Podigao je Takuma Asano mnogo veću buru kada je otišao i kako je otišao, nego kada je došao u Partizan.

Zbog njegovog „bega“ za Japan, ljut zbog kašnjenja plata, navijači su prst krivice, velikim delom, uperili ka upravi kluba, dok su predstavnici igrača Lazar Marković i Vladimir Stojković optužili Asana da ih je izdao.

Besan je i Ivica Iliev, funkcioner Partizana, nekadašnji sportski direktor, koji je u razgovoru za Informer raspalio po najboljem igraču i strelcu crno-belih ove sezone.

„To je bezobrazno i podmuklo ponašanje jednog profesionalca. Te priče da njemu Partizan duguje milione i da niko nije hteo da ga sasluša nemaju veze s istinom. Svuda ponekad ima malih kašnjenja u isplati, pogotovo sada kada je ceo svet u problemu zbog epidemije korone. I mnogi evropski velikani su smanjili budžete. Kao igrač sam prošao kroz nekoliko zemalja i često se dešavalo da bude sličnih problema, čak i u vreme kada je finansijska situacija bila znatno bolja od aktuelne, ali to ne može da bude opravdanje za ovo“, priča Iliev.

On dodaje da je Asanov potez sve šokirao u Humskoj i da ništa nije slutilo da se sprema na beg.

„Imao je maksimalne uslove u Partizanu. Stalno je pričao da uživa u Beogradu, a očigledno je pokazivao lažno poštovanje prema Srbiji, našem klubu i navijačima. Ostavio je saigrače na cedilu, momke koji su mu pomogli da odigra najbolju sezonu u karijeri".

Podsetio je Iliev da je Asano oživeo karijeru dolaskom na Topčidersko brdo.

„Doveli smo ga kada je bio u padu, gde nije igrao. Pružili smo mu šansu. Ovde je podigao formu i ponovo postao reprezentativac, a ovako podlo nam vraća".

Partizan će podneti tužbu protiv Japanca, sasvim uveren da će pobediti na sudu, kao što je bio slučaj pre nekoliko godina sa Sedrikom Goguom.

„On je sebi napravio ogroman problem. Ne znam s kim je razgovarao i kako je uopšte došao na tu ideju. Ne postoji apsolutno nijedan pravni aspekt koji je na njegovoj strani u ovom slučaju. Čak je i njegov bivši agent to potvrdio. Partizan će na kraju dobiti novac, kao što bi zaradio i da ga je prodao. Međutim, ne znam da li je Asano svestan kakva će mrlja ostati pored njegovog imena. Koji će to ozbiljan klub da ga dovede i da rizikuje s njim posle ovakvog poteza?“, pita Ivica Iliev.

Bivši sportski direktor Partizana je ubeđen da će slučaj sa Asanom samo ujediniti ekipu pred finale Kupa sa Crvenom zvezdom 25. maja.