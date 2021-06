Kolumbijski fudbal se vratio. Posle više od mesec dana obustave zbog brojnih protesta širom države koji su eskalirali u ozbiljne nemire i sukobe između demonstranata i policije, nastavljen je nacionalni šampionat formata Apertura za 2021 godinu. Na programu su dva polufinalna meča plej-ofa. Prvi su na teren izašli igrači Juniora i Miljonariosa, a potom sledi duel jedina dva kluba u plej-ofu koja ne pripadaju onoj čuvenoj grupi G7 - velikih sedam kolumbijskog fudbala, kada se na stadionu Manuel Muriljo Toro u Ibageu, od 01.05 sastaju domaćin Deportes Tolima i Ekidad, ekipa iz predgrađa Bogote.

Ove sezone, oba tima vodila su vrlo dobru kampanju u nacionalnom prvenstvu, gde se ni u jednom trenutku tokom ligaškog dela takmičenja nije dovodilo u pitanje njihov prolazak u narednu rundu. S druge strane, obe ekipe bile su učesnici grupne faze ovogodišnje Kopa Sudamerikane, u kojoj se nisu baš proslavili. Problemi sa održavanjem utakmica na tlu Kolumbije, usled nemira, pojedini klubovi rešavali su tako što su svoje mečeve izmestili u susedne države Peru i Ekvador.

Bila je ovo u najmanju ruku katastrofalna godina za kolumbijske klubove na internacionalnoj sceni, gde nijedan od šest učesnika nije prošao u narednu rundu takmičenja, ne računajući Junior i Ameriku iz Kalija koji su ispadanjem, kao trećeplasirani u svojim grupama u Libertadoresu, nastavili učešće u Sudamerikani. Isti slučaj je i sa noćašnjim polufinalistima, koji su istina, u par navrata, suptilno nagoveštavali da im je prioritet nacionalni šampionat. Tako je Deportes Tolima svoje utakmice na međunarodnoj sceni okončao kao poslednji u Grupi G, dok je Ekidad završio kao treći u grupi H, u kojoj su svi ostali učesnici bili samo nemi posmatrači demonstracije sile brazilskog velikana Gremija.

01.05: (1,80) Deportes Tolima (3,25) Ekidad (4,60)

Sastav iz Ibagea koji predvodi Ernan Tores u padu je forme u odnosu na početak sezone. Tolima nije ostvarila pobedu na predhodnih šest susreta u svim takmičenjima, zabeleživši tri remija i isto toliko poraza. Ako se pogleda još par koraka u nazad, statistika se vrtoglavo pogoršava, jer na poslednjih 15 utakmica Los Pijaosi su ostvarili tek dve pobede, dok čak na devet nisu uspeli da postignu gol. Ipak, prvi četvrtfinalni duel protiv Deportiva iz Kalija, Tolima je uspela da reši u svoju korist rezultatom 3:0 i to je bila poslednja pobeda. Revanš sa Zelenima dugo se odlagao, iz već navedenih razloga, a kada je konačno pre tri dana došlo do uzvratne utakmice tim Ernana Toresa se bukvalno borio za goli život. U prvom delu meča Kali je vodio sa 2:0, ali do kraja susreta ipak nije uspeo da nađe put do trećeg gola i odlaska u penal završnicu. Pijaosi su se tako našli u polufinalu, četvrtu godinu i u sedmom formatu zaredom.

Vilijam Duarte (©AFP)

U kakvom se trenutno problemu nalazi tim iz Ibagea, govori i činjenica da je klub pre nekoliko dana uputio molbu u Fudbalski savez Kolumbije gde je zatraženo od nacionalne selekcije da Hamintona Kampaza (21) puste na kratku pozajmicu, a koja je momentalno odbijena. Naime, mladi napadač se nalazi u sastavu reprezentacije Kolumbije koja se sprema za kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo, ali i za predstojeću Kopa Ameriku. Tolima na spisku ima još pet ofanzivaca, ali ni jedan se ne može meriti sa Kampazovom efikasnošću. On je udarna igla i najbolji igrač tima, a bez koga će se ostatak ekipe vrlo teško nositi u polufinalnom dvomeču. Kao moguća opcija u napadu spominje se Luis Miranda, koji nije nastupao na predhodnom duelu sa Deportivom iz Kalija, na kojem je odrađivao suspenziju. Još jedna opcija u ofanzivi javlja se u vidu Andreja Estupinjana, čija je pozicija ipak pod znakom pitanja usled moguće promene formacije. Spominje se da bi nova postavka Ernana Toresa mogla da se vrati na četiri igrača u poslednjoj liniji za razliku od proteklih susreta gde je nastupao sa trojicom u defanzivi što bi automatski značilo povlačenje jednog napadača.

Ekidad je najprijatnije iznenađenje ligaškog dela takmičenja. Veći deo sezone bio je nadomak čelne pozicije, ali ga je poraz u poslednjem kolu od gradskog rivala Independijentea iz Santa Fea, stacionirao na poziciji šest sa 30 osvojenih bodova, četiri manje od vodećeg Atletiko Nasionala. Upravo je u četvrtfinalu savladan Zeleni iz Medeljina, a učinak tima koji je pod direktnom komandom Aleksa Garsije protiv najtrofejnijeg kluba u zemlji bio je minimalan trijumf u prvom susretu i remi na Atanasio Žirardotu od 2:2. U međuvremenu Ekidad je odigrao i šest susreta u sklopu grupne faze Kopa Sudamerikane, gde je zabeležio tri poraza, dve pobede i remi bez golova u duelu sa Gremijem, koji je inače bio i poslednja zvanična utakmica ovog sastava.

Klub s periferije Bogote nada se da će nastaviti sa kvalitetnim partijama koje bi mogle da ga odvedu do prvog finala u istoriji. Klub je inače jedan od mlađih u elitnom društvu kolumbijskog fudbala. Osnovan je 1982. godine, a prvi put u najviši rang takmičenja uspeo je da plasira u sezoni 2006. Ipak, i kao tako mlad, Ekidad je 2008. godine došao u posed pehara Kupa Kolumbije, ubedljivo savladavši u finalu Onse Kaldas sa 4:1.

Jedan od igrača koji će nastupiti u noćašnjem okršaju, a koji privlači veliku pažnju tamošnjih stručnjaka, jeste Velmer Pačeko. Desni bek ekipe bio je jedan od ključnih i igrač u dosadašnjem delu prvenstva, zbog čega je već duže vreme na radaru južnoameričkih velikana. Pačeko je u Ekidadu od 2016. godine kada je iz Uniao Tonome stigao u tim iz prestonice. Odigrao je više od 200 utakmica i postigao 13 golova. Dobri nastupi i tokom ove sezone svrstali su ga u širi izbor selektora Reinalda Ruede, koji ga, ipak, nije pozvao u nacionalni tim za Kopa Ameriku. Predhodne noći, na svom zvaničnom tviter profilu Teofilo Gutijerez, kapiten Juniora, objavio je status dobrodošlice za Velmera Pačeka u tim Ajkula, što bi značilo da je tim iz Barankilje uspeo da angažuje desnog beka koji je član Ekidada vrlo verovatno još samo do kraja formata Apertura.

Posle prisustva oko 10.000 ljudi na stadionu Metropolitano Roberto Melandez u Barankilji u kvalifikacionom duelu između Kolumbije i Argentine, gradonačelnici svih većih gradova u državi ponovo su otvorili pitanje publike i na klupskim mečevima. Stoga je poslednja informacija u tamošnjim medijima, da će se meč između Deportes Tolima i Ekidada ipak odigrati u prisustvu publike. Domaći navijači imaće prioritet, prvenstveno oni sa sezonskim povlasnicama kao i članovi kluba s porodicama, dok će tek nekoliko stotina karata biti puštena u slobodnu prodaju, jer popunjenost stadiona ne sme da prelazi 30 odsto.

Što se tiče učinka na poslednjih deset okršaja ovih ekipa, Tolima ima pet pobeda, računajući i poslednju mininimalnim rezultatom u sklopu trećeg kola ovogodišnje Aperture. Ekidad je zabeležio dve pobede, poslednju u oktobru 2020. godine, dok su preostala tri susreta u ovom periodu završena nerešenim ishodom.

KOLUMBIJA, APERTURA - POLUFINALE PLEJ-OFA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Juniors - Miljonarios u toku

Petak

Piše: Đorđe RADONJIĆ