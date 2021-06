Prošlo je nešto više od pet meseci od kako je startovao šampionat Kolumbije, koji je poslednjih mesec dana obustavljan i ispresecan talasima protesta i nemira koji je ova zemlja doživela. Sve to propraćeno je globalnom pandemijom korona virusa. U veoma turbulentnom i teškom periodu za fudbal tokom prve polovine godine, konačno se nazire kraj Aperture. Preostaje još samo završna predstvava koja će se odigrati u dva čina. Prvi je na program noćas (03.00) kada se na stadionu Manuel Muriljo Toro u Ibageu, sastaju Deportes Tolima i Miljonarios u prvom finalnom duelu turnira Apertura 2021. Ovo nije samo dvoboj nekadašnjih šampiona, ovo je i dvoboj ukrštenih priča u kojoj su stratezi obe ekipe idoli rivala u borbi za trofej.

S jedne strane tu je Ernan Tores, sadašnji trener Los Piahosa i idol svog noćašnjeg protivnika, sa kojim je bio prvak u format Klausura 2012. godine, čime je prekinuo 24 godine dug period bez trofeja za Milionere. Sa suprotne strane, na klupi popularnih Ambasadora iz Bogote nalazi se Alberto Gamero, stručnjak koji je sa Deportes Tolimom osvojio najviše trofeja, turnir Apertura 2018. godine i Kup Kolumbije 2014.

Ernan Tores je rođen u Ibageu pre 60 godina i ima dugu istoriju sa Deportes Tolimom, sa kojom je debitovao kao fudbaler 1980. godine. Sa istim klubom uplovio je i u trenerske vode 2007. godine, gde je bio trener golmana i tehnički pomoćnik glavnom strategu. Međutim, od kada je došao na mesto kormilara, nije uspeo da osvoji titulu sa voljenim timom kojim je upravljao u dva različita perioda, od 2007. do 2011. godine i od 2020. do danas. U sezoni 2010, najbliži je bio tom cilju kada je u finalu njegova ekipa poražena od Onse Kaldasa.

03.00: Tolima - Miljonarios

Dve godine kasnije, tada kao glavni zapovednik Milionera, došao je do prve titule u trenerskoj karijeri, savladavši u finalu Aperture za 2012. godinu Independijente iz Medeljina. Tores je ovim peharom ušao u istoriju ambasadorskog tima, prišivši im 14. zvezdu, ali ono po čemu će zauvek ostati u srcima navijači plavog dela Bogote, jesto što je time prekinuo sušu bez osvojenog trofeja dugu 24 godine. Pre toga, poslednji put kada je Miljonarios postao šampion Kolumbije bilo je to 1988. godine, a kapiten tadašnjeg tima bio je Alberto Gamero.

Posle pobede u drugom polufinalnom meču nad Ekidadom rezultatom 2:1, koja je Los Piahosima omogućima ulaznicu u finale, jedno od prvih pitanja na konferenciji za medije bilo je upućeno treneru tima iz Ibagea, a koje se odnosilo na budućeg protivnika u finalu, aludirajući na njegov uspešan period u prestoničkim klubu.

“Iskreno, nisam o tome razmišljao do sada”, rekao je Tores.

I mada su novinari želeli da unesu malo nemira i da pitanjima isprovociraju iskusnog stručnjaka, koji je sa Tolimom u potrazi za trećim šampionskim peharom, svojim prvim s novim timom, a u direktnom sukobu sa klubom sa kojim je već osvajao trofeje, nije davao direktne izjave, na momente izbegavajući nametnutu temu.

"Kod kuće morate da napravite razliku. Miljonarios je jak, mlad, brz tim i postižu mnogo golova. Naša misija je da ih zaustavimo u tome i nametnemo svoju igru. Svesni smo da je to igra od 180 minuta i da se ništa ne rešava u prvoj utakmici”, rekao je Tores.

On je takođe ima i nekoliko reči o Albertu Gameru, kojeg je pohvalio:

"Gamero je neverovatan trener, koji takođe dobro poznaje strukturu Tolime iz godina kada je bio ovde. Finale protiv njega neće biti nimalo lako".

Iako u finalu neće moći da računa na najboljeg igrača, mlađanog Hamintona Kampaza koji je sa selekcijom Kolumbije na Kopa Amerika, Toresov tim pronašao je rešenja u krilnom napadaču Andreju Estupijanu i Huanu Fernandu Saisedu koji se nalazi u samom špicu formacije. Pored Kampaza za noćašnji duel neće biti ni Hosea Oroska koji se povredio na predhodnom meču sa Ekidadom. Vezista je bio jedan od onih igrača koji je podizao nivo igre svog tima, a očekuje se da ga zameni Huan Pablo Nijeto. Sastav iz Ibagea u dosadašnjem delu sezone uglavnom se oslanjao na čvrstu odbranu, a koja i te kako zna da napravi probleme protivničkoj ekipi prilikom prekida. Jedan od igrača na koga se posebno obraća pažnja u takvim situacija jeste Serhio Moskera, koji je, iako na poziciji centralnog beka, do sada jedan od najboljih strelaca ekipe sa četiri postignuta gola.

S druge strane, predsednik Miljonariosa govorio je o produženju ugovora sa sadašnjim trenerom, koji je Ambasadore doveo do finala. Alberto Gamero stigao je u plavi deo Bogote početkom 2020. godine sa vrlo perspektivnim projektom, posle sjajnih rezultata upravo sa Deportes Tolimom. Posle nekoliko meseci za kormilom Milionera, počeo je da demonstrira sve što je zamislio. Mnogi igrači, na njegovu inicijativu, pristigli su iz omladinskog tima, i vrlo brzo postali su nosioci igre. Bilo je to nešto što se vrlo retko dešavalo u novijoj istoriji Plavih.

Fudbaleri Tolime (©Reuters)

Teškom borbom i napornim radom, Gamero je pokazao svu svoju naklonosti ka Milionarima sa kojim je još kao igrač 1988. godine bio šampion. Sada želi da postane treći trener u istoriji kolumbijskog fudbala, koji je sa tri različita tima osvajao naslov prvaka. Za sada jedina dva stručnjaka kojima je to pošlo za rukom bili su Gabrijel Očao Uribe, sa Amerikom, Miljonariosom i Independijente Santa Feom, i Luis Agusto Garsija koje je do trofeja predvodio takođe Miljonarios i Ameriku, kao i Deportes Tolimu do njihovog prvog odličja 2003. godine. Od ovog dostignuća deli ga 180 minuta sa timom, za koji i sam kaže da je proživeo neke od najlepših trenutaka u trenerskoj karijeri. Pored toga i Milionere ista satnica deli od dugo očekivane 16. titule, sa kojom bi se izjednačili po broju trofeja sa Atletiko Nasionalom iz Medeljina, trenutno najuspešnijim kolumbijskim klubom.

U timu Ambasadora iz Bogote i u noćašnjem okršaju mogu da računaju na Fernanda Uribea, jednog od najboljih strelaca prvenstva sa 11 postignutih golova, kao i na talentovanog Kristijana Aranga, koji je bio jedanod ključnih igrača u dosadašnjem delu takmičenja. Milioneri su do finala došli posle preokreta protiv Juniora iz Barankilje u polufinalnoj seriji, gde su prvi susret na strani izgubili sa 3:2, ali su na El Čampinu uspeli da slave sa 2:0. Ipak i taj trijumf, usled izuzetno teške i na momente oštre igre ostavio je posledice u vidu isključenja centralnog beka Breinera Paza Medine koji je zaradio direktan crveni karton, pa je pitanje da li će zbog kazne uopšte zaigrati i u drugom finalnom meču.

Finale Aperture neće imati publiku ni u jednoj od dve utakmice. Iako se očekivalo da će neki navijači ući na stadionu u Ibageu i Bogoti, u utorak je zvanično saopšteno da to neće biti moguće jer se Kolumbija suočava s trećim talasom korona virusa. Očekivalo se da će Fudbalski savez Kolumbije i Ministarstvo zdravlja omogućiti ulazak na tribine pošto je na kvalifikacioniom meču za Svetsko prvenstvo između Kolumbije i Argentine na stadionu u Barankilji bilo oko 10.000 ljudi, ali tribine će da zvrje prazne u oba meča finala.

Na poslednjih deset okršaja ovih ekipa, pored velike dominacije Tolime, koja je zabeležila pet pobeda, viđeno je čak četiri remija, uključujući i poslednji odigran bez postignutih golova u ligaškom delu sezone. Miljonarios je uspeo da slavi tek jednom, i to pre gotovo četiri godine.

Revanš je za tri dana u Bogoti.

KOLUMBIJA, APERTURA - FINALE PLEJ-OFA (PRVA UTAKMICA)

Petak

03.00: Tolima - Miljonarios

Piše: Đorđe RADONJIĆ