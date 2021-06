Nije moglo prošle godine, možda može ove. U interesantnoj završnici letnjeg prelaznog roka 2020. Partizan je za nekoliko dana angažovao petoricu igrača (Žan Kristof Bajbek, Ivan Obradović, Miloš Jojić, Svetozar Marković i Filip Holender), pojavila se mogućnost da dovede i Filipa Stuparevića, međutim, od tog posla nije bilo ništa. S početka aktuelne transfer pijace još jednom je aktuelizovana priča da bi mladi napadač mogao u Humsku 1, uz napomenu da su sad okolnosti daleko povoljnije za crno-bele.

Potvrđeno je Mozzart Sportu da bi Stuparević u narednih nekoliko sedmica trebalo da postane slobodan igrač i to je jedna od glavnih prednosti koja bi ga usmerila ka Humskoj 1. Ugovor sa Votfordom na papiru važi do juna 2023, ali je katastrofalan odnos čelnika kluba sa Vikaridž rouda prema potencijalnom mladom reprezentativcu Srbije doveo Filipa do šanse da mu papiri budu „čisti“. Praksa je pokazala da takve u taboru viecprvaka najviše vole.

Razlog je u činjenici da Votford u prethodnih devet meseci nije plaćao nekadašnjeg člana Voždovca, kome je preostalo da povuče jedini logičan i razumljiv potez. Da tuži poslodavce. Kao što Takuma Asano veruje da će biti slobodan posle svojevoljog napuštanja Beograda, zbog istih problema, tako se i Filip Stuparević nada da će uskoro zvanično raskrstiti sa klubom koji je januara 2019. platio 2.250.000 evra, što je najskuplji transfer u istoriji Zmajeva. Usled neisplaćenih zarada, Stuparević je uz podršku advokata slučaj predao Fudbalskom savezu Engleske, a Disciplinska komisija, u drugostepenom zasedanju, rešava problem.

Za ishod su blago zainteresovani i u Partizanu.

Mada, nisu do kraja sigurni šta im valja čliniti. Iz bar dva ugla posmatrano, deo ljudi koji donose odluke oko novajlija smatra da bi dolazak Stuparevića značio crno-belima. Najpre čisto fudbalskom smislu, jer je napadač, može da dejstvuje kao centralni (angažman stranca je prioritet, Filip bi bio ispomoć) i kao krilni (posle odlaska Takume Asana i potencijalnog rastanka sa Lazarom Markovićem ta pozicija je kritična). Valja imati na umu da je Stuparević rođen 30. avgusta 2000, što znači da bi naredne sezone bio bonus ako na snazi ostane pravilo Fudbalskog saveza Srbije da obavezno dva fudbalera mlađa od 21 godine moraju da počnu superligaški susret i provedu na terenu prvo poluvreme. Ekonomski, pod uslovom da dođe kao slobodan, talentovani špic bi se isplatio Parnom valjaku, u njega ne bi bi uložio novac za obeštećenje, a mogao bi da traži ako ispolji potencijal nagovešten na krovu Tržnog centra „Stadion“.

To su pozitivni detalji.

Negativni se tiče činjenice da Filip Stuparević nije ni igrao prošle sezone. Poslednji put u zvaničnom susretu pojavio se juna 2020, kasnije je ušao u spor sa Votfordom – taj klub ima istoriju zatrovane atmosfere u svlačionici: Slaviši Jokanoviću nije ponudio ugovor iako ga je uveo u Premijer ligu, Vladimira Ivića smenio zbog konfrotacije kapitena Troja Dinija sa srpskim strategom, čak devetoricu trenera je probao za samo sedam godina – i to je razlog što nije konkurisao za tim selektora Zvonka Živkovića na kontrolnom meču Orlića sa Rusijom. Niko nije želeo da rizikuje Filipov status zbog spora sa Englezima.

Na kraju, ima u Partizanu zagovornika ideje da bi od mladih napadača od ovog leta trebalo forsirati Nikolu Štulića (nije baš mnogo pokazao u prvoj debitantskoj sezoni), možda i Sameda Baždara (debitovao pred kraj prvenstva), Marka Milovanovića...