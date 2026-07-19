Nikola Džepina u idealnoj petorci Evrobasketa

Reprezentacija Srbije do 20 godina nije uspela da osvoji zlato na Evropskom prvenstvu do 20 godina. Bolja od naše selekcije bila je domaća Slovenija, koja je u velikom finalu slavila - 84:65.

Bez obzira na neuspeh u borbi za zlato, naši momci su odigrali odličan šampionat, a pogotovo Nikola Džepina. Centar Srbije u proseku je beležio učinak od 13,9 poena, 6,6 skokova i 2,3 asistencije, što je bilo dovoljno da se nađe u idealnoj petorci šampionata.