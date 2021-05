Biće onih koji će govoriti o tome da je Inter ove sezone iskoristio objektivne slabosti Juventusa i nedostatak ozbiljne konkurencije, ali to već sutra neće biti tema. Inter je posle 11 godina pauze osvojio toliko čekani 19. šampionski trofej, prekinuo devetogodišnju dominaciju Stare dame i primorao ljutog protivnika da u finišu sezone umesto o odbrani titule brine o plasmanu u Ligu šampiona. Kroz sve to se ogleda nadmoć Nerazura u ovoj sezoni.

Inter je objektivno imao najkvalitetniji tim na raspolaganju, ali isto tako i veliki pritisak, brojna previranja i podrebu da u svojim redovima pronađe pojedinca koji će vratiti taj šampionski mentalitet u klubu. Taj pojedinac je bio Antonio Konte. Čovek pored kojeć će posle večerašnjeg slavlja u crno-plavom delu Milana zauvek stajati oreol velikog pobednika. A kako i ne bi. Konte je upravo bio taj koji je u sezoni 2011/2012. započeo Juventusovu dominaciju, a danas je i zvanično završio predvodeći suprotnu, omraženu stranu. U posledja četiri kluba osvojio je pet šampionskih titula, od toga tri u Juventusu, jednu u Čelsiju i sada u Interu.

Kineskim čelnicima se isplatila paprena investicija u trenera. Konte je pre dve godine stavio paraf na ugovor težak 12.000.000 evra po sezoni, uz jasan cilj, a to je skidanje Juventusa sa trona. Prošlu sezonu je okončao sa bodom zaostatka za liderom, a ovoga puta protivnik nije imao mnogo šansi. Inter je rastao tokom sezone, skupljao neophodno samopouzdanje i na kraju na najsigurniji način osvajao bodove onda kada je bilo neophodno napraviti ključnu razliku na tabeli.

U Interu je uspeo da se izbori sa brojnim problemima. Navijači nisu sa oduševljenjem gledali na njegovu prošlost u redovima Bjankonera. Za njih nije bio samo trener koji je stigao da donese trofej, već pre svega bivši trener i igrač Juventusa. Stoga su dežurni kritičari bili spremni da žestoko "udare" na svaku njegovu i najmanju grešku. Odmah bi se pričalo o taktici, izboru igrača, astronomskoj plati... Ali na kraju, on je sve te stvari iskoristio kao svoje najjače oružje.

Uvek je govorio kako uvek postaje pravi navijač one ekipe koju trenira. Stavio je svlačionicu pod svoju zaštitu, ušao u glave igračima i naterao ih da mu veruju i ponašaju se kao pobednici.

"Prvo treniram glavu, a zatim noge. Svakog dana im kažem da timske pobede dolaze pre ličnog uspeha. Pobeda je jedni način da postanete sjajni. Zaista smo se fokusirali na mentalne stvari u protekle dve godine, jer je prošlo jako puno vremena od treutka kada je Inter bio konkurentan za trofej. Nešto se dogodilo sa igralima, oni sada imaju maksilano poverenje u osobu koja ih predvodi", otkrio je svoju tajnu jednom prilikom Konte.

Iako je imao dosta primedbi na račun vođenja ekipe na početku sezone, Konte je na kraju maksimalno uspeo da iskoristi sve resurse koje je imao unutar same svlačionice. Igrače kao što su Romelu Lukaku, Nikolo Barela i Lautaro Martinez pretvorio je u svoje najvernije ratnike, a posle uvodnih poteškoća prilagodio je i Kristijana Eriksena i Ivana Perišića svom sistemu igre. Na kraju, Inter je uspeo na maksimalan način da iskoristi dužinu klupe u odnosu na najveću konkurenciju.

Lukaku i Konte ©Reuters

Kada se govori o mentalitetu i pefekcionizmu, Konte se mora pomenuti kao jedna od prvih asocijacija. Druga bi mogla da bude opsesija, koja je konstantno prisutna u njegovom pogledu, delima i odnosu prema protivniku i pobedi. Od trenutka kada je počeo da se bavi trenerskim poslom njegove ekipe su uglavnom koristile dobru stranu svega toga. U ovodnim godinama karijere uveo je Bari i Sijenu u Seriju A, potom osvojio tri vezana Skudeta sa Juventusom. Sa Čelsijem je osvojio titulu već u prvoj sezoni, Italiju je 2016. godine odveo do četvrtfinala Evropskog prvenstva. Naravno, nije bilo samo uspona, bilo je i grešaka i velikih padova, ali je posle svega utisak impozantan.

"Ja sam čovek koji uvek daje preciznu predstavu o fudbalu svom timu. Moj igra je uvek bila organizovana, imamo ideju i vredno radimo na čitavom nizu scenarija. Ali mentalitet čini razliku prilikom izlaska iz neprijatnih situacijama", rekao je Konte.

Njegovom dosadašnjem trenerskom radu najviše se zamerao izostanak evropskih trofeja. Tu mu se gledalo kao najveća mana dok je radio u Juventusu, sliku nije popravio ni u Čelsiju, pa ni sada u Interu. Sada kada je uspeo da vrati "skudeto" na Meacu, to bi mogao da bude naredni zahtev uprave kluba, sa kojom do sada nije bio u najsjanijim odnosima. Napeto je bilo i prošlog leta, kada je u jednom trenutku delovalo da će i definitivno doći do razlaza zbog nesuglasica oko daljih planova, pa ostaje da se vidi kako će se kockice poklopiti ovog leta. Nema sumnje da će Konte za novi iskorak od kluba zatražiti garancije za narednu sezonu, pre svega po pitanju finansija i jačanja ekipe, jer bi u suprotnom mogao da počne sa razmišljanjem o napuštanju Đuzepe Meace.