (10,0)

O 27-godišnjem štoperu se prethodnih dana mnogo pisalo u Okeaniji. Svi su tamo ponosni što je jedan njihov igrač osvojio duplu krunu, a pritom i oborio svetski rekord po broju osvojenih poena u prvenstvu. Pogotovo jer se zna da je Degenek imao važnu ulogu u timu Crvene zvezde koji je izgubio samo dva meča za celu sezonu, od Hofenhajma u Ligi Evrope, i od Omonije posle penala u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Nadaju se Australijanci da će Degenek taj šampionski pelcer da prenese na saigrače u reprezentaciji. O tome je i on pričao.

"Mislim da, kada imate taj pobednički metalitet, i prvi put osvojite trofej, javi vam se glad koja vas tera na to da želite da nastavite da pobeđujete. Od onog trenutka kada prvi put držite pehar u rukama osećate potrebu da ih osvajate još, svaki za koji se takmičite. Nebitno da li je reč o Kupu Azije, Svetskom prvenstvu ili Kupu konfederacija, uvek mora da vam bude cilj da budete najbolji, da sve pobeđujete", objasnio je Degenek.

On je jedan od šestorice Australijanaca koji su na okupljanje došli sa medaljom oko vrata. Nikita Rukavicija je osvojio Zlatnu kopačku i tako golovima vodio Makabi Haifu do trona u Izraelu. Džejmi Meklaren je najbolji strelac A lige, a dobiće i medalju za to što je njegov Melburn Siti prvi u ligaškom delu australijskog prvenstva. Zajedno sa njim nagradu će da dobiju i Konor Metkalf i Kurtis Gud. Uz njih, Keni Dugal je sa Blekpulom uspeo da se plasira u Čempionšip, pošto je na Vembliju u finalu Plej-ofa bio bolji od Linkolna.

Ipak, Degenekovi uspesi sa Zvezdom zasenili su sve njegove saigrače iz Australije.

"Meni je najvažnije da osvajam medalje, jer znam da će samo tako da me pamte zauvek. Sada sam osvojio svoj treći trofej, prvi u Kupu Srbije. To je bio idealan način da završim klupsku sezonu i da sa puno samopouzdanja dođem u kamp reprezentacije", objasnio je Degenek i čestitao Meklarenu i Dugalu na uspesima u inostranstvu.

Australija je u idealnoj prilici da eventualnom pobedom nad Kuvajtom praktično jednom nogom već zagazi u treći, ujedno i poslednji krug kvalifikacija za Mundijal. Kengurima je potrebno da osvoje prvo mesto kako ne bi morali da razmišljaju o rezultatima u drugim grupama (četiri najbolja drugoplasirana tima takođe prolaze dalje). Trenutno su na prvoj poziciji, sa dva poena više od Kuvajta, ali i odigranom utakmicom manje.

Pobedili su sva četiri dosadašnja meča, a primili su samo jedan gol. Postigao ga je najslabiji tim u grupi B, Kineski Tajpej, u trijumfu Kengura sa 7:1.

Australija i Kuvajt su se u 21. veku do sada sastajali šest puta, a selekcija sa Bliskog istoka je slavila samo jednom. U kvalifikacijama za Kup Azije je 2009. godine trijumfovala sa 1:0. U istom tom takmičenju su posle toga odigrali i 2:2, te su tako oba tima prošla dalje. Sve ostale duele Australija je rešila u svoju korist, najčešće uz tri ili četiri postignuta gola.

Osvajač prvog mesta u svakoj od azijskih grupa u kvalifikacijama za Mundijal osim plasmana u narednu fazu obezbediće i učešće na Kupu Azije 2023. godine u Kini.

AZIJSKE KVALIFIKACIJE ZA MUNDIJAL 2022. GODINE

Četvrtak

Grupa B

18.00: (8,00) Nepal (4,10) Kineski Tajpej (1,40)

21.00: (1,32) Australija (4,50) Kuvajt (10,0)

***Kvote su podložne povredama





Grupa C

16.30: (1,02) Iran (25,0) Hongkong (25,0)

18.30: (1,02) Bahrein (13,0) Kambodža (45,0)

Grupa D

20.00: (1,60) Palestina (3,60) Singapur (5,50)

Grupa E

16.00: (8,00) Bangladeš (4,10) Avganistan (1,40)

19.00: (22,0) Indija (12,0) Katar (1,05)

Grupa G

18.45: (1,25) Tajland (5,70) Indonezija (9,50)

18.45: (1,33) Ujedinjeni Arapski Emirati (4,70) Malezija (8,50)

