Dominacija Viole na Frankiju: Vlahović pobegao Imobileu na +2 i stao uz rame sa Ronaldom (VIDEO)

Pre tri dana Fiorentina je dozvolila Empoliju da je u razmaku od 87. do 89. uzme već upisana tri boda. Večeras je u 15. kolu Serije A protiv Samdorije Viola bila ta koja otima, ulepšavši tako veliki jubilej i 100. utakmicu Dušana Vlahovića za klub iz Toskane. Dozvolio je domaćin Sampdoriji da povede u ranoj fazi utakmice, da bi je do kraja poluvremena postepeno uništavao uz sjajan trzaj glavom reprezentativca Srbije - 3:1. Nastavila je Viola da teroriše rivale na Artemio Frankiju gde je vezala četvrtu pobedu i to sa bar tri postignuta gola.

U prošlom kolu je nekadašnji špic Partizana preuzeo čelo liste strelaca od Ćira Imobilea, a večeras 12. prvenstvenim golom šmugnuo italijanskom golgeteru na dva pogotka razlike. Zatresao je Vlahović mrežu treći put zaredom nakon što je sa dva gola srušio Milan, te pogodio protiv Empolija, a večerašnji gol omogućio mu je ulazak u malo, ali odabrano društvo Kristijana Ronalda, Ernana Krespa i Gonzala Iguaina - postao je jedan od četvorice stranaca koji su u poslednjih 69 godina postizali bar 29 golova u Seriji A u jednoj kalendarskoj godini.

Nadovezao se Vlahović na gol iskusnog Španca Hosea Kaljehona koji je sredinom prvog dela anulirao prednost Sampdorije stečenu zahvaljujući kombinaciji Kandreva Gabijadini. Fiorentina jeste ostala jedina ekipa u Seriji A koja ove sezone nije postigla gol u uvodnih 15 minuta, ali joj to nije smetalo da obezbedi preokret i pobedu već do kraja prvog dela.

Po isteku pola sata igre, Đakomo Bonaventura je bio čovek koji je spojio Vlahovića sa golom pre nego što se srpski centarfor poklonio i glavom postigao 33 ligaški pogodak od starta prošle sezone u Seriji A. Posle 100 nastupa u ljubičastom dresu statistika kaže da Vlahović sa 43 gola i šest asistencija, učestvuje u pogocima svog tima na svakoj drugoj utakmici.

Možda bi devetka Viole zatresla mrežu još koji put da je u 35. minutu glavni sudija igranje rukom Ferarija posle udarca Bonaventura okarakterisao kao penal. Nije Vlahović imao priliku sa bele tačke, ali je u dva navrata pokušavao da dođe do drugog gola iz slobodnjaka ove sezone, ali nije bio inspirisan za prekide kao u oktobru u pobedi protiv Kaljarija. Naravno, neće mnogo mariti zbog toga, jer je svakom napadaču najbitnije da se golovi nižu, a on je postigao četiri u minula tri kola.

Uglavnom su u drugom poluvremenu izabranici Vinćenca Italijana držali Samp podalje od gola Teraćana, a čuvar mreže domaćih je u prvom minutu nadoknade sprečio Antonija Kandrevu da unese ozbiljnu neizvesnost u poslednjih par desetina sekundi.

U isto vreme, Atalanta se u Bergamu poigrala sa Venecijom - 4:0 i prišla na četiri boda od lidera Napolija, istina, uz utakmicu više. Bilo je dovoljno 12. minuta igre na stadionu Gevis da niko ne bi sumnjao u trijumf Boginje. Dva bljeska Marija Pašalića i Venecija je bila u ozbiljnom nokdaunu. Atalanta ju je pustila da predahne do poluvremena, a onda nastavila teror u drugom delu.

Hrvatski internacionalac je sačekao Kupmajnersa da se upiše, a onda desetak minuta kasnije zaokružio het-trik. Tako je postao tek treći vezista koji je u eri od kada se za pobedu u Seriji A dodeljuju tri boda (od sezone 1994/95), upisao bar dva het-trika. Pre njega to su činili jedino Kaka u dva navrata i Josip Iličić koji mu je na sjajan način namestio prvi pogodak večeras.

Istovremeno, Pašalić je postao jedan od petorice vezista u Ligama petice koji su ove sezone učestvovali u deset ili više pogodaka. Sa učinkom od šest golova i pet asistencija izjednačio se sa Florijanom Vircom, dok im u leđa gledaju Kandreva, Dimitri Paje i Roman Favr.

U odličnoj je formi ekipa Đan Pjera Gasperinija. Prošlo kolo donelo je pobedu protiv Juventusa u Torinu posle 32 godine, večeras je nastavljena serija nepobedivosti koja sada iznosti devet utakmica.

SERIJA A, 15. KOLO

Utorak

Atalanta - Venecija 4:0 (2:0)

/Pašalić 7, 12, Kopmajners 57/

Fiorentina - Sampdorija 3:1 (3:1)

/Kaljehon 23, Vlahović 32, Sotil 45 - Gabijadini 15/

20.45: (10,0) Salernitana (4,90) Juventus (1,38)

20.45: (1,75) Verona (3,70) Kaljari (5,40)

Sreda

18.30: (3,05) Bolonja (3,40) Roma (2,45)

18.30: (1,20) Inter (7,75) Specija (16,0)

20.45: (6,00) Đenova (3,90) Milan (1,65)

20.45: (4,30) Sasuolo (3,70) Napoli (1,90)

Četvrtak

18.30: (1,88) Torino (3,70) Empoli (4,40)

20.45: (1,67) Lacio (3,90) Udineze (5,90)