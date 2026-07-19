Nikola Džepina u idealnoj petorci Evrobasketa
Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 22:48
Zasluženo priznanje za reprezentativca Srbije
Reprezentacija Srbije do 20 godina nije uspela da osvoji zlato na Evropskom prvenstvu do 20 godina. Bolja od naše selekcije bila je domaća Slovenija, koja je u velikom finalu slavila - 84:65.
Bez obzira na neuspeh u borbi za zlato, naši momci su odigrali odličan šampionat, a pogotovo Nikola Džepina. Centar Srbije u proseku je beležio učinak od 13,9 poena, 6,6 skokova i 2,3 asistencije, što je bilo dovoljno da se nađe u idealnoj petorci šampionata.
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Ovo može biti mala uteha za ceo tim, ali i satisfakcija za ono što su pokazali u Ljubljani.
Džepini društvo među pet najboljih igrača na šampionatu prave još španski reprezentativac Rafa Viljar, zatim tandem slovenačkih asova koji čine Mark Pađen i Urban Kroflič (nije igrao finale zbog povrede), dok petorku šampionata kompletira Francuz Mohamed Dijakite.
Priznanje za najkorisnijeg igrača šampionata pripalo je organizatoru igre Slovenije Marku Pađenu, čiji je prosečan učinak na prvenstvu iznosio 15,7 poena, 2,7 skokova i 5,6 asistencija, dok je u utakmici za zlato doskorašnji as Ilirije ostao na 14 poena i šest asistencija.