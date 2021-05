Nova runda u verbalnom ratu Dragomira Lazovića i Javora, klub čiji je predsednik, s jedne strane i Marka Pantelića, vršioca dužnosti predsednika Fudbalskog saveza Srbije s druge.

Prvi se javnosti juče obratio Lazović, replicirao mu je Pantelić, a danas se saopštenjem obratio Fudbalski klub Javor.

„Smatramo da su izjave v.d. predsednika FSS apsolutno netačne, paušalne i neargumentovane i da se njima u neslavan završetak fudbalske sezone u Srbiji pokušava uključiti i FK Javor Matis, i to direktnom zamenom teza o stanju u našem fudbalu.

Predsednik FK Javor Matis Dragomir Lazović je, ispred kluba (što je i prirodno), samo potpisnik predloga da se u dnevni red IO FSS Srbije uvrste dve tačke:

– regularnost takmičenja Linglong Super lige

– format takmičenja za sezonu 2021/22.

To je sav naš greh! Zašto to smeta v.d. predsednika FSS?

V.d. predsedničke, za Vas nisu greh neregularne utakmice i ispadanje iz lige nekih klubova (između ostalog i FK Javor Matis), koji bi možda i opstali da je sezona bila regularna.

Vama nije važno to, već papir za dopunu dnevnog reda. Za Vas istina nije u suštini, već u formi, što ste u svojoj izjavi direktno i rekli:

„Svi smo bili svedoci sramnih dešavanja na mnogim terenima Super i Prve lige. Treba li nakon svega da se pravimo gluvi i slepi?“

Utisak je da se upravo Vi, v.d. predsedniče, pravite i gluvi i slepi. Naše je pitanje zbog čega ništa nije preduzeto i zašto se opet zamenjuju teze. Niste ništa preduzeli da biste sankcionisali one koji su to činili. Najlakše Vam je bilo da se obrušite na prvog čoveka FK Javor Matis i predsednika Zajednice klubova Super lige. Rekli ste da nećete stavljati stvari pod tepih, a već ste to uradili.

Nije problem prvi čovek FK Javor Matis i Zajednice, već Vaš strah da se suočite sa problemom, koji je očigledan. Ne smete da rešite to što je videla cela fudbalska Srbija. O tome ne izgovarate nijednu reč, već se hvatate za zakon Republike Srbije o izmeni sistema takmičenja. V.d. predsedniče, to je tačno, ali to je pod razno! Prva i najbitnija stvar su dešavanja na mnogim fudbalskim terenima u Srbiji.

Glasali smo prošle godine, v.d. predsedniče, za smanjenje broja klubova u ligi, ali ne i za neregularnost. Ponovo zamena teza!

Nemojte, v.d. predsedniče, braniti fudbal od Dragomira Lazovića, jer verovatno i ne znate ko je Dragomir Lazović. O Vašoj klupskoj i reprezentativnoj karijeri mislimo sve najbolje i navijali smo za Vas dok je trajala! A sada, v.d. predsedniče, u karijeru sportskog radnika, potpuno ste zalutali. Ne zna se ni kada ni gde ste to postali, gde Vam je fudbalska baza i kojim ste uopšte putevima došli na poziciju sportskog radnika. Za to nisu dovoljna skupa odela, cipele, automobil i fotografisanje u javnosti. Vi ste idealan primer novokomponovanog sportskog radnika.

Dragomir Lazović braniće se sam, a mi branimo instituciju FK Javor Matis, čiji je on predsednik. Ovaj klub je institucija koja traje od 1912. godine, jedan od najstarijih klubova u Srbiji i najstariji u saveznom rangu takmičenja. Kao takav je i najveći brend Ivanjice, koja ima samo 15 000 stanovnika. Igrati u Super ligi od 2002. godine, četiri puta ispadati u niži rang, ali se i odmah vraćati u najviši je izuzetan uspeh. U Srbiji nema mnogo takvih primera. Preko dvadeset sedam godina FK Javor Matis je stalni član saveznog ranga takmičenja. Naši rezultati su i 4. mesto u Super ligi Srbije od 12 klubova u sezoni 2008/09, finale Kupa Srbije iz 2016. godine, dva polufinala Kupa Srbija i mnogo drugih rezultata na koje smo ponosni.

Iz našeg kluba je u prethodnom periodu veliki broj fudbalera nastavio karijeru u brojnim klubovima u zemlji i inostranstvu, među kojima su i najveći srpski klubovi, poput Vojvodine, Crvene zvezde i Partizana.

Naš klub je iznedrio i dva selektora reprezentacije, Radovana Ćurčića i Mladena Dodića. Dugogodišnji predsednik Javora bio je i predsednik Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije i potpredsednik FSS, Sekulić Duško. Dragomir Lazović je jedanaest godina predsednik kluba i pre toga dvanaest godina potpredsednik našeg kluba i u dva mandata predsednik Zajednice klubova Super i Prve lige i potpredsednik IO FS Srbije. Time se ponosimo.

U prethodnih nekoliko godina FK Javor Matis uložio je ogromna sredstva u infrastrukturu, izgradnju pomoćnog terena, reflektora, semafora, tribina, svlačionica i teren sa veštačkom podlogom, koji je u pripremi, sve zahvaljujući privatnim sredstvima ljudi koji su vodili i vode naš klub, a pri tome nisu bili ni na čijem teretu. Valjda ni to nije dobro ni dovoljno?

I ovo prvenstvo smo odigrali kao i sva prethodna – časno i pošteno.

A Vi pokušavate, v.d. predsedniče, zamenom teza i smenom predsednika FK Javor Matis, da poništite sve vrednosti koje su stvorili i stvaraju ljudi koji vode naš klub. Dragomir Lazović uspešno vodi klub i samo daje fudbalu, više od dvadeset godina.

Stoga, smatramo da su on i FK Javor Matis pozitivan primeri i trenutno najmanji problem u srpskom fudbalu, te da postoje mnogo veći i ozbiljnijiji na koje se treba fokusirati“, stoji u saopštenju Javora.