Na terenu je proveo manje od 120 sekundi pre nego što je bolno zaurlao. Nikoga nije bilo oko njega. Sam se povredio. A takve su povrede po običaju najgore. Nije mnogo prošlo, stigle su prve detaljnije informacije o stanju mladog levog beka Bajerna Alfonsa Dejvisa. Situacija nije dobra. Kako se i moglo i nasluti posle onih scena sa trave Alijanc arene.

Odmah je bilo jasno da se radi o povredi zgloba. Nadali su se u Bajernu da nisu stradali ligamneti, međutim...

"Da, nažalost radi se o težoj povredi ligamenata desnog skočnog zgloba", kazao je smrknuti Hansi Flik. "Neka vlakna su pocepana, neka su samo napukla. Sve u svemu nije dobra dijagnoza, Alfonsa čeka pauza između šest i osam nedelja".

Sreća u nesreći je to što je uprava Bajerna ispunila želju trenera Flika u u smiraj prelaznog roka kupila Bunu Sara iz Marselja. To praktično znači da bi u određenim varijantama Benžaman Pavar mogao da bude prekomandovan na štopera kada to bude potrebno, a sve pod preduslovom da Flik na levi bok vrati Davida Alabu.

Naravno, opcija broj jedan na beku trebalo bi ipak da bude Lukas Ernandez, ali u biće mnogo utakmica u naredna dva meseca, samim tim biće i dosta tumbanja tima. U svakom slučaju zahvaljujući dovođenju Sara bajern ima mnogo više opcija za poslednju liniju, što je velika prednost u odnosu na prošlu sezonu.

Podsetimo, Alfonso Dejvis bio je jedan od najvažnijih igrača u prošlosezonskom bavarskom pohodu na "ušatog". Na početku nove sezone propustio je neke utakmica i taman kada je trebalo da počne da se vraća doživeo je tešku povredu.