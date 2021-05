Posle devetogodišnje vladavine Juventusa na Apeninima došlo je do svrgavanja Bjankonera s trona. Osvojio je iskusni trener Antonio Konte četvrtu titulu u Italiji i vratio Nerazure na vrh posle 11 godina. Ovo je 19. kruna za milanski tim koji je četiri kola pre kraja obezbedio titulu. Ima 13 bodova više od Atalante, Milana i Juventusa.

Nekadašnji strateg Juventusa i Čelsija sijao je od sreće posle obezbeđene titule.

"Osećamo se srećno, zadovoljno, opušteno, jer me povratak skudeta u Inter četiri kola pre kraja prventva veoma raduje“, rekao je Konte za Skaj Sport Italija i dodao:

"Želimo da nastavimo da radimo dobro u preostala četiri kola i pružimo prostor onima koji nisu toliko igrali. Znaju šta očekujem od njih i šta želimo da vidimo“.

Inter je na početku sezone primao dosta golova, ali kako se sezona bližila kraju, odbrana je postala granitna.

"Postignut je taktički napredak. Tokom godina isprobali smo nekoliko različitih opcija. Počeli smo sezonu kao što smo završili prošlu, pritiskajući visoko po celom terenu, a to je donelo dobre rezultate, pošto smo završili bod iza Juventusa i stigli do finala Lige Evrope. U prvih 10 do 12 utakmica ove sezone pokušali smo da imamo isti identitet. Međutim, protivnici vas proučavaju i često smo bili uhvaćeni u kontranapadima. Mislim da pobednički tim mora imati ravnotežu između napada i odbrane. Momci su naučili da čitaju igru, znaju kada treba da pritisnu, koji trenutak treba da čekamo na svojoj polovinu. To je znak zrelog tima“.

Činilo se da je Sassuolo taktički predstavljao prekretnicu u devetom kolu kada se činilo da je Inter ustupio posed rivalima.

"Menjali smo se tokom godine, jer smo naizmenično menjali sistem igre sa dva plejmejkera, pa bilo Eriksen ili Sensi pored Brozovića. Sasuolo je dobro obučen u posedovanju i dodavanju, pa smo znali da ćemo, ako povratimo loptu, imati čitav teren otvoren pred sobom. Trener mora da razume kako da povredi protivnika, ali i da ne izgubi sopstveni identitet. Nikada nismo izgubili identitet, jer kada imamo loptu, tačno znamo šta treba da uradimo. Takođe tačno znamo šta treba da radimo kada nemamo loptu. Taktičko sazrevanje igrača je bilo razlika u odnosu na rivale“.

Konte odbacuje primedbe da Inter igra ružan, neatraktivan fudbal.

"Inter igra moderan fudbal, od igre pozadi do visokog presinga, do čekanja pravog trenutka za napad. Ovi igrači su naučili kako se sve radi, a pre svega čitaju igru, što znači i poznavanje sopstvenih ograničenja i rad na njihovom poboljšanju. Mislim da je prvi gol koji smo postigli protiv Krotonea bilo još jedno umetničko delo. Samo je slepa osoba mogla da da ne vidi lepotu u njemu. To su igrači koji znaju kuda treba ići i kuda proći. Čini se da neki ljudi misle da se igrači slučajno nađu na tim pozicijama. Uveravam vas da je uloženo mnogo napornog rada i važno je znati, a da se ni ne pogleda da je Lukaku tamo i da će Eriksen utrčati u taj prostor“.

Konteov odnos sa igračima nije uvek bio idiličan, posebno sa Kristijanom Eriksenom i Ivanom Perišićem.

"Najviše me je iritiralo dok sam bio igrač kada je trener izrekao lepu laž da bi me obradovao. Mislim da više cenite iskrenu, ali grubu izjavu nego dobronamernu laž. Igrači znaju da je svaka odluka koju donesem za dobrobit tima. Moja prva ideja kada sam stigao u Inter bila je da Perišić bude krilni igrač jer sam znao da za to ima karakteristike. Možete imati sve ideje koje želite, ali igrač treba da se potrudi i bude spreman za taj posao. Ivan je nekoliko sezona igrao na različitim pozicijama i nije bio spreman za to, pa je otišao na pozajmicu u minhenski Bajern. Vratio se sa drugačijim mentalitetom. Mislim da je Perišić tako sjajan igrač sa fantastičnom fizičkom snagom, dobar je u vazduhu, ima kvalitetne igrače. Samo mi je bio potreban da bude spreman za takav posao i jednom kad je to počeo, počeo je redovno da igra kako od njega očekujem“.

Iskusni stručnjak kaže da je imao podršku igrača.

"Najbolje što sam pronašao u Interu bila je grupa igrača koja mi je u potpunosti verovala. Oni su verovali mom rukovodođenju i mojoj viziji. To je najveća stvar. Momci su se razvijali i sazrevali tokom godine i to je ono što nam je trebalo. Igrači Intera više nisu oni koji samo učestvuju, to su sada igrači koji su pobednici“, zaključio je Konte.