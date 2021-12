Gobeljić: Njihov pritisak, naša prednost - idemo po prolaz u osminu finala

Crvena zvezda u Bragu ide kako bi ostvarila plasman u osminu finala Ligi Evrope, što znači da je osvajanje tri boda jedino o čemu razmišlja sastav Dejana Stankovića u finišu jesenjeg dela sezone.

Crveno-beli kolo pre kraja grupne faze takmičenja drže prvo mesto u grupi F i želeće tu da se zadrže i nakon meča u Kamenolomu (četvrtak, 21.00 RTS 1).

"Svesni smo da se bliži kraj polusezone, ali isto tako i da moramo biti na visini zadatka do poslednjeg sudijskog zvižduka. Očekuje nas utakmica protiv Brage koja je kruna prvog dela sezone, sve je u našim rukama. Naporno smo radili tokom dosadašnjeg dela takmičenja kako bismo bili u ovoj poziciji, a sada je vreme da u Portugal odemo po zaslužen prolaz u narednu fazu takmičenja", istakao je Gobeljić.

Crveno-bele očekuje težak meč, a momak rođen u Kraljevu nije krio da su se izabranici Dejana Stankovića odlično pripremili i da znaju način na koji će igrati protiv portugalskog predstavnika. Konkretno Marako Gobeljić je odlično odradio posao u prvoj utakmici, čuvajući najboljeg driblera Brage, Galena.

"Mnogo nam znači što ne zavisimo od drugih ekipa, jasno nam je da u utakmicu od prvog minuta moramo ući koncentrisano i spremno da ostavimo srce na terenu svih 90 minuta. Radi se o ozbiljnoj ekipi, pokazali su to bezbroj puta ove sezone, ali smo mi u boljoj poziciji od njih. Daćemo sve od sebe da pritisak koji oni imaju pretvorimo u našu prednost i obezbedimo osminu finala Lige Evrope".

Govorio je Gobeljić i o podršci navijača koja je fudbalerima Crvene zvezde izuzetno bitna, naročito pred utakmice kao što je meč protiv Brage.

"Žao nam je što se utakmica igra na gostujućem terenu, sigurno je da bi to bio pravi spektakl na Marakani sa našim navijačima koji bi kao što i uvek naglašavamo bili dvanaesti igrač. Bez obzira na to osećamo njiihovu podršku, koja nam je izuzetno bitna. Svesni smo koliko možemo da ih obradujemo, svaki momak će ostaviti poslednji atom snage na terenu kako bismo to i učinili. Mi smo Crvena zvezda, idemo da pokažemo naš slavni klub u pravom svetlu i da učinimo svakog zvezdaša ponosnim. Pobeda je jedino o čemu razmišljamo, a zatim da sa našim navijačima proslavimo još jedan veliki uspeh", zaključio je Gobeljić.