Ozbiljan incident u „Zemunelu“: Saša Ilić sklonio Seka iz Partizanovog tima

Ovakvo ponašanje Seka predstavlja nastavak nediscipline uočljive još tokom prošle sezone, ispadi su beleženi i letos za vreme boravka ekipe na pripremama u Sloveniji, nastavili su se kada je novi ciklus počeo, sam Ilić je opominjao u javnim nastupima da Demba, zajedno sa Ibrahimom Zubairuom, krši klupsku pravila ponašanja, ali je isprva kaznio samo momka iz Gane, a onda ga vratio u pogon. Verovalo se da je Seka uspeo da smiri, jer je u fudbalskom smislu krilni napadač donosio ekipi nešto, ali na planu discipline nije napravljen pomak i ovaj incident je potvrda toga.

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Ilić je negde morao da povuče liniju, jer je u pitanju i njegov autoritet, kao i opšte stanje u ekipi, ionako uzdrmanoj lošim igrama i bledunjavim rezultatima zbog kojih se i dalje, bez obzira na nedavnu pobedu nad Novim Pazarom, nalazi u donjoj polovini tabele.

Ostaje da se vidi hoće li na ispad Dembe Seka reagovati i uprava, odnosno da li biti još kakve kazne osim neigranja. Na kraju krajeva, procena je da je Sek tržišno najvredniji pojedinac aktuelnog kadra i ovo ni njemu, ni klubu sigurno ne pomaže pred zimski prelazni rok.