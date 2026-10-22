Brunov poziv na buđenje: Previše se fokusiramo na prošlost, a to više nismo mi

Izjava koju je Bruno Fernandes dao sinoć u naletu emocija posle ubedljivog poraza od Koma (4:0), dobrano su uzdrmale Old Traford. Međutim, bura se ne stišava ni dan kasnije, jer pomenuta izjava nije jedina koju je kapiten Mančester Junajteda dao u sredu uveče. Nakon što je iskritikovao Majkla Kerika i njegov stručni štab, portugalski vezista je pozvao čelnike kluba, ali i saigrače da izađu iz senke prošlosti, prestanu sa lažnim očekivanjima i prihvate novu, surovu realnost u kojoj pobede i trofeji više nisu zagarantovani.

Govoreći o potrebi za promenom mentaliteta unutar tima, Fernandes je istakao da klub mora konačno da prestane da živi od stare slave, poručivši da je prihvatanje surove realnosti jedini put ka napretku. A na pitanje da prokomentariše nedavne izjave saigrača Lisandra Martineza i način na koji igrači Junajteda mogu da izađu iz loše forme, kapiten engleskog tima je odgovorio:

"Svi u klubu moraju da shvate da stvari više nisu iste; više nismo u prošlosti i moramo da gledamo u budućnost", rekao je portugalski reprezentativac u izjavi za italijanski Skaj Sport.