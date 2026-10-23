Glazneru se ljulja klupa, povratak Milenkovića i Gibsa Vajta za najavu osmeha u Notingemu
Vreme čitanja: 3min | pet. 23.10.26. | 11:05
Forest ima tri vezana poraza, Austrijancu gori pod nogama pred duel na Portman roudu protiv Ipsviča (21.00) u prvom meču osmog kola Premijer lige
Turbulentno je na Siti graundu. Notingem je u opasnoj zoni, smeši mu se nova borba za opstanak. Ni dolazak trofejnog stručnjaka Olivera Glaznera, koji je s malenim Kristal Palasom osvojio za godinu dana čak tri trofeja (FA kup, Superkup Engleske i Ligu konferencije), nije doneo pozitivne stvari u tabor Foresta.
Tri vezana poraza pred gostovanje solidnom Ipsviču, koji ima već tri pobede u povratničkoj sezoni u Premijer ligi. Iako je alarm upaljen, osmehe je donela mnogo bolja kadrovska situacija u timu. Vraća se najbolji igrač Notingema iz prethodnih godina, Morgan Gibs-Vajt. Njega nije bilo protiv Tobdžija zbog povrede mišića, ali je trenirao cele nedelje i staviće se na raspolaganje na Portman roudu.
„Spreman je, trenirao je celu nedelju, tako da nemam problema s njim. Važno je da Morgan bude u timu. Znamo da je on neko ko stvara šanse, daje golove i da je to uvek nešto pozitivno. Izgubili smo i bez Morgana, izgubili smo i sa Morganom, ali je važna da je s nama. On sam ne može da dobije utakmicu. Potrebna nam je vrhunska timska igra”, rekao je Glazner.
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Takođe, posle više od mesec i po pauze zbog povrede kolena spreman je da se vrati u tim i srpski reprezentativac Nikola Milenković. Popularni Bleki je bio u protokolu prošle nedelje, kada je Arsenal slavio na Siti Graundu sa 1:0, ali je ceo meč presedeo na klupi. Austrijski stručnjak bi mogao da mu ukaže šansu da opet komanduje odbranom.
21.00: (3,00) Ipsvič (3,40) Notingem Forest (2,35) MOZZART RELAX
Van stroja su i dalje napadač Igor Žezus i Nikola Savona.
Poznato je da grčki vlasnik kluba Evangelos Marinakis nema baš strpljenja za trenere. Promenio ih je već petoricu za godinu dana, pa bi novi neuspeh mogao Glaznera da košta posla.
“Ne moram da razgovaramo o tome jer je prilično očigledno gde se nalazimo. Nijedan igrač, nijedan član stručnog štaba, niko iz uprava nije zadovoljan trenutnom situacijom. Ali, s druge strane, svi vide trud. Zato je u klubu veoma tiho”, rekao je austrijski trener.
Napad Foresta predvodiće upravo bivši igrač Ipsviča Lijam Delap, koji se nije proslavio u novom klubu posle dolaska iz Čelsija u smiraj prelaznog roka. Samo jedan gol na kontu za engleskog napadača.
„Lijam je odradio sjajnu utakmicu protiv Arsenala, ali bitno je da ga dovedemo u poziciju gde može da postigne golove. Čak i kada smo imali 24 šuteva protiv Kristal Palasa, on je imao samo dva, a jedan je od naših najboljih igrača. Voleo bih da ima šest ili sedam udaraca. Ako ih bude imao toliko, siguran sam da će pogoditi mrežu jer je dobar u tome”, istakao je Glazner.
Ipsvič na svom Portman roudu ima dve pobede protiv Fulama i Sanderlanda, uz poraz od Liverpula, dok je Notingem bolji na strani nego na svom Siti Graundu. Na tri utakmice van Notingema osvojio je četiri boda - pobeda protiv Aston Vile u Birmingemu, bod na Enfildu protiv Liverpula i poraz od Kristal Palasa u Londonu pre dve nedelje.
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PREMIJER LIGA – 8. KOLO
Petak
21.00: (3,00) Ipsvič (3,40) Notingem Forest (2,35) MOZZART RELAX
Subota
13.30: (4,75) Aston Vila (4,30) Mančester Siti (1,65) MOZZART RELAX
16.00: (2,95) Koventri (3,45) Fulam (2,35) MOZZART RELAX
16.00: (1,40) Arsenal (4,60) Everton (8,00) MOZZART RELAX
18.30: (1,70) Čelsi (4,20) Totenhem (4,40) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (2,15) Liverpul (3,50) Brajton (3,30) MOZZART RELAX
15.00: (5,10) Hal (3,70) Brentford (1,70) MOZZART RELAX
15.00: (2,15) Mančester Junajted (3,50) Bornmut (3,30) MOZZART RELAX
15.00: (2,90) Kristal Palas (3,50) Njukasl (2,35) MOZZART RELAX
17.30: (3,10) Sanderlend (3,30) Lids (2,35) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama