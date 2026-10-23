Runi raspalio po Junajtedovim sebičnjacima: Kao bebe su – bacaju igračke i prebacuju krivicu
Vreme čitanja: 3min | pet. 23.10.26. | 10:46
„Moraš da staneš i u sopstvenu odbranu, jer će te ti igrači povući na dno i ti ćeš biti taj koji će zbog njih izgubiti posao“, uputio je legendarni napadač poruku Majklu Keriku
Davno beše sredina septembra i pobeda nas Sabahom u Ligi šampiona. Od tada u svim takmičenjima: četiri poraza i tri remija. Mančester junajted ispao je od Brajtona u Liga kupu, ima preskromnih sedam bodova iz sedam kola u Premijer ligi, a od Komovih šamara mu bride obrazi. Da sve bude gore, rasulo je u svlačionici.
Lisandro Martinez se obrušio na klupsko rukovodstvo, uperio je prst ka onima čiji rad se uglavnom ne komentariše, a i te kako bi trebalo. Naknadno se oglasio, međutim, pokajanja nije bilo. Pandorina kutija je toga trena otvorena. Vrlo brzo istupio je Bruno Fernandes i prozvao je Majkla Kerika, a trener igrače da se ne zalažu dovoljno.
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Sve u svemu – rasulo. I nema naznaka da će biti bolje.
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Koliko je Majklu Keriku dobro išlo kao privremenom treneru, dok su očekivanja posle smene Rubena Amorima bila na minimumu, toliko mu sada ne ide. Ne uspeva da se postavi kao autoritet među igračima, ne primaju njegove instrukcije i(li) one nisu delotvorne...
Vejn Runi nije iznenađen što se na Old Trafordu sve raspada, znao je šta sledi onoga trenutka kada je Lisandro Martinez istupio i opleo po klupskom rukovodstvu.
„To je bio početak. Sada smo to videli sa Brunom, a videćete to i kod drugih igrača jer niko ne želi da preuzme odgovornost. Možete raspravljati o tome da li je Bruno bio u pravu ili ne za ono što je rekao, ali morate preuzeti odgovornost na terenu. Morate preuzeti odgovornost kao grupa igrača“, rekao je Vejn Runi u podkastu The United Stand i nastavio da udara po prvotimcima Mančester junajteda:
„Ovi igrači su sebični. Ne mare za saigrače, ne mare za trenera, stručni štab ni navijače, mare samo za sebe. Ako nije sve po njihovom, ponašaju se kao bebe – bace igračke iz kolica i prebacuju krivicu na bilo koga drugog osim na sebe“.
Raspalio je po sebičnjacima iz Mančester junajteda, posebno po igralima koji su uzdrmali već klimavu svlačionicu. Očigledno da je uveren kako Bruno Fernandes nije spreman da prizna da je u padu i da ne igra kako se od njega očekuje, već da je odlučio da stvori pritisak i krivicu prebaci na druge.
„Ako se pogleda u ogledalo, ako se Martinez i svi oni pogledaju u ogledalo, videće da je problem u njima i da to nije dovoljno dobro. Moraju da pokažu više“.
Na Majkla Kerika je apelovao da se borbeno postavi, jer sve glasnije se priča o tome da su mu dani na klupi odbrojani. Dakle, nipošto ne sme da bude dobar momak. Ranije je na to Pol Skols upozoravao nekadašnjeg saigrača.
„Postoje određene stvari koje moraš da uradiš kako bi zaštitio te igrače, ali moraš da staneš i u sopstvenu odbranu, jer će te ti igrači povući na dno i ti ćeš biti taj koji će zbog njih izgubiti posao“, zaključio je Vejn Runi.