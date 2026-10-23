Lalatović: Siguran sam da Radnički sa Drinom neće ispasti; Drinčić: Treba nam podrška sa tribina

“ Danas, mi smo odigrali taktički kvalitetnu utakmicu. Imao je Radnički jedno vreme inicijativu, imao je svoje šanse, moglo je to da ode i na ovu i na onu stranu. Na moju sreću, otišlo je na našu stranu. Ja kada sam došao, rekao sam da pod hitno moramo da popravimo efikasnost. Danas smo dali dva gola i, što me posebno raduje, nismo primili nijedan. Čestitam igračima, ispoštovali su sve što smo se dogovorili. Tako se bori za Novi Pazar. Ja poklanjam ovu pobedu celom gradu Novom Pazaru, igrali smo za njih, da bismo izašli iz te opasne zone. Ima još puno da se igra i ja sam siguran da Radnički sa Drinčićem neće ispasti. On će život dati da počnu da se osvajaju bodovi. Radnički je jedan od mojih omiljenih klubova, Niš jedan od mojih omiljenih gradova, želim vam da se ove sezone najpre spasete, a da sledeće pojurite i Evropu. Mi najpre da obezbedimo plej-of, a Evropa... To je daleko! ”

“ Pre svega, hoću da poželim mom Drini sve najbolje. Uvek sam govorio, sada ponavljam, bio je i ostao moj najomiljeniji igrač. Sa njim nikad nisam strepeo da li ću pobediti, nas dvojica zajedno smo u Radničkom imali dva poraza za celu sezonu, sa njim sam osvojio prvi trofej u trenerskoj karijeri, zajedno smo zabeležili najviše pobeda u istoriji Vojvodine. Uvek je bio lider kao igrač, takav je i sada kao trener. Ima svetlu budućnost i treba ga pustiti da radi. Vidi se njegova ruka, ideja, filozofija, mnogo igrate bolje od kad je došao. Ko zna šta bi bilo u Surdulici da nije bio crveni karton u ranoj fazi .”

Reč je, zatim, dobio trener Radničkog:

“Čestitao bih pobedu šefu i zahvalio bih mu se na lepim rečima. Što se nas tiče, ovih sedam dana sam video veliki pomak, s tim što imamo ozbiljan problem fizičke pripreme i samopouzdanja. Sada imamo pritisak da osvajamo bodove i to moramo pod hitno da popravimo u narednim utakmicama. Što se igre tiče, ja sam video pomak. Da li je malo vremena - jeste, da li ovi igrači mogu da isprate to sve? I kad sam došao, rekao sam da mora da se promeni disciplina, dok sam ja ovde meke stvari će morati da se poštuju i do pauze ćemo iskristalisati ko može, a ko ne može.”

Nikolu Drinčića smo zamolili da obrazloži odluku da utakmicu počne sa izrazitim vezistom Stefanom Nikolićem kao ‘lažnom devetkom’, dok su na klupi ostala petorica napadača. Pretpostavljamo da i to ima veze sa više puta pominjanom disciplinom i radnom etikom:

“Tako je, disciplina, pristup, trening, ali i do peravila bonus igrača. To je bila moja odluka. Da li drugi treba da donesu više - jeste, da li je mali Nikolić odigrao dobro - za mene jeste. Ja i prvi mandat kada sam bio ovde, ja sam ga stavljao i uvek ću pre staviti nekog igrača koji ima veliku želju, nego neke igrače koji nemaju dosciplinu i ovde su samo pro forme.”

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Radnički je u velikoj rezultatskoj agoniji (četiri uzastopna poraza), pa se sa tribina orilo “Uprava, napolje” i “Druga liga”. Drinčić je osetio potrebu da to prokomentariše:

“Ja nemam problem pritiska i samopouzdanja, ali Radničkom treba podrška. Nije cilj izaći i vređati, to je to što imamo. Nama treba rad, a vremena nemamo. Ovde sam tek sedam dana, ali boriću se do kraja, dokle god bude bilo šanse. Nemam plan da idem. Kada kažem fizička sprema, to nema veze sa prethodnim trenerom, to je stvar te discipline. Dužnost im je da treniraju i budu spremni, to kod nas nije slučaj, ali trudićemo se da popravimo.”

Za kraj, Lalatović je ponovo prigrabio mikrofone:

“Sve što je Drina rekao, sto posto je upravu. Neka vređaju njega i mene, ali nemojte igrače, njima treba podrška, aplauz, ovako im vežete noge.”