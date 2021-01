Velikan iz Porto Alegreo prošlog meseca je ispao iz četvrtfinala Kopa Liberatadores (bolji je bio Santos u dvomeču ukupnim rezultatom 5:2), ali je Gremio u trci za duplom krunom u Brazilu. Eliminisan je Sao Paulo u polufinalu Kupa Brazila, a tim sa Morumbija beži osam bodava u Seriji A (ali i utakmicu više ima).

Gremio je bez poraza 19 utakmica u Brazilu. Poslednji put u Seriji A je poklekao još 11. oktobra prošle godine od Santosa u Sao Paulu. Rival u 29. kolu je Fortaleza u nedelju (01.00), koja je u očajnoj formi, bez trijumfa šest kola, pa će do kraja šampionata u najfudbalskijoj zemlji na svetu da se bori za opstanak.

Posle poraza od Sport Resifea (1:0) pre tri dana došlo je do smene na klupi. Debi na kormilo Fortaleze imaće Enderson Morerira i to protiv trostrukog šampiona Južne Amerike. Ekipa je desetkovana korona virusom. Čak 10 igrača je zaraženo, a to su Kintero, Pablo, Tinga, Luis Enrika, Marijano Vaskez, Žuninjo, Žeskon, David, Žoao Pedro i Berskon. Mak Valef se oporavlja od operacije.

Ni Gremio ne može da računa na najjači sastav. Vanderlej, Valter Kaneman, Žean Pjere i Dijego Souza nisu otputovali u Fortalezu. Trener Renato Portlaupi moći će da računa na oporavljene Viktora Feraza i Davida Braza. Starteri će biti i Pinares i Kurin. Povređeni su i dalje Žeromel, Majkon i Leonardo, dok je Luiz Fernando i dalje u karantinu pošto je oboleo od virusa korona.

U prvom delu sezone u Porto Alegreu bilo je 1:1. Poslednji meč ova dva tima u Fortalezi dobio je domaćin sredinom oktobra 2019. godine. Ne dolazi veliki broj golova kada igraju ova dva tima. Na šest poslednjih duela samo je jednom bilo 3+.

Fortaleza ima problem sa efikasnošću. Samo je jedan pogodak postigla u prethodnih pet kola Serije A. Domaćin nije pobedio na svom stadionu Kasteljao već šest mečeva. Gremio ne može da se pohvali dobrim igrama na gostovanjima. Nije slavio na četiri poslednje utakmice (dve u prvenstu i po jednu u Kupu Brazila i Kopa Libertadores.

