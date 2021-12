Kalkulacije pred poslednje kolo Lige Evrope: Samo osam sigurnih, ludnica u Zvezdinoj grupi, Napoli mora da pobedi

Pred današnje poslednje kolo grupne faze Lige Evrope mnogo nedoumica. Zasad, sigurni putnici u osminu finalu su Lion, Monako, Bajer iz Leverkuzena i Vest Hem kao pobednici Grupa A, B, G i H.

Sigurni drugoplasirani su Rendžers i Betis iz Grupe A i G i oni će u baražu za plasman u osminu finala drugorangiranog takmičenja na tlu Evrope da igraju sa trećeplasiranim timovima iz Lige šampiona, a potencijalni rivali su RB Lajpcig, Porto, Borusija Dortmund, Šerif, Barselona, Sevilja, Zenit, dok će poslednji rival biti poznat posle meča Atalanta – Viljareal (19.00). Žuta podmornica ima bod više od tima iz Bergama. Gostima treba bod za osminu finala Lige šampiona, dok tim Đana Pjera Gasperinija mora da dobije na svom terenu ako želi da nastavi bitisanje u Ligi šampiona. U Ligu konferencije se sele Seltik i Fenerbahče kao trećeplasirani u Grupama D i G.

GRUPA A – Sve je jasno, Lion želi da završi sa maksimalnim učinkom

Francuski Lion je domirao u Grupi A. Ima svih pet pobeda i obezbedio je prvo mesto. Motiv bi mogao da bude taj da završi grupnu fazu sa maksimalnih 18 bodova, a današnji (18.45) rival je škotski šampion Rendžers. U prvom meču u Glazgovu, Lion je dobio sa 2:0.

U drugom meču, Sparta u Pragu dočekuje danskog prvaka Brondbija (18.45). Češki gigant ima dva boda više i treba mu bod za overu treće pozicije i nastavka takmičenja u Evropi, ali u najslabijem takmičenju, Ligi konferencije (igra sa drugoplasiranim timovima).

GRUPA A

18.45: (1,92) Lion (3,70) Rendžers (4,20)

18.45: (1,75) Sparta Prag (3,70) Brondbi (5,40)

GRUPA B – Monako rasterećen, odluka u San Sebastijanu

Kneževima iz Monte Karla ne cvetaju ruže u Ligi 1, ali u Ligi Evrope četa Nika Kovača je overila prvo mesto, kolo pre kraja grupne faze. Utakmica sa poslednjeplasiraniom Šturmom u Gracu (18.45) je samo stvar prestiža, ali je motiv novčana nagrada od UEFA. Hrvatski stručnjak verovatno će šansu ukazati igračima koji su imali manju minutažu u poslednje vreme. Šansu bi mogao da dobije i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović.

Bitniji je meč u San Sebastijnu, gde će Sosijedad i PSV odlučiti ko će u Ligu Evrope, a ko u Ligu konferencije. Baskijski tim ima dva boda više i treba mu bod pred svojim navijačima. Oba tima imaju problema sa povredama bitnih igrača. Za domaćina neće igrati David Silva, dok tim iz Ajndhovena dolazi desetkovan na noge Sosijedadu. Nedostajaće Nemac Mario Gece i Izraelac Eran Zahavi.

GRUPA B

18.45: (5,00) Šturm (3,70) Monako (1,80)

18.45: (1,95) Sosijedad (3,60) PSV (4,20)

GRUPA C – Drama u najavi u Napulju i Varšavi

Niko nije siguran u Grupi C. Sva četiri tima mogu do prvog mesta, ali i da ispadnu iz Evrope i da ne odu čak ni u Ligu konferencije. Najzanimjiviji meč dana igra se u Napulju, na stadionu Dijego Armando Maradona (18.45) – Napoli čeka Lester. Napolitanci daju znake krize u poslednje vreme, nisu više lideri šampionata Italije. Pobeda je neophodna domaćinu ako želi na jedno od prva dva mesta. Lisice mogu do prvog mesta i sa bodom, ali ako moskovski Spartak ne pobedi Legiju u Varšavi.

Veliki hendikep za Napoli je povreda Nigerijca Viktora Osimena, koji je blistao na početku sezone. U prvom meču u Lesteru bilo je 2:2. Lisice su vodile sa 2:0 pogocima Pereza i Barnsa, ali je bod četi Lučana Spaletija doneo Osimen sa dva gola u finišu utakmice.

Legija je u prvom meču dobila Spartak u Moskvi sa 1:0. Tim iz Varšave mora da pobedi ruskog vicešampiona ako želi u Ligu Evrope. Remi bi Legiju izbacio iz igre i za treću poziciju koja vodi u Ligu konferencija. Moskovljani će sa remijem sigurno prezimiti u Evropi. Ako Napoli ne pobedi Lester, onda bi bod bio dovoljan za drugu poziciju i plasman u baraž Lige Evrope sa trećeplasiranim timom iz Lige šampiona.

GRUPA C

18.45: (2,10) Napoli (3,50) Lester (3,80)

18.45: (2,85) Legija (3,20) Spartak M. (2,75)

---------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

-----------------------------------------------

GRUPA D – Ajntrahtu bod dovoljan za prvo mesto

Tim iz Frankfurta je obezbedio bar drugo mesto i nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Za čelnu poziciju treba mu bod u Istanbulu protiv Fenerbahčea jer ima dva boda više i bolji međusobni skor od drugoplasiranog Olimpijakosa.

Antverpen je izgubio šanse da se plasira i u Ligu konferencije. Sigurno je poslednji u Grupi D Lige Evrope. Olimpijakos nastavlja takmičenje u drugorangiranom takmičenju na tlu Evrope. Drugo mesto i meč sa trećeplasiranim iz Lige šampiona je obezbeđeno, ali postoji nada da crveno-beli mogu i do prvog. Za to je potrebno da grčki šampion pobedi u Antverpenu, a da Ajntraht, lider grupe, doživi poraz u Istanbulu protiv Fenerbahčea. Grčki tim je u prvom meču u Pireju pobedio Antverpen sa 2:1.

Fener je siguran u Evropi kao trećeplasirani i nastavlja u Ligi konferencije bez obzira na ishode mečeva poslednjeg kola.

GRUPA D

18.45: (3,10) Fenerbahče (3,50) Ajntraht (2,40)

18.45: (3,80) Antverpen (3,50) Olimpijakos (2,10)

GRUPA E – Laciju na Olimpiku treba pobeda sa dva gola razlike

Rimljani mogu do prvog mesta i direktnog plasmana u osminu finala Ligu Evrope. Za to je timu Sergej Milinković Savića potrebna pobeda protiv Galatasaraja sa dva gola razlike. Turski tim ima tri boda više, a u prvom meču pred svojima navijačima je dobio sa 1:0 posle smehotresnog autogola golmana Tomaša Strakoše.

Marselj i moskovska Lokomotiva igraju na Velodromu za treće mesto i plasman u Ligu konferencije. Domaćin ima dva boda više, pa mu je potreban bod protiv osvajača Kupa Rusije.

GRUPA E

21.00: (1,60) Lacio (4,10) Galatasaraj (6,25)

21.00: (1,38) Marselj (5,40) Lokomotiva M. (8,50)

GRUPA F – Zvezda sama odlučuje da li će u Ligu Evrope ili Ligu konferencije

Srpski šampion je lider Grupe F Lige Evrope sa 10 bodova, ali četu Dejana Stankovića čeka težak duel u Bragi. Crveno-bele pobede u Kamenolomu sigurno vodi u osminu finala Lige Evrope. Bod garantuje drugo mesto, a možda i čelo, ali je potrebno da Midtjiland ne pobedi Ludogorec u Razgradu. Poraz Zvezdu verovatno vodi u Ligu konferencije i treće mesto, ako očekivano Midtjiland dobije nezainteresovanog bugarskog prvaka.

GRUPA F

21.00: (1,95) Braga (3,60) Crvena zvezda (4,20)

21.00: (5,90) Ludogorec (3,80) Midtjiland (1,68)

GRUPA G – Nema nedoumica

U ovoj grupi je sve poznato. Bajer Leverkuzen je lider sa 13 bodova i ide direktno u osminu finala. Betis je siguran drugi i igraće sa jednim od osam trećeplasiranih timova iz Lige šampiona, dok se Seltik seli u Ligu konferencije. Mađarski prvak Ferencvaroš je ubedljivo poslednji bez bodova. Fradi je jedini tim u Ligi Evrope sa svih pet poraza.

GRUPA G

21.00: (4,10) Ferencvaroš (3,80) Bajer Leverkuzen (1,92)

21.00: (2,85) Seltik (3,50) Betis (2,55)

GRUPA H – Dinamo mora da iščupa bod u Londonu

Vest Hem je opravdao ulogu favorita i već je u osmini finala Lige Evrope. Zagrebački Dinamo je prezimio u Evropi. Bori se sa Genkom za drugu poziciju. Modri su u velikoj krizi. Smenjen je trener Damir Krznar, Hajduk je dobio Dinamo na Maksimiru prethodnog vikenda sa 2:0. Hrvatskom šampionu treba bod u Londonu protiv nezainteresovanih Čekićara.

Genk ima zicer na svom terenu protiv Rapida. Ako pobede popularni Štrumfovi, moraće da gledaju i ka Olimpijskom stadionu u Londonu i da čekaju bar remi u britanskoj prestonici. Tim iz Beča samo sa pobedom u Belgiji može na treće mesto i Lige konferencije.

GRUPA H

21.00: (2,00) Vest Hem (3,60) Dinamo Z. (4,00)

21.00: (1,63) Genk (4,20) Rapid B. (5,70)

***kvote su podložne promenama