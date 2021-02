Početkom meseca pisali smo o "bajernovskom prelaznom" roku zagrebačkog Dinama. Nije prošlo nekoliko dana, a Modri su upecali još jedno, šesto pojačanje, za više od 2.000.000 evra. Tog dona gotovo da su dostigli cifru od 10.000.000 evra uloženih u nove igrače...

Ali ni tu nije bio kraj.

Dan pre isteka prelaznog roka u Hrvatskoj (15. februar) Dinamo je kompletirao i sedmi posao ove zime, objavljeno je danas na sajtu kluba sa Maksimira. Kapiten mladog tima PSV Ajndhovena - Džastin de Has (21), obukao je dres šampiona Hrvatske.

U pitanju je 1,94 centimetra visoki defanzivac koji se izrazito bolje služi levom nogom i najbolje se snalazi kao levi bek, ili levi štoper. Kako se navodi, on će u prvo vreme igrati za drugi tim. Četiri godine De Has je igrao u AZ Alkmaru pre nego što je stigao u PSV i u prvoj sezoni postao kapiten mlade ekipe. U nekoliko navrata bio je na klupi prvog tima, ali nije dobio šansu da debituje.

"Kad sam čuo da me Dinamo želi bio sam iznenađen i vrlo srećan jer dobro znam da ima sjajnu školu. Znam da ovde odlično rade s mladim igračima i da su mnogi preko Dinama došli do najvećih svetskih klubova. Moja omiljena pozicija? Gde god me trener bude trebao", kazao je De Has.

Holandski mediji navode da se radi o pozajmici, najverovatnije s pravom otkupa.

De Has je malo poznat u širim fudbalskim krugovima, međutim mnogo bolju reputaciju nije imao ni Dani Olmo kada je dolazio u Zagreb.

A svima znamo šta je posle bilo sa Olmom.