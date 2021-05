Tragičari prošle sezone, fudbaleri Internasionala, koji su na neverovatan način ostali bez krune u poslednjem kolu Serije A, krenuli su kilavo i u novom šampionatu Brazila. Crveni su na svom stadionu Žoze Pineiro Borda odigrali samo 2:2 protiv Sport Resifea u poslednjem meču premijernog kola Brazileiraa.

Internasional ovog meseca nije uspeo da dođe do titule u lokalnom prvenstvu Gauča. Kruna je pripala ljutom gradskom rivalu Gremiju, a start prvenstva pokazuje da će ovo biti turbulentna godina za velikana iz Porto Alegrea.

Posle prvih 45 mnuta činilo se da će domaćin lako do pobede. Vodili su Crveni sa 2:0 pogocima Edenilsona iz penala u 19. minutu i Rodriga posle kornera u finišu prvih 45 minuta. U nastavku druga priča. Neizvesnost je vratio Tijago Neves s bele tačke u 63. minutu. Ekipi iz Resifea taj pogodak je dao krila. Napadali su u talasima. Tavares je imao dve dobre prilike, a bod je Sport Resifeo u finišu meča doneo Andre, ovogodišnje pojačanje iz turskog Gazijantepa. Njemu nije bilo teško da sa sedam, osam metra rutinski savlada golmana Lomba.

Situacija je bila sumnjiva, ali VAR nije pokazao da se radi o ofsajdu. U poslednjim trenucima meča domaćin je postigao gol, ali je on opravdano poništen jer je pre toga lopta prešla zamišljenu vazdušnu gol-liniju.

Internasional je na startu razočarao, a osim kiksa tima iz Porto Alegrea i gradski rival Gremio je loše počeo Seriju A porazom u Fortalezi od Seare. Izgubili su i Santos i Korintijans, Sao Paulo je stigao samo do remija protiv Fluminesea, poraz je doživeo Atleitko iz Mineira, kandidat za titulu. Sve to najavljuje veoma zanimljivu i neizvesnu sezonu u zemlji fudbala.

Za Internasional je igrao i Tajson koji se ove godine vratio u brazilski fudbal posle decenije. On je stigao iz Šahtjora iz Donjecka i to je njaveće pojačanje za tim koji s klupe vodi mladi Španac Migel Anhel Ramirez, koji ima 36 godina. On je kao trener ekvadorskog Independijente del Valjea osvojio Kopa Sudamerikanu 2019. Ipak, početak u Internasionalu nije obećavajući.

IZBOR UREDNIKA

BRAZIL 1 - 1. KOLO

Subota

Kujaba - Žuventud 2:2 (1:2)

/Kafu 29, Elton 87 - Vesklej 43, Peišoto 45/

Nedelja

Baija - Santos 3:0 (0:0)

/Tahasiano 46, 49, Žuninjo 53/

Sao Paulo - Fluminense 0:0

Atletiko Mineiro - Fortaleza 1:2 (1:0)

/Hulk 40pen - Jago Pikaču 60, 90/

Flamengo - Palmeiras 1:0 (0:0)

/Pedro 78/

Seara - Gremio 3:2 (2:1)

/Kleber 36, Žonatan 42, Žoržinjo 90+4 - Vanderson 45+4, Rikardinjo 49/

Atletiko Paranaense - Amerika Mineiro 1:0 (0:0)

/Karlos 87/

Šapekoense - Bragantino 0:3 0:2)

/Jtalo 33, Evanđelista 35, Elio Žunio 74/

Korintijans - Atletiko GO 0:1 (0:1)

/Ze Roberto 44/

Ponedeljak

Internasional - Sport Resife 2:2 (2:0)

/Edenilson 19pen, Rodrigo 44 - Tijago Neves 63pen, Andre 89/