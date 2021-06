Evropsko prvenstvo je u žiži javnosti, a na scenu se probija i Kopa Amerika.

Za danas su bukmejkeri Mozzarta spremili pojačane kvote na tri meča koja obuhvataju dva trenutno najpopularnija nadmetanja na svetu, i one će u svakom trenutku imati najveći koeficijent na planeti.

Proverite, stvarno je tako.

HOLANDIJA - ČEŠKA (NEDELJA, 18.00), KEC 1,77

Posle veoma dobrih partija u grupnoj fazi Holandija će težiti da navijačima pruži još jedan razlog za slavlje. Večeras u osmini finala Evropskog prvenstva u Budimpešti Lale igraju protiv Češke, imaju epitet favorita, ali daleko od toga da ih čeka lak posao. Holanđani su postizali golove iz zabave u Grupi C i verovatno će se držati napadačkog stila igre i protiv Čeha. Nominalni posetioci će se još jednom osloniti na napadača u formi Patrika Šika, koji ipak nije uspeo da povede svoju selekciju do pozitivnog ishoda protiv Engleske. U svakom slučaju, Češka se suočava sa teškim zadatkom protiv tima Franka de Bura, koji ima za cilj da odvede svoje momke do kraja turniru.

BRAZIL - EKVADOR (NEDELJA, 23.00), KEC 1,43

Brazil je ostvarenim maksimalnim učinkom osigurao prvo mesto u Grupi B na Kopa Americi, ali interesuje ga i pobeda nad Ekvadorom u okviru poslednje runde grupne faze. Selesao trenutno izgleda nezaustavljivo i, nesumnjivo, nestrpljiv je da sačuva stopostotni rekord. Glavni trener Tite, međutim, mogao bi da odmori nekoliko standardnih igrača prvog tima. S druge strane, Ekvador nema nijedno slavlje na takmičenju i na rubu je eliminacije pošto u ključnom dueli ima planinu ispred sebe. U poslednjem međusobnom susretu u takmičarskoj utakmici Brazil je zabeležio pobedu nad Ekvadorom 2:0.

VENECUELA - PERU (NEDELJA, 23.00), DVOJKA 2,60

Venecuela i Peru se bore da rezervišu mesto u četvrtfinalu Kopa Amerike. Vinotinti još nemaju pobedu na kontinentalnom turniru, ali su pokazali znake poboljšanja u remijima sa Kolumbijom i Ekvadorom. S druge strane, Peru je imao uspona i padova. Inke se nadaju drugoj pobedi na takmičenju, ali s obzirom na partiju Venecuele u remiju sa Ekvadorom, treba biti oprezan. Poslednja tri međusobna okršaja Venecuele i Perua završena su nerešeno.

