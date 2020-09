Niko više nema predstavu šta će biti sa Luisom Suarezom i gde ga put vodi. Kao grom iz vedra neba pojavila se vest da je Suarez sada nadomak ostanka u Barseloni, iako je Ronald Kuman po preuzimanju funkcije prvog trenera upravo Pistolera označio kao prvog koji mu nije potreban u novom timu.

Poput španske sapunice sa Lionelom Mesijem, mogla bi da se završi i ova sa Luisom Suarezom u glavnoj ulozi - ostankom! Jednostavno, Barselona i Suarezovi agenti još ne mogu da se nađu oko uslova za raskid saradnje godinu dana pre zvaničnog isteka ugovora, Pistolero nema nameru da klubu oprosti oko 14.000.000 evra koliko bi trebalo da dobije za narednih godinu dana, niti pristaje na bilo kakav kompromis.

U Juventusu su izgubili strpljenje i ne mogu više da čekaju na Suarezovo premišljanje, iako bi u četvrtak u Peruđi trebalo da ima polaganje testa za dobijanje italijanskih papira, ali sve ukazuje da će Urugvajac ostati i tu poslednju godinu u klubu. Atletiko Madrid i ostali klubovi nemaju te finansijske uslove da isprate Suarezov apetit, a i Barselona nikako ne uspeva da slomi Inter za Lautara Martineza, za koga se čak kratko pominjalo da će ga ukrasti Florentino Perez!

Da bi Suarez na kraju zaista mogao da ostane nagovestio je i Ronald Kuman. On je u izjavi za TV 3 rekao da će Urugvajac biti tretiran normalno, u slučaju da ostane.

“Suarez će biti ravnopravan kandidat za prvi tim ako ostane. Razgovarao sam sa Luisom, čekamo da vidimo šta će biti u pregovorima s klubom. Poštovaćemo njegov i ugovor svakog igrača Barselone, ako bude ostao – biće deo prvog tima“.

U međuvremenu dobro obavešteni italijanski novinar Fabricio Romano javlja da se Barselona i dalje muči sa Lionom da nađe zajednički jezik oko obeštećenja za Memfisa Depaja. Holanđanin je dogovorio lične uslove saradnje odavno, u medijima se spekulisalo da su se klubovi našli na sumi između 25.000.000 i 35.000.000 evra, ali Romano to demantuje i navodi da pregovori još traju, da su komplikovani i da će potrajati još neko vreme. To, dakle, može da bude još dan, pet, deset ili do poslednjeg dana prelaznog roka 5. oktobra. Sve ostaje na Lionovoj želji da pusti Depaja i sposobnosti Barselonine uprave da zatvori transfer.

Zanimljivo, Romano otkriva i da je Barselona pre nekoliko nedelja otvorila pregovore s Arsenalom oko transfera Pjer Emerika Obamejana! Golgeter iz Gabona je bio viđen kao idealna zamena za Suareza, pošto je Lautaro i dalje preskup, ali iskusni centarfor nije hteo da pogazi reč koju je dao Tobdžijama, sa kojima je nedavno potpisao novi, trogodišnji ugovor...

Što se Suareza tiče, uprkos navodnim pričama o tome da je dogovorio trogodišnji ugovor s Juventusom vredan 10.000.000 evra po sezoni, sve nam se više čini da ćemo ga i narednih meseci gledati u Barseloni...

