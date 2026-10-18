Ima li leka bez Dembe Seka? N&N tandem po krilima

Ovo bi trebalo da bude jasan signal svima kako ne bi smeli da se ponašaju, bez obzira na status ili privilegije kakve uživaju. A Demba je uživao i u jednom i u drugom. Doduše, znao je i da vrati na terenu, pa je u očajnom ciklusu crno-belih njihov drugi najproduktivniji igrač (posle Erika Kojzeka), međutim, pravila postoje da bi se poštovala, a ko ih krši – ne igra.

Početkom sezone kaznile su ga sudije, a sad Saša Ilić . Prvi put od početka sezone Partizan će igrati utakmicu bez Dembe Seka , a da Senegalac nije van konkurencije zbog kartona. Dosad je propustio duele sa IMT-om i kragujevačkim Radničkim usled isključenja u Šapcu, dok ga u Pančevu, na zatvaranju 12. kola Mozzart Bet Superlige, neće biti zato što ga je šef stručnog štaba do daljeg sklonio iz ekipe. To je posledica incidenta u kome je udario saigrača Nikolu Čumića .

Biće ovo premijerni slučaj otkako je došao u srpski fudbal da Demba Sek ne konkuriše za Partizanovu prvenstvenu utakmicu, a da nisu u pitanju kartoni. Zato se veliki deo navijača pita kako će tim reagovati bez njega na terenu, jer je gro akcija usmeravan baš na desno krilo, gde inače dejstvuje nekadašnji član Torina. Sva je prilika da će ulogu ofanzivca na tom delu terena preuzeti upravo Čumić, koji je takođe finansijski kažnjen zbog incidenta, ali očekuje se da počne utakmicu protiv Železničara (18.30, TV Arena Premium 1). Posledično, moglo bi da se desi da Saša Ilić prvi put otkako je preuzeo trenersku palicu od Srđana Blagojevića spoji na krilnim pozicijama Nikolu Čumića i Nemanju Trifunovića. Ovo im je ujedno i jedna od retkih šansi da poprave status i osiguraju pozicije za narednih nekoliko kola, jer neka velika konkurencija, makar trenutno, ne postoji. Sek je suspendovan, Šaka Traore van ritma (na poslednja tri susreta ni u protokolu), Ibrahim Zubairu ne daje ono što struka od njega očekuje, pa će Ilić probati sa novim tandemom po bočnim pozicijama u navali. Još samo to nije probao, svi ostali su dobili šansu. Manju ili veću.

A i Čumić i Trifunović moraju da daju nešto zauzvrat. Ruku na srce, Nikola je u prošlom kolu namestio gol Žeu za pobedu nad Novim Pazarom, dok se Nemanja čeka, mada su ga ove sezone povrede izbacile iz ritma. Izgleda da će Saša Ilić malo rotirati i u veznom redu, jer je Idrisu Baba pre sedam dana odigrao baš skromno protiv Pazaraca, pa bi priliku kao tandem mogli da dobiju Aleks Zeković i Milan Aleksić. Pogodak vredan pobede u minuloj etapi obezbedio je Žeu ulogu startera pre Kojzeka. Da nije bilo primljenog gola pred kraj duela sa Crvenom zvezdom, čekao bi Železničar susret sa Partizanom u seriji od čak četiri pobede. Mada, i bez toga je u daleko boljem položaju od crno-belih, jer ima šest bodova više i šest mesta je bolje plasiran na tabeli Mozzart Bet Superlige od ekipe iz Humske.