Kurtoa, Guler, pa Belingem: Englez u Realu do 2031, biće korekcije plate

Početkom sedmice osvanula je velika vest: Real Madrid sve je utanačio sa Tibom Kurtoom. Jedna od najboljih golmana sveta u ovom veku produžio je saradnju sa Kraljevskim klubom, ostaće u njemu do leta 2031. godine. Bio je to prvi u nizu poslova koji treba da budu završeni. Belgijanac je stavio autogram na pafir, Arda Guler će staviti, a slediće ga i Džud Belingem.

Dogovor sa Ardom Gulerom postoji, mada on, za razliku od Tiba Kurtoe, još nije ništa potpisao, ali hoće. Postojeći ugovor važi mu do leta 2029. godine, a po novom bi na Santjago Bernabeuu trebalo da ostane dve godine duže. Sa Džudom Belingemom je identična priča.