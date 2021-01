Poremetila je ta prokleta korona živote milijardi ljudi pa nije zaobišla ni fudbal.

Udarila je ozbiljno pa budžetima i prihodima pa se to letos oslikalo i na prelazni rok koji je bio znatno siromašniji nego prethodnih godina. Osetiće se i na ovoj zimskoj fudbalskoj pijaci koja je po tradiciji skromnija i štedljivija nego letnja. Uglavnom klubovi kupuju u januaru samo ono što im je hitno potrebno i gledaju da prođu što jeftinije mada je umelo i zimi da bude velikih transfera u velikim klubovima.

Sigurno će se i ovog januara desiti neki ozbiljni transferi, a uvek je najzanimljvije kako posluju veliki klubovi. Koliko god da imaju već sređene sastave, najčešće je potreban i neki zimski dodatak. Mnogi planovi su već izašli u javnost i ostaje da vidimo da li će ih veliki i najbogatiji realizovati onako kako su planirali.

Ovo je mali pregled želja i ambicija najpoznatijih evropskih klubova na početku zimskog prelaznog roka.

LIVERPUL

Ni letos se nije mnogo očekivalo od šampiona Engleske ali su ipak pridodali tri kvalitetna pojačanja u vidu Žote, Alkantare i Cimikasa. Ovog januara nisu tako bezbrižni da kupuju samo ono što žele već ono što moraju. Povrede su im havarisale poslednju liniju i neminovno je da klub izađe na tržište u potrazi za štoperom posle teških povreda Van Dajka i Gomeza, ali i nove povrede Matipa. Hteo je Klop i letos štopera za rotaciju kada je otišao Lovren, klub ga nije poslušao ali sada će morati.

Nekoliko talentovanih štopera se dovodi u vezu sa Liverpulom ove zime, a najveće šanse za selidbu su se davale Ozanu Kabaku iz Šalkea kojeg Klop odavno prati. Cena je oko 20.000.000 evra i još neki klubovi ga žele. Poslednjih dana se sve češće pominje ime talentovanog Svena Botmana iz Lila koji je oduševio posle samo šest meseci u klubu sa severa Francuske. Lil je u finansijskoj krizi i mogao bi da bude primoran na prodaju Botmana za oko 20.000.000 evra. Redsi su već stupili u kontakt sa igračevim agentom i to će biti priča koja će tinjati narednih dana. Ostale opcije poput Upamekana, Konatea ili Alabe su preskupe, a neke jeftinije poput Rubena Semeda ili Pera Šursa ne deluju ubedljivo. Pored potere za štoperom, Liverpul će gledati i kako da proda neke od igrača koji su mu višak a tu se pre svega misli na Origija i Šaćirija za koje traži po 25.000.000 evra. Tu je i problem Vajnaldumovog novog ugovora.

MANČESTER SITI

Strategija Mančester Sitija na fudbalskoj pijaci je specifična. Sistem koji je Čelsi odavno razradio. Kao da uprava Sitija vodi dva različita kluba. Jedan koji dovodi proverene igrače top klase i drugi čija skauting mreža kupi sve što valja po svetu od mladih talenata kojima cene još nisu previše skočile i koji će klubu obezbediti siguran kapital u budućnosti. Fudbalski ili finansijski, svejedno je. Bitno da je klub na dobitku. Simptomatično je da Siti ’lešinari’ oko talenata iz klubova sa slabim pregovaračkim kapacitetima koji loše posluju i spremni su da prodaju svoje bisere ispod cene samo da im što pre novac legne na račun.

Građani su već kaparisali Filipa Stevanovića (Partizan), Dijega Rosu (Gremio) i Darija Sarmijenta (Rasing) kao igrače sa ogromnim potencijalom koji će u budućnosti vredeti još više. Sada su ih koštali po 6.000.000 ili 7.000.000 evra bez bonusa i procenata, a u budućnosti će tih dvadesetak miliona uloženih u njih trojicu sigurno da se makar udvostruče. Čak i ako se ne probiju u prvi tim, na raznim pozajmicama će im skočiti vrednost i klub će biti na čistom dobitku čime će da obezbedi veće mogućnosti u finansijskom fer-pleju za kupovine pravih zvezda.

Dakle, akcenat ove zime je na ulaganju u budućnost. Ili je samo priprema za bombastično leto u kojem bi Građani mogli da dovedu Lea Mesija, Harija Kejna ili Erlinga Halanda. Bio je Gvardiola zainteresovan i za svog đaka Davida Alabu ali nije do kraja zagrizao u toj trci i nije želeo da ulazi u skupe licitacije. Čini se da ove zime neće biti velikih transfera na Etihadu i da će se raditi na pozajmicama i razvoju mladih talenata, a od odlazaka prvotimaca bi eventualno Aleks Zinčenko i Erik Garsija mogli da napuste klub. Ustvari, Španac sigurno ide ali je pitanje samo da li se sada vraća u Barsu ili na leto kao besplatan igrač. Ako ode i Zinčenko, možda Siti krene po levog beka poput Nikolasa Taljafika, Luke Dinja ili Renana Lodija. Jedna od gorućih tema je i odluka da li nastaviti saradnju sa Aguerom koji je slobodan na leto.

MANČESTER JUNAJTED

Koliko se u Sitiju sve detaljno planira i koliko se unapred znaju koraci, toliko je u Junajtedu sve suprotno. Mančester Junajted je od kluba vrednog svakog poštovanja iz Fergusonove ere postao glavni klovn evropske fudbalske pijace prethodnih godina. Često se stiče utisak da Ed Vudvrod i saradnici ne znaju ni šta žele, ni šta im je potrebno. Da li je to mladi talenat ili veteran? Da li je to špic ili štoper? Ima tu i do agenata i medija koji dižu cenu nekim igračima, ali baš prečesto deluje da je Junajted zainteresovan za „pola Evrope“ i da je izgubio kompas.

Uostalom, letnji prelazni rok je bio najbolji pokazatalj. Jurili su Sanča i neka druga ozbiljna krila, a doveli su Kavanija i tinejdžera iz Atalante za kojeg skoro niko nije čuo. Pored pomenutog Dialoa, Junajted je u poslednjih šest meseci obezbedio i potpise talentovanog urugvajskog krila Fakunda Pelisitrija, a blizu je i mladi ekvadorski vezista Moises Kaisedo. Dakle, i Crveni đavoli rade na ulaganjima u budućnost.

Ali njima su potrebna i pojačanja koja odmah prave razliku kao što su pre godinu dana uboli sa Brunom Fernandešom i kao što su ranije promašili sa Pogbom. Pitanje je kakva kapitalna pojačanja su u viziji Mančester Junajteda. Sa Sančom će verovatno da pokušaju opet na leto, a ove zime bi možda mogli da dođu štoper i rezervni desni bek. Ili vezista pošto su navodno u pregovorima sa Čalhanogluom iz Milana koji bi mogao da bude besplatan na leto ili sa Zakarijom iz Borusije Menhengladbah. Možda krenu i po Eriksena koji im je nekad bio velika želja.

Od štopera se u kontekst sa Junajtedom dovode Kabak, Milenković, Upamekano, Varan, Alaba, ali deluje da su to samo nerealne spekulacije. Eventualno Kabak bi mogao da dođe ove zime. Što se desnog beka tiče, kao opcije za podršku Van Bisaki se pominju Tripijer iz Atletika i Maks Arons iz Noriča.

Prioritet Crvenih đavola će biti da se reše Roha, Romera, Fila Džonsa, možda Lingarda i da talentovanom Vilijamsu nađu dobar klub za pozajmicu. Ipak, ako smo nešto naučili od Junajteda prethodnih godina, to je da u finišu prelaznog roka možemo da očekujemo nešto potpuno neočekivano.

ČELSI

Čelsi je letos potošio ogroman novac na pojačanja i delovalo je da neće morati da pravi ozbiljna ulaganja narednih nekoliko godina ali šest meseci kasnije ispada da to možda i nisu bila baš najbolja ulaganja. Pod sve većim pritiskom su Verner i Haverc ali Čelsi nema kud sa njima jer su preskupi, mladi i mora da ih trpi i čeka.

To ne znači da Čelsi neće biti aktivan na zimskoj pijaci. Za početak, voleli bi da se reše Žoržinja, Kristensena, Kepe, Emersona ili Alonsa, Ridigera ili Tomorija... Kada bi u svemu tome uspeli (što ne deluje realno) mogli bi da krenu po pojačanja. Najveća želja još od letos je mladi Vest Hemov vezista Deklan Rajs koji može da igra povremeno i kao štoper i koji je Lampardova velika želja. Trenutno nije na prodaju i Vest Hem rasteruje kupce visokom cenom. Ali videćemo... Realnija opcija je da Čelsi opet krene po njega na leto. Alternativa Rajsu bi mogao da bude Denis Zakarija iz Menhengladbaha.

Dovođenje štopera se nameće kao prioritet za Plavce ako se reše nekih koje Lampard ne vidi u planovima. Plavci hoće Alabu i neće se tako lako povući iz te frke. Pogotovo što igrača zastupa Abramovičev dugogodišnji prijatelj Pini Zahavi. Pominju se i odlični Brajtonov štoper Ben Vajt kao i talentovani Bosanac Anel Ahmedhodžić iz Malmea. Plan je i da Čelsi zadrži Žirua do leta i isteka ugovora a onda krene u napad na Halanda.

TOTENHEM

Posle dugo vremena i nekoliko prelaznih rokova, Totenhem nije pod pritiskom da juri „backup“ opciju za Harija Kejna jer su mesta u napadu popunjena bolje nego ikada. Danijel Levi je poznata cicija koja ne voli da kupuje ono što mu nije neophodno, ali je Žoze Murinjo poznat kao trener koji ne voli da prespava prelazni rok i kojem su pojačanja uvek dobrodošla. Iako su Spursi letos prilično lepo uložili u ekipu, Murinjo ima neke ideje i za januar: Štopera i zadnjeg veznog.

Međutim, sve će da zavisi od situacije sa Dele Alijem kojeg je Murinjo praktično precrtao. Ako ne nađe dobrog kupca za Alija, Totenhem se neće otvarati za dovođenje novajlija. Pored njega će gledati i da se reši Gazanige, Rouza i Žedsona Fernandeša.

Ideja za zadnjeg veznog je Sami Kedira koji je otpisan u Juventusu i sa kojim je Murinjo imao dobru saradnju u Realu. Opcije poput Zabicera iz Lajpciga i De Rona iz Atalante nisu realne u ovom trenutku. Što se štopera tiče, to je manja verovatnoća. Tračevi po ostrvskim tabloidima o Serhiju Ramosu, Milanu Škrinijaru ili Džonu Stonsu, ne piju vodu...

ARSENAL

Ako su nekom iz ’velike šestorke’ Premijer lige potrebna pojačanja, onda je to Arsenal. Pre desetak dana je delovalo da im ne bi pomogao ni tandem Mesi – Ronaldo, ali se situacija malo popravila. Arteta i direktor Edu o čijem otkazu spekulisalo su sada malo mirniji. Ali ne bi trebalo da se zavaravaju da im pojačanja nisu potrebna. I te kako jesu.

Arsenal prvo mora da se reši haosa sa igračima na koje ne računa. Kolašinca su uspeli da se reše, sledeći na listi su Papastatopulos, Mustafi i Ozil kojeg najverovatnije niko neće uzeti zbog faraonske plate. Radi se i na pozajmici mladog Salibe koji je skupo plaćen, a nije ni zaigrao.

Što se pojačanja tiče, kreativan ofanzivni vezista ostaje prioritet pošto su izvisili za Soboslaja. Arsenal nije uspeo letos da dovede Usama Auara iz Liona, ali će sada probati opet. I najverovatnije neće uspeti ni ovoga puta. Zato se Isko iz Reala nameće kao sve verovatnija opcija. Pokušaće Arsenal sa pozajmicom poput Sebaljosa, a videćemo kakav će biti Realov odgovor. Eriksen iz Intera je takođe moguća opcija. Možda i Đordan iz Sevilje. Kao neke želje figuriraju i krila Patson Daka iz Salcburga, Julijan Brant iz Dortmunda, Emi Buendija iz Noriča, Lion Bejli iz Leverkuzena... Ali ona lepo koštaju. Arsenal pokazuje i ozbiljan interes za mladog štopera Omara Rekika iz Herte ali to nije kapitalno pojačanje. Uglavnom, trebalo bi da bude vruće ove zime u Arsenalu.

REAL MADRID

Nije bilo ništa letos, a ništa se ne očekuje ni ove zime što se tiče dolazaka u Real Madrid. Zidan želi miran prelazni rok, a klub nema ništa protiv.

Jedino što može da odjekne je dolazak Davida Alabe. Ali tek na leto, odnosno da Austrijanac sada potpiše predugovor. Ponuda je na stolu...

Moguće je da klub napuste Isko i Marijano Dijaz, a radi se i na promeni kursa u karijeri maldog Takefuse Kuba kojem će pre vremena biti okončana pozajmica u Viljarealu i najverovatnije će na novu pozajmicu u Hetafe. Moguće je i da Real uloži nešto u neke mlade južnoameričke talente kao zalog za budućnost, ali to neće biti neke velike kupovine. Deluje kao zatišje pred burno leto u kojem će Real krenuti na Kilijana Mbapea, Eduarda Kamavingu i možda Erlinga Halanda.

BARSELONA

Za razliku od Reala, u Barseloni se ništa ne zna. Klub je u institucionalnoj krizi, idu predsednički izbori 24. januara posle kojih će biti mnogo toga jasnije. U zavisnosti od pobednika. Do tada ne treba očekivati neke velike dolaske i odlaska u Barseloni. Eventualno da klub opet pokuša sa Aleksom Garsijom iz Sitija Depajom iz Liona, mada su šanse male za njjihove dolaske pre leta.

Ali od 24. januara bi stvari mogle da se promene. Novi predsednik će imati sedam dana da obraduje navijače nekim poklonom. Svi imaju neka obećanja, videćemo koliko su ona realna. Najrealnije je od svega da Barsa sledećeg leta krene u veliku rekonstrukciju u zavisnosti od Mesijeve odluke. Do tada su moguće neke kozmetičke promene poput odlazaka Alenje u Hetafe ili Umtitija u Nicu na pozajmice ili da se Todibo vrati sa pozajmice iz Benfike.

ATLETIKO MADRID

U Atletiku će sigurno biti življe ovog januara nego u Barsi i Realu. Klub i Simeone su namirisali šansu za titulu i uradiće sve da još jači uđu u drugi deo sezone. Raskid ugovora sa Dijegom Kostom je već pokazao da se spremaju neke ozbiljne promene. Čolo traži još jednog rasnog špica uz Suareza, vode se pregovori oko Milika iz Napolija, opcija je Raul de Tomas iz Espanjola, a san je davnašnja želja Rodrigo Moreno iz Lidsa.

Moguće je da će doći i do nekih pomeranja na bekovskim pozicijama. Što zbog promene formacije, što zbog forme nekih igrača. Sve glasnije se priča da je levi bek Renan Lodi izgubio kredit kod Čola i zato je Atletiko krenuo u pregovore oko Markosa Alonsa koji je višak u Čelsiju. Pominje se i pojačanje iz Londona za desni bok. Posle suspenzije Kirana Tripijera, Atletiko je navodno zainteresovan za Ejnslija Mejtlend Najlsa.

Ipak, dovođenje špica ostaje glavni zadatak Jorgandžija tokom zimske pijace.

JUVENTUS

Bila je ovo polusezona na kakvu u Juventusu nisu navikli prethodnih godina i u kojoj su ogoljene mnoge mane i problemi.

Juve ima najdužu klupu u Seriji A ali povrede i korona su uticali da Pirlo često nije mogao da računa na gomilu igrača i bilo je evidentno da je Juve tanak na nekim pozicijama. Poput levog beka. Ipak, ne očekuje se pojačanje na tom mestu već u napadu. Stara dama traži klasičnu „devetku“ koja bi ulazila sa klupe. Od Milika najverovatnije nema ništa pa se govori o nekim drugim opcijama poput Žirua, Pavoletija iz Kaljarija, Gracijana Pelea koji je slobodan igrač, pa čak i o povratku Ljorentea.

U međuvremenu Stara dama nastavlja da ulaže u mlade igrače koji su zalog za budućnost pa je za oko 20.000.000 evra osigurala dolaske američkog desnog beka Brajana Rejnoldsa iz Dalasa i zadnjeg veznog Nikola Rovele iz Đenove. Šuška se i da je Juve bacio oko na talentovanog štopera Lovata iz Verone.

Još od letos traje Pirlov interes za vezistu Manuela Lokatelija iz Sasuola, ali njegov dolazak je moguć samo ako dođe neka dobra ponuda za Rabioa ili Remzija. I dalje se mnogo spekuliše o statusu Paula Dibale kojeg bi mnogo klubovi rado potpisali ali to pre leta nije realna opcija. Od Bjankonera ne treba očekivati kapitalce ove zime osim tog rezervnog špica, ali bi mogli da nastave sa ulaganjima u mlade talente.

INTER

Antonio Konte želi pojačanja, nije baš strpljiv čoveka, ali kineski vlasnici su poručili da može da dobije nove igrače tek kada proda neke aktuelne. Najngolan je otišao, a očekuju se i odlasci Kristijana Eriksena i možda Matijasa Vesina što bi trebalo da otvori mesta nekim pojačanjima. Strateg Nerazura traži levog beka, centralnog veznog, ofanzivnog veznog i rezervnog napadača.

Emerson Palmijeri i Markos Alonso iz Čelsija su mu opcije za levi bok, ali čini se da je sve dalje od njih. Pogotovo od Španca koji je na pragu povratka u domovinu. U tom slučaju Čelsi bi stavio veto na prodaju Emersona. Pominje se i supertalentovani Nunjo Mendeš koji je eksplodirao u lisabonskom Sportingu ove godine, ali njegova cena je paprena.

Što se veznog reda tiče, Konteova nemoguća želja je Kante, a neka realnija opcija je Leandro Paredes iz Pari Sen Žermena. Inter se nada da bi mogao da dogovori trampu za Eriksena sa Svecima i da pokloni argentinskog vezsitu Konteu kao novogdišnji poklon. Alternative su Renato Sančez iz Lila i Granit Džaka iz Arsenala ali su oni preskupi dok ne legne novac za Eriksena ili Vesina.

Inter je zagrizao i za Papua Gomeza koji je na ledu u Atalanti. Ali Inter ne želi da plati onoliko koliko Atalanta traži za tako starog igrača. Rodrigo De Pol iz Udinezea je takođe igrač kojeg bi Konte rado video u svom timu ali je preskup.

Što se napada tiče, najveća želja je Olivije Žiru ali Čelsi nema nameru da ga pusti pre leta i isteka ugovora. Kao što ni Parma ne želi da Nerazurima proda Žervinja. U poslednje vreme se čak pominje i Divok Origi iz Liverpula. Mnogo želja, malo mogućnosti...

MILAN

Senzacija 2020. godine želi da u istom stilu nastavi i 2021. Milan je sa skromnim sredstvima napravio tim koji je oduševio u prethodnoj godini. Glavni cilj ostaje plasman u Ligu šampiona, ali niko ne može da im zabrani da sanjaju o Skudeto.

Mete Rosonera za januar su odavno poznate: Štoper, zadnji vezni i rezervni špic.

Štoper je hitno potreban, a glavne mete su Ozan Kabak iz Šalkea i Mohamed Simakan iz Strazbura. Direktor Maldini se nada da bi za oko 15.000.000 – 20.000.000 evra mogao da završi jednog od njih. Milenković iz Fiorentine jeste želja ali je trenutno preskup i nije na prodaju. Što se zadnjeg veznog tiče, to i nije tako neophodno pojačanje ali bi dobro došlo. Milanove mete u tom slučaju su Bubakari Sumare iz Lila i Emanuel Kone iz Tuluza, a postoje neke ideje i oko Rikija Puđa.

Dolazak napadača bi bio od ogromne važnosti za visoke ambicije Rosonera jer Zlatan Ibrahimović jednostavno ne može da izdrži celu sezonu na tri fronta. Luka Jović jeste bio prva želja, ali Real ne želi da ga pusti niti bi Milan lako zatvorio finansijsku konstrukciju i model za njegovu pozajmicu. Zato se poslednjih dana kao realnije opcije pominju mladi Đanluka Skamaka iz Sasuola i Odson Eduar iz Seltika. Ni oni nisu jeftiniji od 20.000.000 evra ali bi Milan možda mogao da zagrize tu priču.

Što se odlazaka tiče, štoperi Musakio i Duarte imaju odrešene ruke da nađu klubove, a moguća je pozajmica mladih Maldinija i Kolomba. Milanov najveći problem ipak ostaju pregovori o novim ugovorima za trojicu bitnih igrača Donarumu, Ibrahimovića i Čalhanoglua koji mogu da odu bez obeštećenja na leto. Optimizam vlada oko golmana, a pesimizam oko Turčina. Sa Ibrom se nikad ne zna...

NAPOLI

Iako se očekivalo da bude kandidat za skudeto, izgleda da je Napoli na pola sezone ispao iz te trke. Zato ne treba očekivati neka značajna pojačanja u januaru. Napolijev prioritet je da reši situaciju sa precrtanim Milikom i Ljorenteom i da izvuče što je moguće više para za njih s obzirom da su slobodni na leto. Takođe, Napolitancima je od suštinske važnosti da potpišu nove ugovore sa Hisajem i Maksimovićem koji takođe mogu da odu za džabe na leto.

Iako nisu planirali pojačanja, nisu mogli da odole situaciji sa Papuom Gomezom i stali su u red kandidata koji čekaju rasplet u Bergamu i spremni su da se nadmeću za potpis Argentinca.

ROMA

U Romi i dalje ostaje na snazi kurs da treba smanjiti igrački kadar i platni spisak. Letos je urađeno prilično na tom polju, a moglo bi još i ove zime. Roma je na transfer listu stavila golmana Pau Lopeza, bekove Davidea Santona i Bruna Peresa, štopere Žuana Žezusa i Federika Facija i veziste Amadua Dijavaru i Karlesa Pereza. Od njihovih odlazaka, zavise dolasci...

Najveća želja Vučice za januar je povratak Stefana El Šaravija, a pominje se i Bernard iz Evertona. Prioritet je dolazak golmana a kandidati su Kranjo iz Kaljarija i Sirigu iz Torina. Intersantan im je i Seltikov mladi bek Džeremi Frimpong pošto su izgubili trku sa Juventusom za Amerikanca Rejnoldsa. Opcija za leto je Hisaj ako ne produži ugovor sa Napolijem, a nije isključeno da se već ove zime Klajvert vrati sa pozajmice iz Lajpciga. I Roma motri na situaciju sa Gomezom u Atalanti i sprema neke svoje pregovaračke adute jer joj takav igrač ne bi škodio.

LACIO

Mimo pravila i Lotitove škrtosti, Lacio se prošlog leta otvorio za pojačanja i ispromašivao se. Murići i Fares su se za sada pokazali kao promašaji, Pereira, Eskalante i Hud su prosek, a samo su Reina i Akpa Akpro ispunili neka očekivanja. Kaisedo će najverovatnije napustiti klub ove zime, a Lacio je kao prioritet odredio dovođenje levog beka i još jednog štopera. Za levi bok je nerealan san Zinčenko iz Sitija koji je preskup za Lotitove standarde, pa se pominju „low-cost“ varijante poput Bradarića iz Lila, Auđela iz Sampdorije i Kamenovića iz Čukaričkog. Čak i Romulo koji je bez kluba već pola godine.

Što se štopera tiče, 15.000.000 evra teška greška Dominik Vavro odlazi negde na pozajmicu, a san Nebeskoplavih je da Slovaka zameni Armando Ico iz Torina. Međutim, on košta 20.000.000 evra i to je za Lotita preskupo tako da će i ovde doći neka sumnjivija i jeftinija varijanta.

Ime koje se sve češće je i Veronin vezista Mateo Zakanji koji igra u stršanoj formi i za njega vredi dati 10.000.000 evra koliko traži klub sa Bentegodija. Videćemo da li će Lotito makar toliko da se otvori...

PARI SEN ŽERMEN

Kakva god bila kriza u svetu, Pari Sen Žermen je klub koji će biti aktivan u prelaznom roku. A pogotovo sada posle dolaska Maurisija Poketina. Argentinac je već rekao da želi svoje nekadašnje pulene Kristijana Eriksena i Delea Alija koji su u teškim situacijama u svojim klubovima i direktor Leonardo bi mogao da mu ispuni te želje ako oni malo koriguju aktuelne plate. Ipak, i Leonardo će prvo morati da razmišlja o prodajama. Lista je već napravljena i rado će saslušati ponude za Paredesa, Geja i Drakslera. Mnogo veća briga za Leonarda je šta da radi sa Di Marijom koji ima šest meseci ugovora i pogotovo prvim zvezdama Nejmarom i Mbapeom kojima polako ističe rok da produže ugovore ili će PSŽ biti primoran da ih proda narednog leta.

BAJERN MINHEN

Bajern je letos imao daleko zanimljiviji i vatreniji prelazni rok od onoga što smo navikli od njih tako da ove zime od Bavaraca ne treba očekivati baš ništa zanimljivo. A pojačanja im i nisu potrebna. Odbili su Interovu trampu Eriksen za Tolisoa, precrtali su Alabu, neće produžiti ugovor ni sa Boatengom tako da pojačanja treba očekivati tek na leto. Ove zime eventualno možda pošalju mladog Zirkzea negde na pozajmicu da stiče iskustvo i igra. Ne očekujte neke zanimljive vesti iz Minhena u ovom prelaznom roku.

BORUSIJA DORTMUND

Ni u Dortmundu neće biti potresa iako bi im možda neko pojačanje i dobro došlo. Međutim, svakako imaju širok igrački kadar i potrebniji su im odlasci nego dolasci. Ono od čega ne odustaju je skauting baš mladih talenata i tu može da bude zanimljivih imena. Na meti Borusije su mladi Džejden Braf iz Mančester Sitija, Pablo Ortiz iz Amerike de Kali, Markus Fors iz Brentforda, Omer Bejaz iz Fenerbahčea... Igrači koji ne koštaju mnogo, a imaju potencijal. Uostalom, tako su pogodili i sa Sančom. Šuška se i da im je interesantno Sosijedadovo levo krilo Ander Barenčea, ali on već nije anonimus i ima pristojnu cenu od 15.000.000.