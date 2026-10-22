Brunov poziv na buđenje: Previše se fokusiramo na prošlost, a to više nismo mi
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 17:19
"Oni koji dolaze u klub očekuju da osvajaju trofeje, pobeđuju u utakmicama i dostignu najviši nivo, ali, nažalost, to se pokazalo veoma teškim u ovom klubu poslednjih godina", kaže kapiten Mančester Junajteda
Izjava koju je Bruno Fernandes dao sinoć u naletu emocija posle ubedljivog poraza od Koma (4:0), dobrano su uzdrmale Old Traford. Međutim, bura se ne stišava ni dan kasnije, jer pomenuta izjava nije jedina koju je kapiten Mančester Junajteda dao u sredu uveče. Nakon što je iskritikovao Majkla Kerika i njegov stručni štab, portugalski vezista je pozvao čelnike kluba, ali i saigrače da izađu iz senke prošlosti, prestanu sa lažnim očekivanjima i prihvate novu, surovu realnost u kojoj pobede i trofeji više nisu zagarantovani.
Govoreći o potrebi za promenom mentaliteta unutar tima, Fernandes je istakao da klub mora konačno da prestane da živi od stare slave, poručivši da je prihvatanje surove realnosti jedini put ka napretku. A na pitanje da prokomentariše nedavne izjave saigrača Lisandra Martineza i način na koji igrači Junajteda mogu da izađu iz loše forme, kapiten engleskog tima je odgovorio:
"Svi u klubu moraju da shvate da stvari više nisu iste; više nismo u prošlosti i moramo da gledamo u budućnost", rekao je portugalski reprezentativac u izjavi za italijanski Skaj Sport.
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Portugalac se potom osvrnuo na preveliki teret istorije koji opterećuje sadašnju generaciju tima sa Old Traforda. Prema njegovim rečima, konstantno vraćanje na prošle uspehe sprečava ekipu da izgradi sopstveni identitet.
"Moramo da stvorimo nešto drugačije u sadašnjosti. U ovom klubu se previše fokusiramo na ono što je postignuto u prošlosti, ali to više nismo mi. I klub i igrači moraju ovo da shvate. Na našu žalost — posebno kada je reč o igračima — oni koji dolaze u klub očekuju da osvajaju trofeje, pobeđuju u utakmicama i dostignu najviši nivo, ali, nažalost, to se pokazalo veoma teškim u ovom klubu poslednjih godina. Situacija je takva kakva je."
Nakon talasa kritika upućenih na račun trenerske taktike i loših izdanja na terenu, kapiten ekipe nije tražio opravdanja za slabu formu. On je otvoreno priznao da celokupan tim igra ispod svakog prihvatljivog nivoa.
"Ovo je veoma težak period za nas; ne osvajamo bodove niti beležimo rezultate koje želimo. Što je najvažnije, ne pružamo nivo igre koji očekujemo od samih sebe."
Potom je za istu televiziju govorio i trener Mančester Junajteda Majkl Kerik te je upitan da li je saglasan sa svojim kapitenom da Mančester Junajted više nije onaj stari Mančester Junajted.
"Ne slažem se s njim, ali u ovom trenutku smo veoma daleko od tog nivoa. Kada smo stigli u januaru, osvojili smo više bodova nego bilo ko drugi do kraja sezone, tako da je ovaj tim pokazao da može da ostvaruje dobre rezultate tokom dužeg vremenskog perioda. Ali, moramo mnogo bolje nakon ovakvog početka sezone", svestan je engleski strateg.
Osvrnuo se i na svoj trenutni status, koji je pod velikim znakom pitanja posle serije od sedam utakmica bez pobede u svim takmičenjima.
"Da li sam u opasnosti? Ja nisam taj koji je važan večeras, ne znam šta će se desiti, ali ja nisam u centru situacije. Važan je klub, istorija, tradicija i vrednosti koje predstavljamo, a danas nismo bili na visini toga", zaključio je Kerik.