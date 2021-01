Pokušalo se s Emanuelom Koneom i nije išlo. Barselona suviše zateže za Rikija Puća jer je svaki evrocent bitan. Zbog toga je Milan aktivirao opciju C za vezni red u liku - Sualija Meitea.

Kako javlja italijanski transfer guru Đanluka di Marcio Milanov direktor Paolo Maldini već je uspostavio inicijalne kontakte s čelnicima Granata kako bi se razgovaralo o eventualnom transferu. Ističe se da će narednih nekoliko sati biti ključno za intenziviranje pregovora, a navodno prvi signali sa druge strane su pozitivni, mada je sve još u ranoj fazi.

Pre nego što se čuo sa kolegama iz Torina, Maldini je prvo razgovarao sa Meiteovim zastupnicima kako bi proverio uslove eventualnog transfera, a kako su se dve strane načelno našle brzo, odmah se prešlo u sledeću fazu.

Milan sprema prvu zvaničnu ponudu za Meitea – pozajmicu do kraja sezone, uz opciju otkupa koja bi naknadno bila dogovorena. Rosonerima je pod hitno potrebno pojačanje u veznom redu i cilj je da se do kraja januara pronađe adekvatno rešenje. Meite je u Torino stigao iz Monaka za 11.500.000 evra, a ove sezone skupio je 16 utakmica u svim takmičenjima i ima po gol i asistenciju kraj svog imena i prezimena. Šef Milanove skauting službe Džefri Monkada dobro ga poznaje iz vremena kada je radio u Monaku.

S druge strane Emanuel Kone je bio preskup pošto Tuluz za njega traži odmah 15.000.000 evra, a kako je ista suma novca već izdvojena za dovođenje štopera Strazbura Mohameda Simakana, jedina realna opcija je pozajmica s pravom ili obaveznim otkupom u nekom sledećem periodu. Riki Puć je takođe bio interesantno rešenje, ali kako je Barselona nedavno aktivirala klauzulu automatskog produžetka saradnje na još dve godine kako bi se što skuplje prodao ove zime, Milan je odmah otpao iz jednačine. Maldini je za Puća nudio mogućnost da bude na pozajmici narednih godinu i po dana, a da onda bude otkupljen za 13.000.000 evra, ali su se dve strane mimoišle u razmišljanjima.

S druge strane dobra vest je da je Milan tehnički dogovorio produžetak ugovora sa Hakanom Čalhanogluom. Stefano Pioli je javno priznao da postoji velika želja dve strane da se saradnja nastavi, a za početak naredne sedmice zakazan je odlučujući sastanak agenta turskog reprezentativca Gordona Stipića i direktorskog tandema Masara – Maldini gde bi trebalo da se utanače poslednji detalji ugovora. Najverovatnije će to biti 3.500.000 evra godišnje, plus bonusi. On je jedno vreme tražio 5.000.000 evra bez bonusa, ali izgleda da je Milan ipak pobedio. No, čekamo potvrdu.

Zanimljivo, Milan će u subotu uveče ugostiti Torino na San Siru u meču Serije A, što će verovatno biti idealna prilika za čelnike dva kluba da dalje razgovaraju o transferu Meitea.

