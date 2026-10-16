Najava komšijskog derbija u znaku velikog jubileja: Aleksandar Pejović ulazi u ’klub 400’

Čuli smo njihovu verziju – da nedeljama pre i posle te utakmice ne komuniciraju međusobno zbog rivalstva. Teoretičari zavere će, opet, kako god da se utakmica završi, uvek pronaći poligon za svoj omiljeni hobi. A, pravu istinu treba, kao i uvek, tražiti negde na sredini. Možda baš u statistici iz poslednjih nekoliko sezona, koja kaže da je ishod komšjskog derbija juga Srbije gotovo nemoguće predvideti. Jer, na prethodnih 14 mečeva, bilo je pet pobeda Nišlija, pet remija i četiri trijumfa Surduličana!

Nije zgoreg potruditi se i pronaći neki novi ugao za najavu sudara Radnika i Radničkog, ali ovog puta, pred premijerni meč 12. kola Mozzart bet Superlige, sva svetla reflektora uperena su u jednog čoveka. Dobije li danas šansu od trenera Zorana Rendulića, a sve su najave da hoće, Aleksandar Pejović, 35-godišnji vezista domaćeg tima, postaće tek drugi fudbaler u istoriji Mozzart Bet Superlige koji će odigrati 400. utakmicu u ovom takmičenju. Odavno je izbio na drugo mesto večne liste, stao uz rame svom velikom prijatelju i dugogodišnjem saigraču Janku Tumbaseviću (koji je privremeno zastao na broju 452), ali večeras ima priliku da mu se pridruži u još jednom podvigu za anale, budući da je u karijeri do sada odigrao 399 superligaških utakmica: 147 u dresu Mladosti iz Lučana, 98 kao fudbaler Radničkog iz Niša, 88 kao član Slobode iz Užica, 37 u dresu sadašnjeg kluba i 29 za OFK Beograd Mozzart Bet!

„Divan podatak. Znao sam da sam tu, negde, ali nisam imao u vidu da sam se toliko primakao jubileju. I baš je simbolika da imam priliku da ga obeležim protiv kluba u kojem sam toliko dugo igrao, nosio kapitensku traku, kluba iz grada u kojem živim. Nadam se da će se utakmica završiti pobedom Radnika, pa da imamo razlog da se počastimo i proslavimo taj okrugli broj“, ističe Pejović za Mozzart Sport.