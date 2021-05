To više nije nikakvo čudo, Dušan Vlahović je u formi koje se ne bi postidele čak ni "devetke" svetske klase, u koju i sam dragulj Fjorentine izrasta!

Posle dva gola u trijumfu protiv Lacija (2:0) Fjorentinin opstanak u Seriji A sve više postaje realnost, dok cena i sveukupna vrednost srpskog napadača vrtoglavo raste. Drugu utakmicu zaredom, a četvrti put ove sezone Vlahović je mrežu protivnika tresao bar dva gola - jedan het-trik - čime je stigao do kote 21 po broju golova ove sezone! Tako je postao tek četvrti stranac u istoriji Viole posle Kurta Hamrina, Pedra Petronea i daleko najpoznatijeg Gabrijela Batistute koji je u sezoni dao bar 20 pogodaka, ali je od trojice rasnih strelaca daleko najmlađi. I to nije sve...

Vlahović se sa ova dva gola Laciju probio na treće mesto najboljih strelaca u Ligama petica za kalendarsku 2021. godinu! Momak o kome zasluženo bruji cela Evropa gleda u leđa samo Lionelu Mesiju i Robertu Levandovskom po učinku u domaćim prvenstvima. Novi-stari šampion Nemačke sa Bajernom ima 22 gola, uključujući i jučerašnji het-trik protiv Borusije Menhengladbah, dok je ikona Barselone na 21 pogotku. Vlahović se posle Lacija odvojio od Krotoneovog Simija, te Erlinga Halanda i Kristijana Ronalda, ujedno i pretekao Andrea Silvu pa je sada je na 17 ligaških golova u ovoj godini! Simi, Ronaldo Haland su ostali na po 15 golova, Silva ima pogodak više.

“Pokazali smo koliko nam je ovaj meč (protiv Lacija) bio važan. Sve ono što smo dugo držali u sebi konačno je izašlo na površinu i jako sam srećan zbog pobede. Pokazali smo da možemo da igramo ravnopravno sa svima, jer kada igramo kao tim kvalitet ispliva na površinu“, rekao je Vlahović posle velike pobede na stadionu Artemio Franki i ostao prizeman po pitanju svog učinka:

“Cilj do kraja sezone nam je da izvučemo što više bodova. Nije važan učinak pojedinca, važno je ono što tim napravi. Po meni je nebitno da li igrač postigne 20 golova ako timu ide loše. Zato se nadam da ću uspeti da postižem golove koji će gurati tim napred“.

Koliko je učinak nekadašnjeg polaznika Partizanove škole zaista fascinantan govori i sledeći podatak – Vlahović je igrač s najviše recki od početka aprila do danas u pet najkvalitetnijih šampionata Evrope! Golmane je matirao čak devet puta, a iza njega su Viktor Osimen iz Napolija sa sedam, te Vizam Ben Jeder (Monako) i Burak Jilmaz (Lil) sa po šest golova. Od marta do danas Vlahović ima i najviše utakmica sa bar dva pogotka – četiri! Toliko ih ima i Simi, s tim što je njegov Krotone zakucan za dno Serije A.

“Nijednog trenutka nisam bio nesrećan u Fjorentini, ali bio sam u problemu. Svakom to može da se dogodi. Mlad sam, pa su usponi i padovi normalna stvar. S adekvatnim ponašanjem mogu da postignem nešto u karijeri. Težak rad se uvek dobro nagradi“, jasan je supertalentovani golgeter.

S učinkom od 21 ligaškog gola u dosadašnjoj sezoni, Vlahović je stao rame uz rame s najvećim imenima evropskog fudbala. Trenutno je na deobi sedme pozicije po broju pogodaka u Ligama petice. Prvo mesto i dalje zauzima Robert Levandovski s 39 golova, a prate ga Lionel Mesi s 28, Kristijano Ronaldo s 27, Kilijan Mbape, Erling Haland i Andre Silva sa po 25 golova, posle čega sledi društvo u kojem je i naš Vlahović! Naime, na istom broju ligaških golova su Hari Kejn, Romelu Lukaku, Karim Benzema i Dušan Vlahović! Klinac od 21 godine stoji rame uz rame sa najboljim strelcima Totenhema, Intera i Reala, malo li je?

Ono po čemu se rođeni Beograđanin takođe izdvaja jeste njegov doprinos Fjorentini u Seriji A. Iako je Kristijano Ronaldo postigao šest golova više, a Romelu Lukaku na istom učinku, Dušan Vlahović je čak 15 puta prvi tresao mrežu za svo tim, što je jedinstven slučaj! Poređenja radi, Ronaldo, Lukaku i Ćiro Imobile su to uradili po deset puta za svoje ekipe, kao i Domeniko Berardi za Sasuolo i Žoao Pedro za Kaljari. U tom pogledu najbliži su mu Simi za Krotone i Lorenco Insinje za Napoli, koji su po 11 puta pogađali mrežu prvi.

Dok ga javnost u Italiji poredi najviše sa Batigolom, deo veruje da je igračkim karakteristikama najbliži Ćiru Imobileu.

“Teško da bih mogao da se uporedim s Ćirom. On je sjajan napadač koji je postigao mnogo bitnih golova u karijeri. Naravno, svaka utakmica protiv velikih rivala dodatni je motiv za dokazivanje. Ne želim da sebe poredim ni sa kim. Na početku sam karijere i nadam se da ću postići još mnogo golova“, poručio je Vlahović.

Vlahovićeva eksplozija počela je u decembru, tačnije od smene Bepea Jakinija i dolaska Ćezara Prandelija. Od 12. do 35. kola Srbin je postigao čak 20 golova! Do tog momenta samo jedan. I to protiv Sampdorije kod kuće, u tada jedinoj utakmici gde je odigrao svih 90 minuta. U protekla četiri kola dao je šest, odnosno devet golova u minulih sedam kola!

Pohvale na račun srpskog centarfora izrekao je sinoć iskusni štoper Lacija Frančesko Aćerbi.

“Vlahović je fizički snažan igrač. Ovo je njegova godina, a ima potencijal da postane još bolji napadač. U ovom trenutku ima boljih od njega, ali za nekoliko godina bi mogao da bude jedan od najboljih na svetu, samo mu je potreban kontinuitet“, poručio je Aćeri posle utakmice.

