Glazneru se ljulja klupa, povratak Milenkovića i Gibsa Vajta za najavu osmeha u Notingemu

Turbulentno je na Siti graundu. Notingem je u opasnoj zoni, smeši mu se nova borba za opstanak. Ni dolazak trofejnog stručnjaka Olivera Glaznera, koji je s malenim Kristal Palasom osvojio za godinu dana čak tri trofeja (FA kup, Superkup Engleske i Ligu konferencije), nije doneo pozitivne stvari u tabor Foresta.

Tri vezana poraza pred gostovanje solidnom Ipsviču, koji ima već tri pobede u povratničkoj sezoni u Premijer ligi. Iako je alarm upaljen, osmehe je donela mnogo bolja kadrovska situacija u timu. Vraća se najbolji igrač Notingema iz prethodnih godina, Morgan Gibs-Vajt. Njega nije bilo protiv Tobdžija zbog povrede mišića, ali je trenirao cele nedelje i staviće se na raspolaganje na Portman roudu.

„Spreman je, trenirao je celu nedelju, tako da nemam problema s njim. Važno je da Morgan bude u timu. Znamo da je on neko ko stvara šanse, daje golove i da je to uvek nešto pozitivno. Izgubili smo i bez Morgana, izgubili smo i sa Morganom, ali je važna da je s nama. On sam ne može da dobije utakmicu. Potrebna nam je vrhunska timska igra”, rekao je Glazner.