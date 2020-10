Sezona u Segundi počinje da biva napeta. Ne zbog intriga na vrhu - još je rano za podvlačenje crte - već gomile slučajeva zaraženih virusom Covid-19, koji se poput duha uvukao među timove. Tri potencijalna obolela targetirana su u redovima lidera Espanjola, pa je i let ekipe Visentea Morena za Kanarska ostrva juče odložen. Naknadno se utvrdilo da je sve u redu, pa tim iz Barselone danas kreće put Tenerifa - dug preko 2.200 kilometara - gde ga očekuje duel 8. kola prvenstva (18.15).

Perikitosi iz Katalonije stižu na stadion Heliodoro Rodrigez Lopez, gde ne znaju za pobedu od septembra 1995. godine, mada su od tada belo-plavi samo šest puta posetili Kanare. Šire posmatrano, Tenerife i Katalonci sastali su se na ostrvu 12 puta, uz učinak od četiri pobede domaćih, uz šest remija i dva gostujuća slavlja. Poslednji dvoboj desio se odigrao u nokaut fazi Kupa kralja 2017/18, a završen je bez golova. U revanšu je Espanjol eliminisao plavo-bele.

Na Kanarima se nadaju da će trend da se nastavi, te da Espanjol ni danas neće odneti ceo plen. Kormilar Tenerifa Fran Fernandez počinje da trpi jednu od situacija koju fudbal ne može da kontroliše - strpljenje. Njegov tim ne igra loše, naprotiv. Međutim, rezultat izostaje, tako da je ekipa u brodolomu i pozicija trenera je već u centru pažnje. Neprimanje golova biće od suštinske važnosti, a tu je ključ srpski štoper Nikola Šipčić.

Stasiti Pribojac ustalio se u prvu postavu Tetea i postao nezamenljiv šraf. Ukazuju na to mediji bliski klubu, apostrofirajući da je nekadašnji defanzivac Rada bio toliko dobar pre nedelju dana u duelu sa Hihonom, da je u "džep" stavio zemljaka Uroša Đurđevića, inače jednog od vodećih strelaca lige. Uopšteno govoreći, njegov doprinos nadmašuje greške, poput one koju je napravio pre nekoliko nedelja u Heliodoru protiv Mirandesa, i koji je plavo-bele koštao primljenog gola. Primera radi, do duela sa Ponferadinom minule srede Šipčić je 17 puta uspevao da oduzme loptu rivalu, skoro tri u preoseku po utakmici i isto toliko više od sledećeg na ovoj listi, veziste Mirandesa Viktora Mesegera (14).

Pobeda je hitna za domaćina, koji je sakupio svega sedam bodova iz istog broja mečeva i nalazi se tik iznad zone ispadanja, dok je Espanjol vodeći tim sa 16 bodova. Piše se da je Kinez Vu Lei pod znakom pitanja, a potencijalni umor od puta mogao bi da dodatno uspori Katalonce.

ŠPANIJA 2 - 8. KOLO

Subota

Kartahena - Las Palmas 3:0 (2:0)

Logronjes - Lugo 2:3 (1:0)

Almerija - Fuenlabrada 3:0 (1:0)

Kasteljon - Đirona 0:1 (0:1)

Nedelja

16.00: (2,20) Hihon (3,00) Ponferadina (3,80)

18.15: (2,15) Leganes (3,00) Ovijedo (3,90)

18.15: (3,25) Tenerife (2,75) Espanjol (2,60)

20.30: (3,90) Albasete (3,05) Rajo Valjekano (2,15)

20.30: (2,55) Malaga (2,75) Mirandes (3,30)

21.00: (1,80) Saragosa (3,40) Sabadelj (4,90)

Ponedeljak

18.00: (3,00) Alkorkon (2,75) Majorka (2,75)

*** kvote su podložne promenama