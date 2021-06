Tomas Tuhel je za kratko vreme na Stamford bridžu stekao status božanstva. Preporodio je ekipu, ugurao Čelsi među prve četiri ekipe na kraju sezone i ono najvažnije – doneo Plavcima drugu titulu evropskog prvaka.

Sve to je postigao nemački starteg za samo nekoliko meseci, čime njegova ostvarenja dodatno dobijaju na značaju. Preuzeo je urušenu ekipu, pre svega na polju samopouzdanja. Plavci su do dolaska Tomasa Tuhela bili u slobodnom padu, delovalo je kao nemoguća misija da Nemac popravi sve ono što je Frenk Lampard pre njega zabrljao. Uspeo je i napravio unapređenu verziju Čelsija, a Roman Abramovič to zna da ceni.

Zbog toga treba očekivati da vlasnik Plavaca bude izdašan ovoga leta i usliši želje Tomasa Tuhela. A, njih će biti niska. Svestan je nemački strateg da ekipa mora da se osveži, ali će želeti da sačuva i „svoje ljude“.

Iako se Markos Alonso nije naigrao minule sezone, Tomas Tuhel ga izuzetno ceni. Jedan je od igrača kojima veruje, a koji ne zahtevaju da na terenu provedu svaki minut. Markos Alonso je u Čelsiju sada već starosedelac. Na Stamford bridž je stigao iz Fjorentine u smiraj leta 2016. godine i opravdao uložena 23.000.000 evra koliko je izdvojio Čelsi kako bi ga angažovao.

Od dolaska Tomasa Tuhela smanjila se minutaža Markosu Alonsu. Preselio se na klupu, a kraj leve aut-linije se zacementirao Ben Čilvel. Iako je španski levi bek odigrao samo 1.252 minuta u protekloj sezoni, upisao dva gola i bio bez asistencije, Tomas Tuhel je izričit u nameri da ga zadrži u gradu na Temzi. Svestan je nemački strateg da Alonso po potrebi može da pokrije i levog štopera u formaciji sa trojicom pozadi i da bi njegov ostanak na Stamford bridžu bio od velikog značaja za određene minijature.

Španac ima ugovor sa Plavcima do leta 2023. godine, zadovoljan je primanjima u Čelsiju i po svemu sudeći neće menjati sredinu iako ima ponudu iz domovine, ali i iz Italije. Antonio Konte ga je upisao u svoj tefter, a Interovi interesovanje za španskog levog beka nije splasnulo ni po Konteovom odlasku. Simone Inzagije preuzeo je Nerazure i ostao veran Konteovoj ideji da privoli Markosa Alonsa na Đuzepe Meacu. Ali, on nije jedini pik. Dobro je poznato da su Nerazuri naciljali i Đordija Albu, a kako je i Barselona zainteresovana da dovede beka Čelsija, Blaugrana i Nerazuri bi mogli da sklope džentlmenski dogovor.

Samo previše je otežavajućih okolnosti. Markos Alonso bi da izgura do kraja ugovor u Čelsiju. Svestan je da se širom Starog kontinenta režu plate i da je veliko pitanje koliko bi prihodovao na ime plate u slučaju da promeni sredinu. Takođe, Đordiju Albi se ne mrda sa Nou Kampa, ali to ne bi uticalo na dolazak Markosa Alonsa, jer ga u Barseloni vide kao alternativu i zamenu za Žuniora Firpa, koji ide u Lids.

Dakle, Markos Alonso bi na Nou Kampu, baš kao što je to i na Stamford bridžu bio rezervista, a velika želja Blaugrane je Hose Gaja na koga neće krenuti u ofanzivu dok se ne reši situacija sa Đordijem Albom ili ne prikupi novac za Gajin transfer. Rade Barselona i Inter na nekoliko frontova, pokušavaju udruženim snagama da izdejstvuju najbolje za sebe i prođu jeftino, ali se čini da Markosa Alonsa ovoga leta neće upecati. Jer primamljivi su španski i italijanski velikan za obogaćenje CV-ja, ali u Londonu je sigurnost.