Meč dana na Kartuhi: Lepotica za romantike – mogu li sjajni zeleno-beli da stanu na put Barsi?

Pitanje svih pitanja – ima li neko rešenje ove sezone za supermoćnu Barselonu? Ako iko u La Ligi može da parira razigranoj četi Hansija Flika, onda je to Betis. Videćemo narednog vikenda i El Klasiko, da li Real može da izazove šampiona Španije. Barsa daje nestvarnih 4,3 gola po meču (43 na 10 utakmica). Deset mečeva u sezoni i isto toliko pobeda za Katalonce. Rafinja i Lamin Jamal igraju svemirski fudbal, kao u najboljim danima pre više od decenije sa Mesijem, Ćavijem, Inijestom, Nejmarom, Suarezom, Busketsom…

18.30: (5,50) Betis (5,60) Barselona (1,48) MOZZART RELAX

Utakmica za sladokusce je danas (18.30) na Kartuhi. Svi koji ne navijaju za Barsu biće uz Betis, da Primeru učini interesantnijom. Kako je krenulo, Barselona bi mogla da se prošeta do treće vezane krune pod komandom nemačkog stratega.

Svestan je Pelegrini da je Barsa favorit, ali zna da njegov tim ima šansu da iznenadi lidera i šampiona Španije.

“Barselona ima veoma visoku sposobnost realizacije i veoma kreativne igrače. Moramo biti veoma pažljivi, fokusirani i intenzivni. Takođe ćemo imati šanse i nadamo se da ćemo ih moći realizovati. Moramo biti veoma fokusirani u odbrani kako bismo izbegli greške, jer se greške se kažnjavaju golovima. Moramo da održimo naš stil igre protiv protivnika koji takođe mnogo pritiska i otežava kontrolu lopte. Idemo na tri boda, a ako ih ne osvojimo, to će biti zato što nas je nadigrala”, rekao je Pelegrini.

KO OSVAJA ZLATNU LOPTU?

Na početku sezone blistao je kapiten Rafinja. I bez njega, propustio je poslednje dve utakmice, Barsa ne spušta papučicu za gas. U utorak je pregažen Galatasaraj sa 4:1 u Ligi šampiona. Dobra vest pred derbi u Sevilji je da se Brazilac oporavio i otputovao je u Andaluziju. Oprez nije na odmet pred El Klasiko, pa se očekuje da Rafinja počne s klupe.