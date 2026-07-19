Embape: Daće ga Mesi u finalu

„Daće Mesi gol u finalu, siguran sam. On uvek pogađa“, rekao je Embape posle utakmice.

I dodao je da bi se rado menjao sa Argentincem.

„Više bih voleo da igram finale nego da budem najbolji strelac Mundijala“.

Što se tiče same utakmice za treće mesto, Francuzu je krivo zbog poraza zbog – Dešana.

„Dva potpuno različita poluvremena. U prvom nismo poštovali dres koji nosimo. Neke stvari ne razumem. To ne smemo sebi da dozvolimo. U drugom smo igrali na visokom nivou. Dobili smo drugo poluvreme, ali smo izgubili utakmicu. Voleo bih da smo pobedili zbog našeg selektora. Imam osećaj da smo ga izneverili u prvih 45 minuta i to mi se ne sviđa“, istakao je Embape.