Runi raspalio po Junajtedovim sebičnjacima: Kao bebe su – bacaju igračke i prebacuju krivicu

Sve u svemu – rasulo. I nema naznaka da će biti bolje.

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Koliko je Majklu Keriku dobro išlo kao privremenom treneru, dok su očekivanja posle smene Rubena Amorima bila na minimumu, toliko mu sada ne ide. Ne uspeva da se postavi kao autoritet među igračima, ne primaju njegove instrukcije i(li) one nisu delotvorne...

Vejn Runi nije iznenađen što se na Old Trafordu sve raspada, znao je šta sledi onoga trenutka kada je Lisandro Martinez istupio i opleo po klupskom rukovodstvu.

„To je bio početak. Sada smo to videli sa Brunom, a videćete to i kod drugih igrača jer niko ne želi da preuzme odgovornost. Možete raspravljati o tome da li je Bruno bio u pravu ili ne za ono što je rekao, ali morate preuzeti odgovornost na terenu. Morate preuzeti odgovornost kao grupa igrača“, rekao je Vejn Runi u podkastu The United Stand i nastavio da udara po prvotimcima Mančester junajteda:

„Ovi igrači su sebični. Ne mare za saigrače, ne mare za trenera, stručni štab ni navijače, mare samo za sebe. Ako nije sve po njihovom, ponašaju se kao bebe – bace igračke iz kolica i prebacuju krivicu na bilo koga drugog osim na sebe“.