Porazom od Mančester Junajteda na Old Trafordu (2:3) fudbaleri Liverpula završili su takmičenje u FA kupu već u šesnaestini finala. Eliminacija od strane velikog rivala samo se nadovezala na niz beldih igara šampiona Premijer lige koji je u poslednjih sedam utakmica zabeležio samo jedan trijumf, međutim Jirgen Klop posle novog poraza istakao je i brojne pozitivne stvari u igri Redsa iz njegove perspektive.

"Nismo ostvarili ono što smo želeli, što je frustrirajuće. Ukoliko smo hteli da pobedimo večeras, morali smo da igramo na apsolutno najvišem nivou, a mi to nismo uradili. Ipak, napravili smo mnogo koraka u pravom smeru. Početak utakmice je bio dobar, ali potom smo napravili krucijalne greške, posebno kod prvog gola Junajteda. Imali smo previše mogućnosti u ofanzivi i nikakvu odbranu. Izgubili smo loptu i onda je usledio kontranapad. Nije to bio prvi kontranapad na utakmici, pa to moramo da poboljšamo. Videli ste da su momci zaista želeli da promene rezultat, želeli su da postižu golove i to je dobro. Uradili smo to, postigli dva gola, što je takođe dobro. To je sve u redu, ali na kraju su oni postigli tri, mi dva gola i samim tim smo eliminisani. Možemo izvući pozitivne stvari iz ove utakmice. Bila je to dobra priprema za utakmicu protiv Totenhema i njihovog kontranapada. Tačno znamo na čemu moramo da radimo. Ako ste u situaciji koja vam se ne sviđa, želite da izađete iz nje. Želimo da izađemo iz toga i za to moramo da napravimo korake. Večeras smo napravili ove korake - ne poslednje, ali napravili smo korake i to je za sada u redu", rekao je trener Liverpula.

Iako je nastavio seriju utakmica bez poraza Liverpul je makar popravio efikasnost s obtizom na to da na četiri od poslednjih pet susreta nije postigao gol.

"Postigli smo dva gola, imali smo i druge situacije u kojima smo mogli i do pogotka, situacija u kojima smo zaista dobro reagovali protiv čvrste odbrane i to dobro. Bilo je puno dobrih stvari, ali to je rezultatska igra i potrebni su nam rezultati. Ako smo postigli dva gola, to ne bi trebalo da znači da treba da primimo tri. Bilo je očiglednih grešaka oko golova. Morate raditi prave stvari iznova i iznova, a mi ćemo to učiniti. Ako želite nešto da promenite, morate mnogo da se potrudite i to ćemo učiniti".

Blede igre pokrenule temu zasićenja fudbalera nakon osvojenih trofeja Lige šampiona i Premijer lige, ali je Nemac isklućio mogućnost eventualnog nedostatka motiva kod njegovih izabranika.

"Nema sumnje u moje poverenje. Ali poverenje ne znači da nismo kritični prema sebi, nije da kažem - u poslednjih nekoliko godina učinili ste sve kako treba, pa me sada nije briga da li ste pogrešili. Zaista smo fokusirani 100 posto, ne morate da brinete o nama, kao grupa smo zaista zajedno. Svako od nas razmišlja - ukoliko jedan igrač ima problem, mi imamo problem. To je trenutno sve naš problem, tako da moramo da ga zajedno rešimo i to ćemo učiniti. Niko ne razmišlja o jako dobrim stvarima koje su se dogodile u poslednjih nekoliko godina - niko. Upravo smo u ovom trenutku i ponovo pokušavamo da pobedimo u fudbalskim utakmicama. To je sve".

Uprkos rezultatskoj krizi, Klop je naglasio da igrači imaju dovoljno vere u sebe, ali i da će raditi na podizanju samopouzdanja.

"Ne želim da o tome pričam svake nedelje. Večeras nisam video probleme sa samopouzdanjem, ali ono što smo rekli je da kad neko vreme ne postižete gol očigledno nije dobro za samopouzdanje. Najbolji napadači na svetu mogu vam reći da su svi imali trenutke kada nisu postizali pogotke. Ipak, sve je u tome kako se nosite sa tim. Radimo na tome, verujte mi, i to ćemo rešiti", rekao je šef stručnog štaba šampiona Premijer lige.