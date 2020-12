Uveliko se planira na San Siru zimski prelazni rok, potreba je puno, a novca malo. Paolo Maldini će možda imati najteži zadatak u svojoj direktorskoj karijeri, posebno kada su u pitanju transferi Mohemeda Simakana iz Strazbura i Bubakarija Sumarea iz Lila. Ali pravio je i kao igrač velike podvige, sada je vreme da nastavi sa dobrim poslom i iz fotelje.

Rosoneri su hit evropskog fudbala, igraju sjajno pod palicom Stefana Piolija i prete da pokore Italiju. Jedini su neporažen tim u ligama petice (10 pobeda i četiri remija), ali povrede predstavljaju sve veći problem. U napadu je pod hitno potrebna zamena za Zlatana Ibrahimovića, koji će morati da provede još neko vreme van terena zbog povrede. Mete su brojne. Luka Jović je čini se prva želja uprave, plan je da se srpski napadač dovede na pozajmicu iz madridskog Reala, računaju na dobre odnose sa kraljevskim klubom. Alternative su Olivije Žiru, Arkadijuš Milik, Gracijano Pele, Odson Eduar, pa i mladi Đanluka Skamaka iz Đenove.

Ipak, to je samo jedan od požara koje će Maldini sa svojim saradnicima pokušati da ugasi na zimskoj pijaci. Prioritet je odavno bio angažovanje štopera, izvesno je da će Leo Duarte i Matea Musakio napustiti klub. Brazilac nema potrebnog iskustva da bi se na njega ozbiljnije u ovom trenutku računalo na San Siru, pa će na kaljenje, dok je Argentinac na prodaju. Bivši štoper Viljareala je u klubu od 2017. godine, ugovor mu ističe na kraju sezone i ako u prvom mesecu naredne godine na pronađe uhlebljenje sa njim će verovatno biti i raskinuta saradnja. Iako se pisalo o Ozanu Kabaku iz Šalkea (kojeg je pikirao i Liverpul), čini se da je prva meta Rosonera Mohamed Simakan iz Strazbura. Još od oktobra se talentovani francuski defanzivac povezuje sa Milanom, dve strane navodno imaju i dogovor o petogodišnjem ugovoru teškom dva miliona evra po sezoni. Problem je Strazbur. Uprava francuskog kluba traži 20.000.000 evra za njegove usluge, ali Milan može da ponudi samo 15.000.000. U upravi kluba iz Lombardije se nadaju da bi ipak mogli da naprave kompromis i završe posao u januarskom prelaznom roku.

Veliki teret je ove sezone stavljen i na Ismaela Benasera i Franka Kesija, pa su ih kao rezultat toga stigle povrede. Bez ovog dvojca u veznom redu Rosoneri ne liče na sebe, što se videlo i minulog vikenda u susretu sa Lacijom (iako je golom Ernandeza u poslednjim sekundama izvojevana pobeda). Savršeno rešenje je pronađeno, ali problem je ponovo isti - novac. Bubakari Sumare je neko koga u Milanu vide kao idealnu zamenu za Kesija. Lil prolazi kroz turbulentan period, promenu predsednika i vlasnika, pa se spekuliše da će u januaru morati da prodaju nekolicinu fudbalera. Žele ipak da zarade dobar novac, pa za francuskog vezistu traže 25.000.000 evra. Jasno, Rosoneri to ne mogu da plate, pa će Maldini pokušati da dogovori pozajmicu. Čini se da je to u ovom trenutku jedino moguće rešenje. Da li će Lil pristati, vreme će pokazati, teško je ipak zamisliti da to urade, a da se Milan ne obaveže da makar narednog leta otkupi Sumareov ugovor.

Suma sumarum, potrebna su makar tri pojačanja Rosonerima pred drugi deo sezone, u kojem ih očekuje i susret sa Crvenom zvezdom u šesnaestini finala Lige Evrope. Novca nema dovoljno. U toku su i pregovori sa Đanluiđijem Donarumom i Hakanom Čalhanogluom oko novih ugovora, pa će Maldini morati dobro da zasuče rukave. Odavno nisu bili u situaciji da se bore za trofeje, a ishod čitave sezone mogao bi da zavisi od januarske pijace.