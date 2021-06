Žoze Murinjo je preuzeo Romu, ali zbog kontinentalne smotre nema previše obaveza. Tako je iskoristio višak vremena da u kolumni za engleski San da svoj sud o reprezentacijama koje će učestvovati na predstojećem Evropskom prvenstvu (od 11. juna do 11. jula). Govorio je pre svega o favoritima, nahvalio zemljaka Rubena Dijasa i prvu zvezdu francuske reprezentacije Kilijana Mbapea, a istakao je i da je razočaran nemačkom reprezentacijom, za koju veruje da takmičenje može da okonča u grupnoj fazi, ali i daje sposobna da ga osvoji. Čitavu kolumnu možete pronaći OVDE.

Naravno, glavna tema su bili Englezi. Portugalac ističe da im je sada idealna prilika da se domognu trona.

"Engleska je verovatno najsličnija Brazilu, jedna je od najtežih reprezentacija za vođenje zbog ogromnih očekivanja ljudi. Moraju protiv toga da se bore. Teška je zemlja i mnogo se očekuje od njih. Po pravilu, umesto da ih podržavaju od prvog do poslednjeg dana, ljudi ih odmah okruže nekom negativnom atmosferom. Moraju emotivno da ostanu stabilni i da se nose sa pritiskom. Ako to izvedu, imaju veliku šansu. Grupnu fazu igraju kod kuće, na njihovom terenu su i polufinala i finale. Sada je prilika, jer je poslednja bila još 1996. godine. Tada im se nije dalo, jer su izgubili na penale, a to je nepredvidiva stvar. Sada moraju da daju sve od sebe".

Kada je reprezentacija Nemačke u pitanju, Murinjo je podsetio na slabe rezultate u kvalifikacijama, kao i istorijski poraz kod kuće od selekcije Severne Makedonije. Ističe da bi mogli da ispadnu u grupnoj fazi, ali i da bi u slučaju prolaska mogli i do titule.

"Nemci su Nemci i to vam govori sve. Mislim da mogu da ispadnu u grupnoj fazi. To je moguće. Ipak, ukoliko prođu grupu, mogu da stignu do samog kraja".

Nahvalio je svog zemljaka Rubena Dijasa, koji je nedavno proglašen i najboljim igračem Premijer lige za nedavno okončanu sezonu. Ipak, istakao je i da ga ne bi začudilo da branilac titule okonča takmičenje u grupnoj fazi.

"Ruben Dijas je najbolji štoper na svetu. Pored njega je 38-godišnji Pepe sa svim svojim iskustvom. Oni mogu biti snaga Portugalije, koja ima hrpu talentovanih igrača u napadu. Kristijano Ronaldo više nije klinac i ovo će mu verovatno biti poslednje Evropsko prvenstvo. Nakon što je postao evropski šampion, verujem da će učiniti sve da uspe i drugi put. Ipak, grupa je jako teška i ne bih se začudio da Portugalija ispadne. Igramo sa Francuskom, Nemačkom u Nemačkoj i Mađaraskom u Mađarskoj. Situacija je jako teška, ali ako prođemo dalje, sposobni smo i da dođemo do titule".

Prema mnogima favorit za evropsku krunu je aktuelni šampion sveta, Francuska. Murinjo se slaže sa tim i posebno hvali sjajnog Mbapea.

"Kada je Kilijan Mbape na tvojoj strani, jako je teško da ne pobediš. On je jedan od igrača koji dobija mečeve i uteruje strah u kosti protivnicima. Mbape će dati sve od sebe da dokaže svima da je najbolji posle Lionela Mesija i Kristijana Ronalda. Didije Dešan zna šta hoće. Oni su svetski šampioni i viceprvaci Evrope. Sve sem finala za njih će biti neuspeh".

Špancima fali udarna igla, tvrdi Portugalac.

"Tehnički su neverovatni. Čak su im i štoperi neverovatno tehnički nadareni. Tako da, Španija je građenje iz zadnje linije, čuvanje poseda, skrivanje lopte od protivnika, teranje rivala na trčanje... Ipak, nedostaje im vrhunski napadač poput Davida Vilje. Muče se da reše rivale uprkos činjenici da su dominantni".

Ceni Franka De Bura kao igrača, ali ne toliko i kao trenera. Zbog svega veruje da će Holanđani teško i do polufinala Eura.

"Frank de Bur nema veliko iskustvo kao selektor ili klupski trener. Naravno, bio je sjajan igrač i veoma je poštovan u Holandiji. Igrači se sigurno ugledaju na njega. Nisu to loši fudbaleri, ali gde su im igrači poput Van Bastena, Rajkarda? Ne vidim ih u polufinalu".

Stigao je da pecne i Gereta Bejla govoreći o reprezentaciji Velsa.

"Prethodnih godina se Vels prilično oslanjao na Gereta Bejla i Erona Remzija, dva najtalentovanija igrača u zemlji. Ipak, kada pogledam njihove sezone i koliko je mečeva Remzi odigrao u Juventusu... Imali su mnogo povreda. Što se tiče Gereta i njegovih dobrih nastupa i koliko je golova postigao protiv velikih ekipa. Nije ih bilo puno, možda nijedan".