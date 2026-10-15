Ozbiljan incident u „Zemunelu“: Saša Ilić sklonio Seka iz Partizanovog tima

Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 16:45
Senegalac ušao u konflikt sa saigračem, posle čega je reagovao trener crno-belih
Nema mira u Partizanu. Ako ga je i bilo poslednjih meseci. Najnoviji incident zabeležen je u „Zemunelu“, a za posledicu ima odstranjivanje Dembe Seka iz takmičarskog pogona crno-belih. Privremeno ili trajno, ostaje da se vidi.
Senegalac je nasrnuo na jednog od saigrača, ušlii su u konflikt, što predstavlja ozbiljno kršenje klupske discipline i posle tog čina šef stručnog štaba Saša Ilić je morao da reaguje. Kako je predočeno Mozzart Sportu, trener je sklonio Afrikanca iz kombinacije za ekipu, zbog čega Sek izvesno neće biti na terenu u Pančevu, u nedelju uveče, u okviru 12. kola Mozzart Bet Superlige Srbije. Postoji inicijativa da se nekadašnji član Torina, u čiji je otkup uloženo 1.400.000 evra, skloni iz ekipe sve do kraja kalendarske godine, a da se tokom januara, kada bude aktuelan prelazni rok, odluči šta sa njim činiti. Da li će baš tako biti ili će se strasti stišati posle gostovanja Železničaru, znaće se najkasnije početkom naredne sedmice. Zasad, Sek radi odvojdeno od ekipe.
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Ovakvo ponašanje Seka predstavlja nastavak nediscipline uočljive još tokom prošle sezone, ispadi su beleženi i letos za vreme boravka ekipe na pripremama u Sloveniji, nastavili su se kada je novi ciklus počeo, sam Ilić je opominjao u javnim nastupima da Demba, zajedno sa Ibrahimom Zubairuom, krši klupsku pravila ponašanja, ali je isprva kaznio samo momka iz Gane, a onda ga vratio u pogon. Verovalo se da je Seka uspeo da smiri, jer je u fudbalskom smislu krilni napadač donosio ekipi nešto, ali na planu discipline nije napravljen pomak i ovaj incident je potvrda toga.
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Ilić je negde morao da povuče liniju, jer je u pitanju i njegov autoritet, kao i opšte stanje u ekipi, ionako uzdrmanoj lošim igrama i bledunjavim rezultatima zbog kojih se i dalje, bez obzira na nedavnu pobedu nad Novim Pazarom, nalazi u donjoj polovini tabele.
Ostaje da se vidi hoće li na ispad Dembe Seka reagovati i uprava, odnosno da li biti još kakve kazne osim neigranja. Na kraju krajeva, procena je da je Sek tržišno najvredniji pojedinac aktuelnog kadra i ovo ni njemu, ni klubu sigurno ne pomaže pred zimski prelazni rok.