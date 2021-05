Holštajn Kil je uživao u ovoj sezoni kada je u pitanju Kup Nemače, na putu do polufinala je uspeo da napravi i senzaciju, eliminacijom Bajerna u 1/16 finala, posle čega mu se otvorio put do same završnici takmičenja, ali je na kraju morao da doživi i ozbiljno otrežnjenje. Za to je bila odgovorna Borusija iz Dortmunda, koja je na izuzetno ubedljiv način stigla do finala gde je čeka Lajpcig - 5:0 (5:0).

Milioneri su izuzetno nadahnuto ušli u ovaj meč, kako bi kompletnoj javnosti stavili do znanja koliko žele da osvoje ovaj trofej, a problem za Holštajn Kil bilo je i to što je domaćin ovaj okršaj dočekao u odličnoj formi, posle četiri vezane pobede u Bundesligi. Pitanje finaliste bilo je rešeno već posle 26 minuta igre, kada je sastav Edina Terzića vodio sa 3:0, a do kraja prvog dela igre još dva puta se tresla mreža nemoćnog Tomasa Danea.

Strelac prva dva pogotka u 16. i 23. minutu bio je rastrčani Đovani Rejna, tri minuta kasnije upisao se i Marko Rojs, nakon izuzetnog pasa Emrea Džana, dok je na 4:0 u 32. minutu povisio sjajni Torgan Azar. Belgijanac je kaznio grešku u dodavanju između gostujućih igrača, potom je ubacio u "šestu brzinu" i matirao Danea. Tačku na blistavo prvo poluvreme Milionera u 42. minutu stavio je golobradi vezista Džud Belingem.

Domaćin je u drugom poluvremenu ipak "povukao ručnu", Terzić je ogromnu prednost iskoristio da odmori neke od svojih najvažnijih igrača, pa je gostujuća odbrana u nastavku meča bila pod daleko manjim opterećenjem. Dortmund je otišao u finale, gde ga 13. maja na Olimpijskom stadionu u Berlinu očekuje okršaj sa Lajpcigom, ali je ujedno sačuvao i snagu za prvenstveni okršaj dva tima pet dana ranije na Vestfalenu.

NEMAČKA, KUP - POLUFINALE

Petak

Verder - RB Lajpcig 1:2 (0:0, 0:0)

/Bitenkur 105+1 - Hvang 93, Forsberg 120+1/

Subota

Dortmund - Holštajn Kil 5:0 (5:0)

/Rejna 16, 23, Rojs 26, Azar 32, Belingem 42/