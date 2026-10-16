Najava komšijskog derbija u znaku velikog jubileja: Aleksandar Pejović ulazi u ’klub 400’
Vreme čitanja: 4min | pet. 16.10.26. | 09:20
Iskusni vezista Radnika danas bi, protiv Radničkog iz Niša, trebalo da postane tek drugi fudbaler u istoriji Mozzart Bet Superlige koji je stigao do ove brojke
Ništa lično, ali malo su postali predvidivi i nekreativni oni koji okršaje Radnika i niškog Radničkog najavljuju isključivo kroz prizmu „derbija porodice Tončev“.
Čuli smo njihovu verziju – da nedeljama pre i posle te utakmice ne komuniciraju međusobno zbog rivalstva. Teoretičari zavere će, opet, kako god da se utakmica završi, uvek pronaći poligon za svoj omiljeni hobi. A, pravu istinu treba, kao i uvek, tražiti negde na sredini. Možda baš u statistici iz poslednjih nekoliko sezona, koja kaže da je ishod komšjskog derbija juga Srbije gotovo nemoguće predvideti. Jer, na prethodnih 14 mečeva, bilo je pet pobeda Nišlija, pet remija i četiri trijumfa Surduličana!
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Nije zgoreg potruditi se i pronaći neki novi ugao za najavu sudara Radnika i Radničkog, ali ovog puta, pred premijerni meč 12. kola Mozzart bet Superlige, sva svetla reflektora uperena su u jednog čoveka. Dobije li danas šansu od trenera Zorana Rendulića, a sve su najave da hoće, Aleksandar Pejović, 35-godišnji vezista domaćeg tima, postaće tek drugi fudbaler u istoriji Mozzart Bet Superlige koji će odigrati 400. utakmicu u ovom takmičenju.
Odavno je izbio na drugo mesto večne liste, stao uz rame svom velikom prijatelju i dugogodišnjem saigraču Janku Tumbaseviću (koji je privremeno zastao na broju 452), ali večeras ima priliku da mu se pridruži u još jednom podvigu za anale, budući da je u karijeri do sada odigrao 399 superligaških utakmica: 147 u dresu Mladosti iz Lučana, 98 kao fudbaler Radničkog iz Niša, 88 kao član Slobode iz Užica, 37 u dresu sadašnjeg kluba i 29 za OFK Beograd Mozzart Bet!
„Divan podatak. Znao sam da sam tu, negde, ali nisam imao u vidu da sam se toliko primakao jubileju. I baš je simbolika da imam priliku da ga obeležim protiv kluba u kojem sam toliko dugo igrao, nosio kapitensku traku, kluba iz grada u kojem živim. Nadam se da će se utakmica završiti pobedom Radnika, pa da imamo razlog da se počastimo i proslavimo taj okrugli broj“, ističe Pejović za Mozzart Sport.
Kako igra i u poznim fudbalskim godinama (ove sezone direktno doprineo dvema od ukupno tri pobede Radnika – golom protiv Mačve i asistencijom protiv Novog Pazara, a nastupio je i u remijima protiv beogradskih večitih rivala), ne očekujemo da se zaustavi na ovom jubileju...
„Sve od zdravlja zavisi. Ako me ono posluži, nema razloga da ne odigram još koju sezonu. Lepa je to stvar, dokaz da se dugo traje, da se nešto u karijeri uradilo. Naravno, jedan je i nedostižan Janko Tumbasević. Žao mi je što ga je teža povreda sprečila da se ove sezone nađe na terenu. Ali, eno ga, ne da se, oporavlja se i mislim da će se uskoro priključiti treninzima Mladosti“, pozdravlja popularni Peja svog starog druga.
Zanimljivo, Radnik u poslednja četiri kola nije pobedio, ali je sa 14 bodova vrlo dobro pozicioniran na tabeli (sedmo mesto), za razliku od današnjeg rivala kome gori pod nogama.
„Oni su promenili trenera pre neki dan, a to uvek donese neki novi impuls, neku novu eneriju. A, u ovoj našoj ligi, to igra veliku ulogu. Sve su ekipe tu negde i svaka se utakmica svede na dva, tri detalja. Hoću da kažem, derbiji juga Srbije, ja sam ih barem odigrao onoliko, sami po sebi su puni tenzije i napetosti, a sada očekujemo Radnički dodatno ’napaljen’ pod komandom trenera koji dosta polaže na energiju. Ipak, igramo kod kuće, a taj teren jeste naša izrazita prednost i ako budemo na nivou nekih prethodnih izdanja, ako ono što smo spremali na treninzima prenesemo na utakmicu, verujem da možemo do željenog rezultata“, poručio je iskusni vezista.
Prošle sezone u dva međusobna okršaja ovih timova postignuto je čak deset golova, videćemo da li će se taj trend nastaviti. Radnički ih je dao samo sedam od početka šampionata i tu se očekuje največi progres i uticaj Nikole Drinčića, u čijem prvom mandatu su Nišlije igrale na gol više. Na prethodna četiri gostovanja ove sezone, Radnički nije postigao pogodak, ali danas će mu veća briga biti kako da sastavi odbranu, jer dvojice njenih stubova, Uroša Vitasa i Bojana Kovačevića, neće biti u sastavu zbog povreda.
Komšijski derbi na programu je od 17 časova (TV Arena premium 1), sudiće ga Nenad Minaković.
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
Petak
17.00 (2.20) Radnik Surdulica (3.35), Radnički Niš (3.35)
Subota
15.00 (1.43) Čukarički (4.30) Zemun (6.75)
17.00 (1.65) Vojvodina (3.80) Radnički Kragujevac (4.70)
19.00 (3.60) Mačva (3.45) OFK Beograd (2.05)
Nedelja
14.00 (2.50) Novi Pazar (3.30) IMT (2.85)
16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0)
18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.60) Partizan (2.85)
***Kvote su podložne promenama