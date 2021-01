Svaki prelazni rok ima svoje zvezde, igrače koji će više od ostalih privući pažnju svetske javnosti, često zavrediti i epitet “bombe”. Naravno one češće eksplodiraju tokom letnjih pijaca, dok zimski rokovi uglavnom služe da se učvrste borbeni redovi, odnosno da se pronađu alternative za igrače koji su se tokom jesenjeg dela sezone povređivali.

Prvog januara predočili smo van nikad ozbiljnije društvo fudbalskih majstora koji su ušli u završnih šest meseci ugovora, pa se samim tim u ovom teksu nećemo baviti Lionelom Mesijem, Serhijom Aguerom, Davidom Alabom, Anhelom di Marijom, Žoržinjom Vajnaldumom i ostalim zvučnim imenima evropskog fudbala. Drugog dana nove godine smo se pozabavili već realizovanim transferima, a ovde će biti reči o ostalim, najkvalitetnijim fudbalerima koji bi aktuelne zime mogli da promene izgled i boju dresa. Daleko od toga da u pomenutoj konkurenciji nema onih koji vrhunski barataju loptom i čija se tržišna vrednost procenjuje na više desetina miliona evra.

Kristijan Eriksen

Kristijan Eriksen (Reuters)

Jednogodišnja romansa Intera i Kristijana Eriksena bila je destruktivna za obe strane i ove zime će joj gotovo izvesno doći kraj. Neroazuri trpe zbog velikih izdataka, precizno 7.500.000 evra po sezoni, Danac ispašta jer mu Antonio Konte daje šansu na kašičicu. Na 38 utakmica zabeležio je gola i tri asistencije, ali je od mogućih 3.420 minuta odigrao tek nešto više od jedne trećine, odnosno 1.450 minuta.

Inter ga je pre 11 meseci doveo za bagatelnih 27.000.000 evra uzimajući u obzir kakvu je zaostavštinu Eriksen ostavio u Premijer ligi i da mu je u tom trenutku tržišna vrednost bila procenjena na 90.000.000 evra. Ali vreme za rastanak je došlo iako ugovor ističe tek 2024. godine, a od momenta kada je postalo jasno da će Maurisio Poketino sesti na klupu Pari Sen Žermena, prestonica Francuske viđena je kao nova destinacija 28-godišnjeg organizatora igre. Sveci su pre godinu i po dana želeli Eriksena, on nije želeo Pariz, ali okolnosti su se u mnogome promenile. Sada bi u Gradu svetlosti igrao fudbal pod trenerskim patronatom omiljenog mu stručnjaka. Inter želi trampu u sklopu koje bi u suprotnom smeru otišao Leandro Paredes, međutim nekadašnji igrač Rome nema ambicije da ponovo zaigra na Apeninima.

Na listi interesenata za Danca nalaze se još Arsenal kojem je na osnovu svega viđenog u prvom delu sezone neophodan iskusni plejmejker, kao i Valensija, koja pod parolom “Pare nisu problem, para nema”, želi Eriksena na jednogodišnju pozajmicu bez prava otkupa, a to ne rešava problem Interu na duge staze.

Isko

Španski fudbaler nije zadovoljan tretmanom koji ove sezone ima kod Zinedina Zidana. Samo je tri puta bio starter i kako je prethodnih dana pisao španski AS, Isko je doneo odluku da mu naredni klub bude Sevilja, ali... Francuski stručnjak navodno ne želi da pusti 28-godišnjaka ove zime, godinu i po dana pre isteka saradnje sa klubom, jer bi možda mogao da mu zatreba u drugom delu sezone.

Ono što Španac želi jeste kontinuitet igra jer u njemu tinja bar još nekoliko sezona vrhunskog fudbala. Biće zanimljivo videti šta na sve to ima da kaže Arsenal kojem je dovođenje fudbalera na poziciji ofanzivnog veznog glavni prioritet ove zime. Na Emirejts nisu u situaciji da se razbacuju sa novcem, a Tobdžije će pokušati da dovedu Iska na kratkoročnu pozajmicu do kraja sezone. Međutim, ako Zi-Zu ostane pri svom, Španac neće iz Madrida bar do letnjeg prelaznog roka.

Ozan Kabak

Ozan Kabak (AFP)

Pitanje je vremena kada će supertalentovani turski štoper napustiti Šalke, a klima interesovanja koja ga prati još od poslednjeg letnjeg prelaznog roka nagoveštava da bi tri i po godine pre isteka ugovora mogao da napusti Feltins arenu u Gelzenkirhenu. Kabak je prvo prezime koje se pojavilo na listi želja Jirgena Klopa kada je postalo jasno da je Virdžil van Dajk zbog povrede praktično precrtan za veći deo sezone, a potraga za štoperom dodatno je dobila na intenzitetu kada je slična sudbina zadesila i Džoa Gomeza, te harizmatični Nemac ostao na raspolaganju sa samo jednim centralnim defanzivcem.

Nisu Redsi jedini u koloni evropskih velikana zainteresovanih za Kabaka. Pominjao se često i Milan, a Mančester junajted je osvežio apetite za Turčinom koji su bili aktuelni pre nego što je iz Galatasaraja otišao u Šalke. Ole Gunar Solskjer je nedavno potvrdio da Crveni Đavoli imaju nameru da se ove zime ojačaju u centralnom delu odbrane. Iz prikrajka vreba i Red Bul Lajpcig, a od sinoć je svoje prisustvo u trci najavio i Kristal Palas čiji stručnjak Roj Hodžson nije zadovoljan izdanjima svoje odbrane koja figurira kao jedan od najstarijih u Premijer ligi.

Ono što je jasno da Šalke neće još dugo moći da zadrži 20-godišnjaka u svojim redovima. Rudari su u dugovima do guše, a pritom ne znaju za prvenstveni trijumf od 17. januara 2020. prošle godine. Sve su to okolnosti iz kojih Turčin želi da pobegne prvom prilikom. Svesni su toga i u klubu, ali će svakako gledati kako na što bolji način da unovče svoju zlatnu koku. Jedna od poslednjih informacija je da bi Liverpul mogao da ponudi trampu koja podrazumeva odlazak Divoka Origija u suprotnom smeru i određenu sumu novca i već do kraja januara momak iz Ankare bi mogao da promeni sredinu.

Alehandro “Papu” Gomez

Posle oštrog sukoba sa trenerom Đan Pjerom Gasperinijem na utakmici sa Mitjilandom u Ligi šampiona, koji je u međuvremenu dosegao razmere posle kojih nema povratka, postalo je jasno da su Alehandru Gomezu dani u Bergamu odbrojani. Drugi put je pokušao da ga dovede saudijski Al Nasr, dozivali su ga klubovi iz MLS-a, Milan, Lacio, čak je provejalao i ime Pari Sen Žermena. Međutim od starta je bilo jasno da je Inter najrealnija opcija. Prema jučerašnjim pisanjima Korijere di Bergama, Boginja uveliko pregovara sa milanskim velikanom i od njega traži 10.000.000 evra, što je vrlo prihvatljiva cifra za ofanzivca takvih fudbalskih kvaliteta, iako Argentinac gazi 33. godinu života. Inter tvrdi pazar nudeći trampu i Andreu Pinamontija u suprotnom smeru, ali čini se da je pitanje vremena kada će se klubovi usaglasiti. Prethodno su klubovi razmatrali i zamenu na relaciji Gomez – Kristijan Eriksen, Atalanti se svidela opcija, ali je čitav posao kočila plata danskog plejmejkera od 7.500.000 evra.

Dijego Kosta

Dijego Kosta (Reuters)

U ovom trenutku ne postoji kvalitetniji slobodan agent od Dijega Koste. Atletiko i Španac brazilskog porekla su sporazumno raskinuli saradnju šest meseci pre planiranog okončanja da bi Kosta ove zime imao maksimalnu slobodu prilikom pronalaženja novog angažmana. Kako stvari trenutno stoje vrlo lako bismo ponovo mogli da ga vidimo u Premijer ligi. Arsenal je čekao rasplet oko nekadašnjeg fudbalera Čelsija i deluje realno da Tobdžije ponude saradnju 32-godišnjem špicu.

Kada se rastajao sa Madriđanima, jedini uslov koji su postavili, bio je da ne pojača direktnu konkurenciju, a klub sa Emirejtsa koji ne igra Ligu šampiona to svakako nije. Iako Arsenal u napadu ima zvučna imena poput Pjer-Emerika Obamejana i Aleksandra Lakazeta, njihov kombinovani učinak je svega osam prvenstvenih golova, pa bi Tobdžije mogle da posegnu za razbijačem koji bi prodrmao usnuli napad.

Poslednjih dana Dijego Kosta se sve češće dovodi u vezu i sa Vulverhemptonom i to je priča koja i te kako ima smisla. Zastupa ga superagent Žorž Mendeš, čovek koji je poslednjih godina doveo sijaset igrača na Molino. U isto vreme Vulvsima je očajnički potreban centarfor jer je pitanje kada će se prva zvezda tima iz prethodne sezone Raul Himenez vratiti na teren. Problem bi mogla da predstavlja Kostina plata koji je na Metropolitanu prihodovao nešto više od 9.000.000 godišnje, a poređenja radi najplaćeniji fudbaleri premijeligaša Žoao Mutinjo i Rui Patrisio zarađuju blizu 3.000.000 evra neto po sezoni.

Hulk

Hulk (Reuters)

Još jedan fudbaler o kojem su britanski mediji pisali u kontekstu mogućeg dolaska u Vulverhempton je Brazilac Hulk. Poput Dijega Koste viđen je kao alternativa povređenom Himenezu, s tim da je platna problematika još komplikovanija u odnosu na bivšeg igrača Čelsija jer je Hulk u Kini prihodovao 22.000.000 evra po sezoni. Naravno, potencijalni dolazak jednog od dvojice slobodnih igrača, automatski bi isključio eventualni potpis drugog. Lista onih koji čekaju na pristanak korpulentnog Brazilca je takva da je još uvek misterija da li će se vratiti u evropski fudbal, otići u MLS, Ujedinjene Arapske Emirate ili domovinu u kojoj želi da ga vrati Palmeiras. Naravno, na Starom kontinentu kao najralnije opcije deluju bivši klubovi Porto i Zenit. Dok se Zmajevi uzdaju da Hulk nije zaboravio ljubav i tretman na Dragau, nebeskoplavima iz Sankt Petersburga bi veliki adut mogla da bude mnogo ozbiljnija platežna moć u odnosu na konkurenciju. Ponude ruskog (6.000.000 evra godišnje) i portugalskog velikana (3.000.000) već su na stolu, a na Brazilcu ostaje da preseče na kojem će od četiri kontinenta nastaviti da igra fudbal. Veliki uticaj na odluku mogla bi da ima i Hulkova porodica sa kojom se trenutno nalazi na odmoru u domovini – geofrafski je svakako najbliže Verdau.

Markos Alonso

Španski internacionalac nema budućnost u Čelsiju – to je postalo savršeno jasno kada je leta 2020. godine iz Lestera stigao levi bek Ben Čilvel za 50.000.000 evra. Teza je samo potvrđena sjajnim igrama engleskog reprezentativca koji je doprinosom na terenu, golovima i asistencijama počeo da stiče status nezamenljivog. Za to vreme, Alonso koji je takmičarske 2019/20 u pogledu postizanaja i nameštanja golova radio nešto slično što i Čilvel ove sezone, odigrao je samo tri prvenstvene utakmice. Nije bio u planu za Ligu šampiona i ove zime bi fudbaler koji ima ugovor do 2023. mogao lako da promeni sredinu.

Letos ga je želeo Antonio Konte, transfer nije realizovan, a sada kao realnost deluje povratak u rodni grad, u redove Atletiko Madrida. Britanski Independent je pisao, a Marka potvrdila da su Rohiblankosi i Plavci nadomak postizanja dogovora prema kojem bi se nekadašnji igrač Fiorentine obreo na pozajmici u prestonici Španije.

Dele Ali

Dele Ali (Reuters)

Ove sezone tokom televizijskih prenosa utakmica Premijer lige Dele Alija uglavnom viđamo kada se reditelj opredeli za kadrove sa klupe, odnosno tribina. Posle samo četri premijerligaška nastupa tokom kojih je sakupio mizernih 74 minuta na terenu, ofanzivni veszista se nada da će ove zime napustiti novi Vajt Hart Lejn, odnosno da ga klub neće kočiti u toj nameri. Leta 2020. godine Pari Sen Žermen je slao tri različite ponude za pozajmicu nekadašnjeg fudbalera MK Donsa, ali su Sparsi svaki put dali negativan odgovor. Sada je na kormilu pariškog giganta Maurisio Poketino i nakon aktuelnog prelaznog roka biće znatno jasnije da li Argentinac ima nameru da u prestonici Francuske pravi “mali Totenhem”. Već kroz nekoliko dana ili nedelja mogao bi da objedini nekadašnje mezimce Eriksena i Dele Alija – nije tajna ni da bi Poketino veleo da vidi Iga Lorisa na Parku Prinčeva, ali ga londonski klub neće pustiti pre nadolazećeg leta.

Usem Auar

Blistavi produkt Lionove fudbalske škole je proteklog leta bio viđen kao jedna od bombi srednje veličine. Želeli su ga u svojim redovima Arsenal, Juventus i Pari Sen Žermen. Prvi čovek Liona Žan Mišel Ola postavio je cenovnu lestvicu na 50.000.000 evra. Na kraju su se Tobdžije za isti novac odlučile za Tomasa Partija, Sveci nisu poslali konkretnu ponudu, a Bjankoneri su čini se imali gotovo završen posao. Dogovorili su lične uslove sa talentovanim vezistom, a sa Lionom posao vredan 50.000.000, uz detalj da se Frederiko Bernardeski preseli u Francusku na jednogodišnju pozajmicu. Međutim, probleme je napravio upravo Italijan koji nije želeo u Francusku. Imao je Auar nekih ispada ove jeseni – nije želeo da trenira sa rezervnim timom pred utakmicu protiv Nima u novembru, pa je od starne kluba sankcionisan neigranjem pomenutog meča. To je detalj koji bezrezervno pokazuje da je u mislima prerastao klub koji ga je stvorio. Tako da, iako je pred kraj letnjeg prelaznog roka jedan od najskupljih fudbalera Lige 1 rekao upravi da će ostati još jednu sezonu, u slučaju da dođe prava ponuda Auar bi vrlo lako mogao da dobije novi klub.

Naravno, tokom zimske pijace po sportskim medijima širom evrope trebalo bi da provejava još nekoliko zvučnijih imena poput Olivijea Žirua, Vilfrida Zahe odnosno Rodriga de Paula. Francuz je letos bio na korak od Apenina, pošto su ga prvo želeli Inter i Lacio, a potom i Juve. Čelsiju je ova zima poslednja šansa da ga unovči, a onima koji budu licitirali biće dovoljno 4.000.000 do 5.000.000 evra. U isto vreme navijači Kristal Palasa strahuju da bi Vilfred Zaha mogao put Parka Prinčeva ili Arsenala. Međutim, Roj Hodžson uverava da će reprezentativac Obale Slonovače ostati na Selhurst parku. Kada je reč o De Paulu, letos se Lids bezuspešno upustio u akciju dovođena Argentinca kojeg bi u svojim redovima voleo da vidi i Inter, a u jednom momentu pominjao se i Zenit. Međutim, teško da će Nerazuri odlučiti za ozbiljno pražnjenje kase na zimu, a bez toga vezista ostaje u Udinezeu koji je letos za njega tražio minimum 35.000.000 evra.

U Nemačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Nemačkoj i Škotskoj prelazni rok je počeo juče, a od četvrtog januara startuje u Španiji i Italiji čime će klubovi Liga petice moći da se upuste u zimsku transfer avanturu. A sa nama ćete kao i uvek moći sve podrobno da ispratite iz minuta u minut i dobijete informaciju koje će od pomenutih transfer spekulacija u narednih mesec dana dobiti konačan epilog.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com