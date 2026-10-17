Meč dana na Kartuhi: Lepotica za romantike – mogu li sjajni zeleno-beli da stanu na put Barsi?
Vreme čitanja: 4min | sub. 17.10.26. | 09:49
Betis u strašnoj formi, ali šta reći za tim Hansija Flika - 10 mečeva – 10 pobeda – 43 gola (18.30)
Ne može da se kaže da je derbi, da je veliko rivalstvo, jer je Barselona mnogo veći klub, ali Betis pod komandom Manuela Pelegrinija igra za fudbalske sladokusce i romantike. Uživanje je gledati zeleno-bele kako plešu na terenu. Vremešni Čileanac godinama izvlači najbolje od tima iz Sevilje. Zvezde padalice kao Brazilac Antoni vraćaju se u život u dresu Betisa, dok je, recimo, karijera Iska produžena u timu sa Benito Viljarmarina.
Ni preseljenje na najveći stadion u Sevilji i Andaluziji (Viljarmarin se renovira) nije poremetilo zeleno-bele koji blistaju, na trećem su mestu u Primeri i imaju obe pobede u Ligi šampiona. Novi plasman u elitno evropsko takmičenje je izvestan za Betis.
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Pitanje svih pitanja – ima li neko rešenje ove sezone za supermoćnu Barselonu? Ako iko u La Ligi može da parira razigranoj četi Hansija Flika, onda je to Betis. Videćemo narednog vikenda i El Klasiko, da li Real može da izazove šampiona Španije. Barsa daje nestvarnih 4,3 gola po meču (43 na 10 utakmica). Deset mečeva u sezoni i isto toliko pobeda za Katalonce. Rafinja i Lamin Jamal igraju svemirski fudbal, kao u najboljim danima pre više od decenije sa Mesijem, Ćavijem, Inijestom, Nejmarom, Suarezom, Busketsom…
18.30: (5,50) Betis (5,60) Barselona (1,48) MOZZART RELAX
Utakmica za sladokusce je danas (18.30) na Kartuhi. Svi koji ne navijaju za Barsu biće uz Betis, da Primeru učini interesantnijom. Kako je krenulo, Barselona bi mogla da se prošeta do treće vezane krune pod komandom nemačkog stratega.
Svestan je Pelegrini da je Barsa favorit, ali zna da njegov tim ima šansu da iznenadi lidera i šampiona Španije.
“Barselona ima veoma visoku sposobnost realizacije i veoma kreativne igrače. Moramo biti veoma pažljivi, fokusirani i intenzivni. Takođe ćemo imati šanse i nadamo se da ćemo ih moći realizovati. Moramo biti veoma fokusirani u odbrani kako bismo izbegli greške, jer se greške se kažnjavaju golovima. Moramo da održimo naš stil igre protiv protivnika koji takođe mnogo pritiska i otežava kontrolu lopte. Idemo na tri boda, a ako ih ne osvojimo, to će biti zato što nas je nadigrala”, rekao je Pelegrini.
Na početku sezone blistao je kapiten Rafinja. I bez njega, propustio je poslednje dve utakmice, Barsa ne spušta papučicu za gas. U utorak je pregažen Galatasaraj sa 4:1 u Ligi šampiona. Dobra vest pred derbi u Sevilji je da se Brazilac oporavio i otputovao je u Andaluziju. Oprez nije na odmet pred El Klasiko, pa se očekuje da Rafinja počne s klupe.
Prve minute ove sezone mogao bi da ima holandski vezista Frenki de Jong, koji se dva meseca oporavljao od povrede kolena koju je zadobio letos na Mundijalu „preko bare”. Van stroja su samo Arauho i Kristensen. Očekuje se da će u špicu, osim sigurnog Lamina Jamala, da igra Brazilac Gabrijel Žezus, letnje pojačanje iz Arsenala, dok će na mestu Rafinje verovatno da bude nemački reprezentativac Karem Adejemi. Flik ima veliku dilemu svaki meč oko „desetke”. Smenjuju se Fermin Lopez i Olmo. Ovog puta bi prednost trebalo da ima nekadašnji fudbaler Dinama iz Zagreba i RB Lajpciga. “Beton” na sredini su Pedri i Rodri.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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Što se tiče domaćina, van stroja su Aitor i Žunior Firpo. Argentinac Kučo biće najistureniji. Marka je najavila Iska na klupi iako je u sjajnoj formi nekadašnji as Reala i reprezentativac Španije – tri gola na poslednje dve utakmice. Osasuni je veteran postigao dva gola prošle nedelje u Sevilji (5:2), a Portu s bele tačke pre tri dana u Ligi šampiona, kada je bilo 3:2 za zeleno-bele.
14.00: (5,30) Espanjol (3,60) Atletiko Madrid (1,70) MOZZART RELAX
Tradicija kaže da Barsa lako izlazi na kraj sa Betisom. Tim iz Sevilje nije pobedio Katalonce na 11 poslednjih utakmica. Prošle sezone u Primeri je bilo 3:1 u Barseloni, a čak 5:3 u gostima za tim Hansija Flika. Od devet poslednjih mečeva u Primeri u Sevilji, Barsa ima čak osam trijumfa, a na svih osam mečeva je dolazila kombinacija GG3+. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota na GG3+ je 1,45, na GG4+ je 1,78.
PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
14.00: (5,30) Espanjol (3,60) Atletiko Madrid (1,70) MOZZART RELAX
16.15: (1,47) Viljereal (4,40) Elče (6,75) MOZZART RELAX
18.30: (5,50) Betis (5,60) Barselona (1,48) MOZZART RELAX
21.00: (3,30) Valensija (3,30) Atletik Bilbao (2,25) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,10) Osasuna (3,50) Rasing Santander (3,40) MOZZART RELAX
16.15: (2,10) Selta (3,35) Alaves (3,60) MOZZART RELAX
18.30: (3,35) Malaga (3,45) Sosijedad (2,15) MOZZART RELAX
21.00: (1,25) Real Madrid (6,50) Sevilja (10,0) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama