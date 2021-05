Fudbaleri Hamburgera slavili su na svom stadionu protiv Nirnberga sa ubedljivih 5:2 (3:1) i tako zadržali nade da mogu da se vrate u Bundesligu.

Prekinuli su tako Dinosaurusi seriju od pet mečeva bez trijumfa, upisali jedan od najubedljivijih trijumfa u sezoni i na dva kola do kraja prišli trećeplasiranom Grojter Firtu na tri boda. Još uvek imaju realne šanse da se domognu baraža za plasman u elitni rang, ali ipak ne drže sve u svojim rukama. Do pozicija koje direktno vode u Bundesligu će teško doći, kaskaju četiri boda za Kilom (koji ima utakmicu manje), prvo mesto je izgubljeno i u teoriji. Do kraja ih očekuju dueli sa Osnabrukom i Braunšvajgom. Nirnberg je 12. sa 40 bodova (15 manje od današnjeg rivala), obezbedio je opstanak, pa tako večeras nije imao takmičarski motiv.

Posle večerašnjeg trijumfa HSV ima najbolji napad Cvajte (65 pogodaka), ali zbog serije loših rezultata u poslednje vreme mora da se nada kiksevima Grojtera i Kila, ukoliko želi u najviši rang. Izrazito su puleni Horsta Hrubeša bili ubojiti protiv Nirnberga, što potvrđuje i podatak da su ekipe meč okončale sa jednakim brojem udaraca ka protivničkom golu (13). Izuzetno efikasna partija, ponovo je nemilosrdan bio Simon Terode, koji se osamio na vrhu liste strelaca sa 23 pogotka (večeras je postigao dva).

Led je posle pola časa igre probio Majsner. Pokupio je jedan odbitak na ivici kaznenog prostora rivala, snažno tukao, lopta je pogodila defanzivca Nirnberga Sorensena i prevarila golmana Mateniju. Sedam minuta kasnije prednost domaćina duplirao je Bakeri Žata. Lepa akcija HSV-a, išla je lopta od noge do noge, na kraju je Majsner samo prosledio do Žate, kojem nije bilo teško da se upiše u listu strelaca.

Uzvratio je Nirnberg preko Šuranova, samo četiri minuta kasnije. Pokupio je jedan odbitak i sa ivice peterca rutinski sproveo loptu u mreži rivala. Ipak, došao je red i da se Terode upiše. U poslednjem minutu regularnog dela prvog poluvremena dokopao se lopte na samo par metara od gola gostiju i vratio domaćinu dva gola prednosti.

Otišlo se sa 3:1 na odmor, da bi u 76. minutu Hamburger stigao i do četvrtog pogotka. Čekao je Jan Gjamerah da mu se otvori dobra opcija u kaznenom prostoru rivala, uočio je usamljenog Sonija Kitela, koji je sa desetak metara preciznim udarcem povisio prednost domaće ekipe. Na 5:1 je samo pet minuta kasnije sa bele tačke povisio Terode, da bi u 89. minutu Rosenloher ublažio poraz Nirnberga.





CVAJTA – ZAOSTALI MEČEVI

Ponedeljak

Kil - Hanover 1:0 (1:0)

/Bartels 44/

Hamburger - Nirnberg 5:2 (3:1)

//Majsner 30, Žata 37, Terode 45+2, 80, Kitel 76 - Šuranov 41, Rosenloher 89/

*** Kvote su podložne promenama