Potpis Serhija Aguera u Barseloni pokrenuo je pitanje haotičnog rada na stadionu Kamp Nou zbog načina na koji se klub odrekao Luisa Suareza prošlog leta, iako su u dva posla učestvovale dve različite vodeće garniture ljudi. Dok novi predsednik Đoan Laporta vidi Aguera kao kapitalca za narednu sezonu, mnoge zanima onaj finansijski deo posla s obzirom da se Barselona ovih meseci grčevito bori da ne dođe do prosjačkog štapa.

Aguero će na novoj adresi biti lepo plaćen, shodno stanju u kasi, godinama i zdravstvenom statusu. Ugovor od 6.000.000 evra bruto. To je ipak razlika od 17.000.000 evropskih novčanica u odnosu na ono što je imao u Mančester Sitiju poslednjih godina. Ali, daleko od toga da će Aguero biti zakinut za dobru zaradu. Katalonski Mundo Deportivo otkrio je da je Aguero napomenutu godišnju platu dobio i ceo niz bonusa baziranih na indidualnim i timskim uspesima, broju postignutih golova i osvojenih trofeja. To bi trebalo da predstavlja motiv više za Kuna da pokuša da povrati formu iz najboljih dana, što bi stimulativno trebalo da utiče i na Barselonu naredne sezone.

Otkriva se i to da je još tokom inicijalnih pregovora uprava Barselone iznela Agueru koliko je teška finansijska situacija i da će morati da prihvati ozbiljno smanjenje primanja ako želi da zaigra sa kumom Lionelom Mesijem. I upravo je ta želja bila presudna. Aguero je u razgovoru s potpredsednikom Rafaelom Justeom i sportskim direktorom Mateuom Alemanijem to jasno stavio do znanja, posle čega je stupio direktno u kontakt s Laportom kako bi prihvatio ponudu i iskazao svoju posvećenost isključivo završetku pregovora s Barselonom.

Gotovo istovremeno Aguero je na stolu imao finansijski bolju ponudu, počev od osnovne plate, preko bonusa, do provizije za potpis od Juventusa. Na sve to italijanski poreski zakoni prilično su olabavljeni za strance, što je često razlog zašto oni biraju transfer na Čizmu. Ne i Aguero. Njegov san da obuče dres Barselone i da zaigra s Mesijem mu je, kako tvrdi katalonski dnevnik, bio važniji od svega drugog.

Ambiciozna kocka igrača i kluba.

