Hansi postavlja standarde u Barsi - 80 golova na 27 utakmica, ovo niko nikad nije radio u Ligi šampiona

Kakvu je mašineriju od tima napravio Hansi Flik, govori i podatak da je Barselona pod njegovim vođstvom postigla 80 golova na 27 utakmica u Ligi šampiona ili 2,96 po utakmici, što je najbolji učinak jednog trenera u elitnom takmičenju na više od 20 utakmica u klubu u aktuelnom formatu.

Flik sa ovim timom uspeva neverovatne stvari, od svakog pojedinca uspeva da izvuče maksimum i da pronađe pravu ulogu, iako je bilo skeptičnih komentara pred početak sezone da bi Barselonu moglo da košta to što nema izrazitog napadača. Neverovatne brojke pokazuju potpuno suprotno.

Iako je Barselona imala svoje probleme u Istanbulu, nemački stručnjak je izuzetno zadovoljan reakcijom svoje ekipe u teškim okolnostima.

„U Ligi šampiona, čak i kada igramo dobro, u pojedinim situacijama ne donosimo prave odluke u poslednjoj trećini terena i to je nešto što moramo da popravimo. Ali na ovom stadionu i u ovakvoj atmosferi, nimalo nije bilo lako i izuzetno sam srećan zbog pobede”, poručio je Flik.

Posebne pohvale nemački strateg ponovo je sačuvao za prvu zvezdu i pokretačku snagu ovog tima, Lamina Jamala. Mladi španski reprezentativac u potpunosti uživa kod Flika. Sinoć je osmi put od dolaska Nemca upisao dve asistencije na jednom meču, a samo u ovoj sezoni u tome je uspeo četvrti put.

„Nije dao gol, ali je podelio tri ili četiri ključna dodavanja za pogodak. On je neverovatan igrač i izuzetno važan za nas. Ponekad tokom same utakmice nisam ni svestan šta je sve izveo, ali kada ga gledate na svakom treningu, vidi se da sve te situacije sa lakoćom ponavlja i na meču. To je prosto neverovatno. Srećan sam što imam takvog igrača u timu, ali na kraju krajeva, imam na raspolaganju nekoliko fudbalera koji igraju na vrhunskom nivou. Na svakoj poziciji rade odličan posao. Razumem da su sve oči uprte u Lamina jer je on naša zvezda, ali meni je najvažnije da tim pobeđuje. Sa njim na terenu u drugom poluvremenu fantastično smo dominirali, a ono što radi sa tim poslednjim pasom je prosto neverovatno.”

Uprkos impresivnoj seriji pobeda i rekordnoj efikasnosti, Flik ne dozvoljava opuštanje i naglašava da se trofeji ne osvajaju na jesen.

„U sjajnom smo momentu i možemo biti ponosni - to je odlično za klub, navijače i ceo tim. Imamo samopouzdanje, ali u fudbalu stvari mogu veoma brzo da se promene. Ponosni smo na trenutnu situaciju, srećni smo i tačno znamo kako želimo da igramo. Međutim, naša ambicija je mnogo veća, želimo da osvajamo trofeje. Sada još ništa ne može da se osvoji. Veliki trofeji se osvajaju u maju ili junu i mi iz dana u dan radimo upravo za to.”

Strateg Katalonaca dotakao se i nastupa Karima Adejemija i Gabrijela Žezusa, koji su u finišu meča dokrajčili rivala i pokazali da se na njih može ozbiljno računati.

„Karim je izuzetno brz, odličan sa loptom u nogama i sposoban da postiže golove. Mnogo mi je drago što se upisao u strelce. Što se Gabrijela tiče, on igra na vrhunskom nivou, ali verujem da može da bude još bolji. Srećan sam kako trenira i izuzetno ga cenim, ali on ima još veći potencijal koji će pokazati u narednim nedeljama”, zaključio je Flik.

Niz pobeda Katalonci će pokušati da produže narednog vikenda protiv Betisa na Benito Viljamarinu, a potom ih očekuju mečevi istine – protiv Pari Sen Žermena u Parizu 20. oktobra, odnosno sa Real Madridom u Barseloni pet dana kasnije.