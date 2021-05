Kad se iz Premijer lige vratio u Erediviziju bilo je i onih koji su takav potez prokomentarisali kao “s konja na magarca“. Tri godine kasnije svima je jasno da je Dušan Tadić povukao potez karijere. U Amsterdamu je osvojio dve titule prvaka Holandije, igrao polufinale Lige šampiona, a zatim dobio i najprestižnije individualno priznanje u tamošnjem fudbalu: Zlatnu kopačku koja je proslavila i legende kakve su Marko van Basten, Rud Gulit, Ronald Kuman, Denis Berkamp, pa i još jedan srpski internacionalac Mateja Kežman.

Sam Tadić nema nikakve dileme da je dolazak u Amsterdam bio pun pogodak. Čak ni ponuda Barselone da se prošlog leta preseli stadion Kamo Nou nije ga pomerila s mesta.

“Prilika (da pređe u Barselonu) je bila tu prošle godine, ali nisam otišao. Ovo je moj klub i uradiću sve za njega. Odluka da dođem u Ajaks je najbolja u mom životu. Uvek je bio moj klub iz snova, zbog filozofije, veličina koje su igrale ovde, istorije, navijača. Ajaks je najlepši od svih“, rekao je Tadić u velikom intervjuu za holandski Telegraf, koji u saradnji sa časopisom Voetbal International i deli Zlatnu loptu.

IZBOR UREDNIKA

Ovog puta i nije bilo mnogo dileme posle Tadićevih 14 golova i 18 asistencija u ovoj sezoni. Svima je jasno da je Tadić centralna figura Kopljanika, pa i da se očekuje da po završetku igračke karijere dobije neku rukovodeću ili verovatnije trenersku funkciju. Do tada, od srpskog kapitena se očekuje čak i da “vrbuje“ Ajaksove mete. Ali on to ne želi da uradi kada se priča o levom beku AZ Alkmara Ovenu Vajndalu, prvoj letnjoj meti šampiona Holandije. Što ne znači da ga ne želi u timu. Ali baš da ga nagovara...

“Mislim da to nije neophodno. Ajaks je jedan od najboljih klubova Evrope. Neverovatno mi je da fudbaler nema to osećanje da ne želi da igra ovde. Svako želi da igra za Ajaks“.

Svako želi, ali nije lako. Golman Andre Onana tako je suspendovan zbog toga što je pao na doping testu. Umesto njega među stativama je zablistao 38-godišnji Marten Stekelenburg.

“Svi smo uz Onanu. Žao mi je što mu se to desilo, ali nadam se da će se uskoro vratiti. Jak je on momak. Ali imamo i sada neverovatnog golmana, najboljeg u Holandiji... Kad treniraš sa njim shvatiš koliko je teško dati mu gol. On je kao Edvin van der Sar: Što je stariji, to je bolji. Kao vrhunsko vino“, završio je Tadić.