Kurtoa, Guler, pa Belingem: Englez u Realu do 2031, biće korekcije plate
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 14:23
Kraljevski klub sa još jednim igračem dogovorio produžetak ugovora
Početkom sedmice osvanula je velika vest: Real Madrid sve je utanačio sa Tibom Kurtoom. Jedna od najboljih golmana sveta u ovom veku produžio je saradnju sa Kraljevskim klubom, ostaće u njemu do leta 2031. godine. Bio je to prvi u nizu poslova koji treba da budu završeni. Belgijanac je stavio autogram na pafir, Arda Guler će staviti, a slediće ga i Džud Belingem.
Dogovor sa Ardom Gulerom postoji, mada on, za razliku od Tiba Kurtoe, još nije ništa potpisao, ali hoće. Postojeći ugovor važi mu do leta 2029. godine, a po novom bi na Santjago Bernabeuu trebalo da ostane dve godine duže. Sa Džudom Belingemom je identična priča.
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Tvrdi španski list da će u narednom periodu, a opet ne precizira kada, Englez potpisati dokumentaciju i da će biti korekcije plate. Kolika će biti? Za sada nema tačnih informacijama, međutim, vrlo brzo će isplivati na površinu...
Nagrada za kvalitetne izvedbe na terenu će stići. Žoze Murinjo vratio je Džuda Belingema iza napadača, ponovo igra gde mu najviše odgovara i ima veliku slobodu. Sve podseća na njegov početak u Real Madridu. U tekućoj sezoni postigao je tri gola i upisao isto toliko asistencija, a na Mundijalu je zajedno sa Harijem Kejnom bio pogonsko gorivo Gordog Albiona.
Džud Belingem i Real Madrid su još pred kraj prošle sezone otvorili pregovore oko produžetka saradnje. Nijednog trenutka na Santjago Bernabeuu nisu u pitanje dovodili njegovu posvećenost, čak i kada je igrao nešto slabije i(li) imao problema sa povredama. Na Engleza gledaju kao što su svojevremeno na Luku Modrića, Tonija Krosa i Kazemira.
Elem, gledaju na Džuda Belingema kao na vitalni organ. Bez njega Kraljevski klub na terenu ne može da funkcionše.